Los chilenos parecen muy esquizofrénicos, mandando mensajes distintos a cada rato, pero realmente no es así

Ken Bennet, Universidad Wake Forest

Peter Siavelis dice que el plebiscito del domingo "no es el fin del proceso" de cambio constitucional en Chile; "es el comienzo".

Que tres de cada cinco chilenos (62%) votaran contra el texto de la nueva constitución propuesto en el plebiscito del domingo ha sido una sorpresa incluso para expertos como Peter Siavelis.Sin embargo, este profesor de ciencias políticas y asuntos internacionales en la Universidad de Wake Forest (Carolina del Norte, Estados Unidos) estudioso de Chile advierte que sería un error leer esa votación como el naufragio del proceso de cambio constitucional en el país sudamericano. "La gente quiere una nueva Constitución, pero que sea más representativa de todo el rango de opinión política en Chile", dice Siavelis en una entrevista con BBC Mundo desde Santiago, a donde viajó para seguir de cerca el plebiscito. Señala además que el gobierno del presidente chileno Gabriel Boric, quien llegó al poder comprometido con el cambio constitucional tras el estallido social de 2019, es el gran perdedor del plebiscito. Pero niega que la derecha chilena pueda sentirse ganadora.Lo que sigue es un resumen del diálogo telefónico con Siavelis, autor de distintos libros sobre política chilena y asesor del Observatorio Nueva Constitución en ese país.

Gabriel Boric

Fue sorprendente en los números finales: que ganara el Rechazo por 62% fue una cosa muy inesperada y contraria a lo que dijeron las encuestas.Pero este no es el fin del proceso; es el comienzo. Porque en el fondo queda claro que la gente que votó el rechazo quiere una nueva Constitución.No es un rechazo de una nueva Constitución, sino de este documento.Eso para mí queda claro hablando con gente y viendo los resultados. Las tendencias de voto son completamente diferentes que en otras elecciones, porque incluso ganó el Rechazo en sectores populares de Santiago, lo que es una sorpresa muy grande.Hay que empezar inmediatamente porque el ambiente en Chile ahora es que la gente que votó Rechazo quiere que empiece de nuevo el proceso.Hay que acordarse de que en el primer plebiscito ganó la fuerza para una nueva Constitución por 80%. Para la derecha, para el presidente, para los sectores de la ex-Concertación hay que empezar de inmediato por el momento político que vive Chile.En este caso la convención constitucional fue muy diferente a otros casos, porque como demandaron los chilenos fue de gente común y corriente.Entonces tampoco fue gente con mucha experiencia. Además fue dominado más bien por independientes y la izquierda. No representó el rango completo del pueblo chileno. Ahí radica el problema principal y por qué tuvimos esos resultados.Creo que cuando empiece el proceso de nuevo va a incluir sectores ideológicos mucho más amplios que antes y se va a producir un documento diferente, a lo mejor más aceptable para la mayoría de los chilenos.Yo diría que sí. No se trata del contenido en sí, porque a pesar de aumentar los derechos, el acceso a salud, educación, jubilación y todo eso, había una responsabilidad fiscal que mucha gente en el rechazo no notaba. Además en términos del sistema político no era tan diferente a la Constitución de 1980. Lo diferente en este caso fue el lenguaje y además no había detalles sobre cómo iban a garantizar todos estos derechos que estaban en el documento.Absolutamente. Creo que en el fondo había una falta de coordinación entre el gobierno, la constituyente y la misma campaña del Apruebo, errores no forzados que hicieron el proceso muy difícil de aprobar.En los discursos de la campaña del Rechazo hicieron concesiones y dijeron que ellos entienden que hay garantías para empezar el proceso para una nueva Constitución.Creo que el camino va a ser una combinación: tomar algunas cosas que existían en el documento borrador sobre paridad, garantías para la salud, educación o jubilación, pero con más detalles y con un proceso un poco más profesional.Tal vez se combine con la Constitución vigente y también con el proceso de reforma propuesta en el gobierno de Michelle Bachelet en 2017, convocando a cabildos abiertos y reuniones de ciudadanos para hablar de lo que quieren, ahora dentro de un cuerpo más profesionalizado.Sí. Este proceso va a seguir adelante, ojalá tomando en cuenta los errores del proceso que terminó.Muy particular. Le estaba comentando a unos amigos que los chilenos parecen muy esquizofrénicos, mandando mensajes distintos a cada rato, pero realmente no es así. La gente quiere una nueva Constitución, pero que sea más representativa de todo el rango de opinión política en Chile. Así que es un limbo, pero va a ser un limbo bastante corto. Todos los sectores políticos han dicho que van a empezar a trabajar de inmediato en un proceso para redactar una nueva Constitución. Boric se comprometió a comenzar el nuevo proceso este lunes. Confío en que avanzará rápido.Sí. Creo que al final Chile va a tener una nueva Constitución. Pero los ejemplos internacionales de reformas en tiempos de paz, como el de Islandia, muestran que puede que no pase nada. O sea, que se pierda el impulso o que se llegue a un bloqueo y no puedan seguir adelante.Absolutamente sí.Absolutamente no.Viendo los resultados, hay áreas populares de la región metropolitana de Chile que son tradicionalmente de izquierda y votaron por el Rechazo. No creo que votaran a favor de la derecha; simplemente votaron en contra de ese documento.Estaba un poco preocupado por lo que iba a pasar en la noche (del domingo). Pero parece que ha sido un proceso pacífico, el Apruebo ha aceptado los resultados y ha hecho un llamado a la calma. Siendo optimista, creo que está el sendero claro para seguir adelante y empezar a conversar sobre una nueva constitución y un nuevo proceso para llegar a ella.