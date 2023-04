Los barcos pesqueros falsos con los que Rusia estaría planeando sabotajes en el Mar del Norte en caso de una guerra con Occidente

Getty Images

Rusia tiene un plan para sabotear parques eólicos y cables de comunicación en el Mar del Norte, según una nueva una investigación conjunta de las cadenas de televisión pública de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia.En ella se asegura que Rusia tiene una flota de barcosque aparentan ser embarcaciones de pesca y de investigaciónoceanográficaen el Mar del Norte, que llevan equipos de vigilancia submarina y están ubicados en lugares clave para posibles sabotajes.La BBC tiene información de que funcionarios de Reino Unido están al tanto del programa ruso, el cual incluye la presencia de naves espíasen aguas británicas.El primero de una serie de reportajes sobre este asunto será emitido el miércoles por las cadenas DR en Dinamarca, NRK en Noruega, SVT en Suecia e Yle en Finlandia.

Morten Krüger, DR

Una investigación de cuatro cadenas de TV públicas escandinavas apunta al buque oceanográfico ruso Almirante Vladimirsky como uno de los barcos espías.

La exploración marina como fachada

BBC

Más motivos para sospechar

Morten Krüger, DR Un sujeto encapuchado y armado con un fusil de asalto encaró a uno de los reporteros que realizó la investigación sobre los buques que están en el Mar del Norte.

Getty Images Un barco ruso estuvo a apenas 60 kilómetros de distancia de una de las bases de la Fuerza Aérea británica, reveló la investigación periodística.

Swedish Coast Guard/Getty La explosión de parte del gasoducto Nord Stream en septiembre pasado, es el caso más evidente de sabotaje registrado hasta el momento, aunque todavía no está claro quién fue el responsable.

Preparando todas las opciones

Getty Images Los presuntos agentes de los servicios secretos rusos, Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, fueron acusados por Londres de intentar asesinar al exespía ruso Sergei Skripal en suelo británico.

Getty Images Los servicios secretos de varios países escandinavos sospechan que Rusia está usando barcos pesqueros para espiar y ubicar sus instalaciones energéticas y de comunicaciones.

Un oficial de contrainteligencia danés aseguró que los planes de sabotaje se están preparando en caso de un conflicto total y abierto con Occidente.Por su parte, el jefe de inteligencia noruego dijo a las emisoras que el programa se consideraba muy importante para Rusia y estaba siendo.Las emisoras aseguraron haber tenido acceso a las comunicaciones rusas interceptadas y que las mismas indican que los llamados barcos fantasma navegan en aguas nórdicas, pero han apagado sus transmisores para no revelar su ubicación.El informe se centra en un. Oficialmente es un buque oceanográfico expedicionario o de investigación submarina. Sin embargo, en la investigación se afirma que, de hecho,En el documental aparece un experto de la Armada Real británica que rastreó los movimientos del buque en las cercanías de siete parques eólicos frente a las costas de Reino Unido y de Países Bajos.El experto aseguró que la embarcación rusa reduce la velocidad cuando se acerca a las zonas costeras donde hay molinos de viento y. Asimismo, dijo que navegó durante un mes con el transmisor apagado.Cuando un reportero del equipo que participó en la investigación se acercó al Vladimirksy en un bote pequeño, un individuo enmascarado y que llevaba lo que parecía ser un rifle de asalto militar salió en tono amenazante.Según los informes,. La embarcación fue vista entrando en Moray Firth (un estuario al norte de Escocia) el 10 de noviembre. El buque estuvo a unas 30 millas náuticas (55,6 kilómetros) al este de Lossiemouth, hogar dede la Real Fuerza Aérea británica, antes de dirigirse lentamente hacia el oeste.La BBC entiende que las autoridades británicas están al tanto de la intención de Rusia de realizar lo que se conoce como mapeo submarino, incluido el uso de barcos que se mueven en sus aguas territoriales., aseguraron algunas fuentes, las cuales rechazaron aclarar qué tipo de seguimiento están haciéndole a esta y otras embarcaciones.En febrero, la inteligencia neerlandesa emitió una advertencia inusual sobre actividades que podrían indicar una preparación para la interrupción o el sabotaje de la infraestructura marina. El jefe de la inteligencia militar del país dijo queen el Mar del Norte y estaba mapeando ciertos lugares."Vimos en los últimos meses que actores rusos han estado tratando de descubrir cómo funciona el sistema energético en el Mar del Norte.", dijo el general Jan Swillens.El reconocimiento de sitios sensibles no es inusual y es probable que los países occidentales lleven a cabo actividades similares en contra de Rusia. Es posible que estas acciones busquen preparar planes ofensivos en caso de que se intensifique el actual conflicto en Ucrania.Una opción podría ser dañar las comunicaciones o derribar los sistemas de energía de los países.Hasta ahora, la evidencia de que se esté preparando un sabotaje inminente es escasa.La investigación plantea la posibilidad de que tales embarcaciones estuvieran vinculadas a un incidente ocurrido el año pasado al sur del archipiélago noruego de Svalbard, cuandoEl cable servía a la estación terrestre comercial más grande del mundo para comunicaciones por satélite. La policía noruega ha dicho que cree que "actividad humana" estuvo detrás del hecho, pero no ha acusado formalmente a nadie.El 13 de abril de este año,. Fue la última de una ola de expulsiones en toda Europa después de la invasión de Ucrania en febrero.En octubre, la policía británica declaró un incidente importante en las Islas Shetland, un archipiélago de Reino Unido ubicado cerca de Noruega, después de que un cable submarino se averiara.El incidente obstaculizó gravemente las comunicaciones y en ese momentopor el mismo.Los cables son cortados regularmente por accidente y, hasta ahora, la BBC entiende que no se cree que haya habido acciones hostiles premeditadas.Sin embargo, en los últimos meses sí hubo un acto de sabotaje claro y significativo:en septiembre. La instalación fue diseñada para transportar gas desde Rusia hasta Europa.En ese momento, muchos acusaron a Rusia, pero desde entonces otros informes han sugerido otras posibilidades, incluidos actores pro-ucranianos..A la inteligencia militar rusa (GRU) se la ha relacionado tanto con sabotajes de infraestructuras como con envenenamientos de personas. Un equipo de GRU fue acusado de intentar asesinar al exespía ruso Sergei Skripal en la ciudad inglesa de Salisbury en 2018 con el gas nervioso Novichok.También se sospecha que miembros del grupo que trataron de liquidar a Skripal estuvieron detrás de la voladura de un depósito de armas en un bosque checo, ocurrida en 2014.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.