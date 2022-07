Los anillos de poder: la serie de El señor de los anillos sorprende a los fans en la Comic-Con

Amazon Prime Video

"¡Queríamos encontrar una enorme megaepopeya tolkieniana!"Así es como uno de los productores principales, Patrick McKay, se refirió a "Los anillos de poder", el muy esperadospin-off de "El señor de los anillos", mientras revelaba un nuevo tráiler y material inédito en la Comic-Con de San Diego (California) el jueves.En su arsenal hay un enorme elenco de simpáticos elfos, una rara enana, los ancestros de los hobbits, una ciudad creada por computadora realmente impresionante, una amenaza misteriosa, una ent mujer y hasta unbalrog sorpresa."Los anillos del poder", de Amazon Prime, es el programa de televisión más caro de la historia, con un presupuesto de US$1.000millonespara cinco temporadas. Esa es la mejor pista para los fanáticos sobre cómo se verá, sonará y se sentirá.Pero lo que todos realmente quieren saber es si puede competir con la querida trilogía cinematográfica de "El señor de los anillos" de Peter Jackson, ganadora de 17 premios Oscar, punto de referencia para compositores y popularizadora del segundo desayuno (una de las tantas comidas de los personajes de las películas).

La acción se sitúa 4.000 años antes de que los Hobbits Frodo y Sam viajaran por la Tierra Media.Esta es la Segunda Edad, donde se forjan los 20 anillos de poder y el malvado Sauron, Señor Oscuro de Mordor, se levanta para asaltar la paz ganada con tanto esfuerzo en los reinos.El material de origen es el apéndice dede los libros de "El señor de los anillos". La pregunta central: "¿Qué tan lejos en la oscuridad irías para proteger las cosas que más te importan?", dice otro de los productores principales, JD Payne.Es una mezcla de nuevos personajes, algunos de ellos originales del programa, y ​​viejos conocidos en una forma más joven, como los inmortales elfos Galadriel y Elrond (Morfydd Clark y Robert Aramayo), a quienes se los ve compartiendo un momento tierno en un clip exclusivo reproducido en Comic-Con. https://www.youtube.com/watch?v=19nt1L8nLrA Otra escena mostraba a Elrond y al rey enano Durin IV (Owain Arthur) compitiendo para partir rocas en una prueba de fuerza de alto riesgo. Y los orcos, la raza arruinada que formó el ejército de Sauron en los libros de Tolkien, aparecen en combate con el elfo Arondir (Ismael Cruz Córdova) mientras lucha para salir de la esclavitud.Más de 20 miembros del elenco rotaron en el escenario para compartir información sobre los personajes, incluida Clark, quien hizo referencia a la majestuosa calma de Galadriel de Cate Blanchett en las películas de Jackson."Quería mostrar cómo la serenidad de Galadriel en las películas viene de una ardua lucha", afirmó.Arthur dijo que sentía una afinidad con los enanos que habitaban en las minas, ya que su familia había trabajado en una cantera de pizarra galesa, pero la transformación física en Durin fue un desafío: "¡Tres horas todos los días y 45 minutos para quitarlo todo!".La falta de enanas en la pantalla de Tolkien también se ha abordado de gran forma para alegría de la actriz Sophia Nomvete, que interpreta a la princesa enana Disa de Khazad-dûm."¡Tengo la alegría de albergar ese momento revolucionario!", declaró antes de compartir que había hecho una audición para el papel "cuando faltaban dos días para dar a luz". "Luego recibí la llamada en la que me dijeron: 'estarás enarbolando la antorcha de este increíble personaje', cuando mi hija tenía cinco días de edad".Su disfraz de princesa Disa fue diseñado para que pudiera alimentar a su bebé de semanas entre toma y toma.Pero si "Los anillos de poder" disfruta de expandirse a nuevos territorios, también respeta la tradición establecida de Tolkien.Algunos actores que interpretaban a elfos le dijeron a la BBC, en una mesa redonda con medios, que habían trabajado con un especialista para lograr la pronunciación correcta de los idiomas élficos.El actor de Elrond, Robert Aramayo, dijo: "Cuando te encuentras con cualquier élfico, lo entiendes de una manera más profunda, lo que el profesor [Tolkien]... el idioma era tan importante para él"."¡Lo más emocionante fue aprender a escribirlo!", se entusiasma Charles Edwards, quien interpreta al elfo herrero Celebrimbor y que forja los anillos de poder."Me sentí como pez en el agua, debo decir", dice Ismael Cruz Córdova (que es puertorriqueño), entre risas. "¡Comparte muchos sonidos de vocales con el español!".Arondir, el personaje elfo de Cruz Córdoba, comparte un amor prohibido con la sanadora humana Bronwyn (Nazanin Boniadi), quien también es madre de "un hijo adolescente algo rebelde", como ella lo describe.Sin embargo, Bronwyn es una persona completa por derecho propio, algo que Boniadi elogia."Le han dado a cada personaje femenino esa cualidad", dice ella. "No servimos a los hombres".Musicalmente, podemos esperar más de los tambores resonantes y los cantos corales que impregnaron las películas de Jackson. El compositor de la serie Bear McCreary, quien dirigió una orquesta y un coro en vivo en el evento del jueves, dijo que quería honrar la partitura original y, de hecho, su compositor Howard Shore creó la musica de la serie.El comediante y superfan de Tolkien, Stephen Colbert, quien presentó el panel, le dijo a la audiencia que había leído la trilogía de "El señor de los anillos" más de 50 veces. Si bien muchos pueden simplemente preguntarse cómo encontró el tiempo, destaca la intensidad de los sentimientos que esta mitología evoca para los fanáticos.¿Puede "Los anillos de poder" complacer a sus fans de siempre y al mismo tiempo tener sentido para los espectadores que llegan a la historia por primera vez?Juzgue usted mismo cuando el programa se estrene en septiembre. Por ahora, las señales parecen esperanzadoras.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.