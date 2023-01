Los actores de la película Romeo y Julieta de 1968 demandan a Paramount por abuso sexual durante el rodaje

Getty Images

Leonard Whiting y Olivia Hussey tenían 16 y 15 años respectivamente cuando rodaron "Romeo y Julieta".

Los actores que protagonizaron en 1968 la versión de "Romeo y Julieta" dirigida por Franco Zeffirelli demandaron este viernes a Paramount por "abuso sexual", "acoso sexual" y "fraude" por una escena de desnudo incluida en la cinta.Leonard Whiting y Olivia Hussey tenían 16 y 15 años respectivamente cuando participaron en la película.Ahora ambas estrellas, de 71 y 70 años, aseguran que el director Franco Zeffirelli les alentó a hacer la escena desnudos a pesar de que haberles garantizado antes que no tendrían que pasar por ello, y reclaman al estudio US$500 millones en daños y perjuicios.El expediente judicial recoge que los británicos sufrieron daños emocionales y angustia mental durante décadas, y que también les afectó profesionalmente, pues desde el estreno del filme vieron limitadas sus ofertas laborales.Paramount no ha respondido públicamente a la demanda.

"Engaño"

Getty Images Whiting y Hussey, de 72 y 71 años, aseguran que durante años sufrieron las consecuencias emocionales y profesionales y reclaman US$500 millones en daños y prejuicios.

"Miedo a que no les creyeran"

Getty Images "Romeo y Julieta" de Zeffirelli fue nominada a cuatro premios Oscar en 1968 y ganó dos, a mejor cinematografía y vestuario.

Los actores argumentan que Zeffirelli, fallecido en 2019, les prometió que llevarían ropa interior del color de su piel en la escena de cama.Pero añaden que la mañana del inicio del rodajecon maquillaje corporal argumentando que, si no lo hacían, la película fracasaría.También dijeron que el director les aseguró que la cámara estaría situada de tal forma que no captaría ciertas partes de sus cuerpos desnudos, y que ellosque seguir las indicaciones.Sin embargo, en la película se pueden ver brevemente el trasero de Whiting y los pechos de Hussey.En la demanda, los actores responsabilizan principalmente a Zeffirelli por el "engaño", pero afirman que.Y por consiguiente, los abogados de ambos afirman que la escena violó las leyes californianas y federales contra la indecencia y la explotación infantil.La acción legal se presentó en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles en virtud de, lo que ha dado lugar a una serie de nuevas demandas y a la reactivación de muchas otras que fueron desestimadas anteriormente.Tony Marinozzi, gerente comercial de los dos actores, le dijo a la BBC que el director y el estudio los habían "traicionado".La pareja no pudo tomar medidas legales antes por miedo a las posibles consecuencias en sus carreras y a que no les creyeran, añadió."Simplemente", explicó."Hoy vemos movimientos como el #MeToo y otras plataformas, pero en aquel momento simplemente no había forma de contar esa historia, y es algo con lo que han tenido que vivir y probablemente luchar toda la vida"."Las imágenes de menores desnudos son ilegales y no deben exhibirse", agregó este martes Solomon Gresen, abogado de la pareja, en un comunicado."En los 60 eran muy jóvenes, unos niños que no entendían lo que estaba a punto de pasarles. De repente se hicieron famosos a un nivel que nunca esperarían y fueron violados de tal manera que no supieron cómo lidiar con ello", añadió.En una entrevista ofrecida a la revista Variety en 2018, Hussey defendió la escena del desnudo."Nadie de mi edad había hecho eso antes", dijo, y agregó que Zeffirelli lo filmó con buen gusto. "Era necesario para la película".En otra entrevista ese mismo año con la cadena Fox News dijo que fue una escena "tabú" en EE. UU., pero que la desnudez era común en las películas europeas en aquel momento."No fue un gran problema", dijo. "¡Y Leonard no estuvo nada tímido! En medio de la filmación, olvidé por completo que no llevaba ropa".La película fueen ese momento y se ha mostrado a generaciones de estudiantes que analizan la obra de Shakespeare desde entonces.Fue nominada a cuatro premios, incluido el de mejor director y mejor película, y ganó dos, por la mejor cinematografía y el mejor diseño de vestuario.