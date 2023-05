Lori Vallow: hallan culpable a la madre de Idaho acusada de matar a sus dos hijos y a la exesposa de su marido

Departamento de policía de Kauai

Vallow, también conocida como Lori Daybell, estaba involucrada en creencias religiosas sobre la llegada del apocalipsis.

Una madre de Idaho (EE.UU.) que pertenecía a una secta obsesionada con el fin del mundo fue declarada culpable este viernes de asesinar a sus dos hijos y a la ex esposa de su maridoLori Vallow, junto a su marido, Chad Daybell, estaba acusada ​​de asesinato, conspiración y hurto mayor en relación con esos los asesinatos.La esteticista de 49 años ahora enfrenta una posible condena de cadena perpetua.Los cuerpos de sus hijos -Joshua "JJ" Vallow, de 7 años, y Tylee Ryan, de 16-, fueron encontrados enterrados en la casa de Daybell en 2020.Este viernes Vallow, flanqueada por sus abogados, escuchó impasible el veredicto del jurado, que la declaró culpable de seis cargos de asesinato y hurto mayor.A lo largo del juicio de cinco semanas, los fiscales presentaron 60 testigos y, en ocasiones, detallaron aspectos espantosos de los últimos días con vida de los niños.Los abogados defensores de Vallow no presentaron testigos y ella no testificó en su propia defensa.Aún faltan meses para que se celebre el juicio contra su esposo, Chad Daybell.

El fin del mundo

Departamento de policía de Kauai Los dos hijos de Lori Vallow.

Espíritus oscuros

Muertes del fin del mundo

Departamento de policía de Kauai El caso de la pareja acusada de asesinar a los dos hijos de la mujer, generó también un gran interés debido a las creencias de la pareja.

¿Donde están los niños?

Daybell es un autor que ha escrito varias novelas apocalípticas basadas libremente en las enseñanzas religiosas mormonas.Se cree que la pareja se conoció a través de su participación en un movimiento que promovía la preparación para el fin del mundo.El abogado de Vallow, Jim Archibald, argumentó que ella era una madre amorosa que se había enamorado de un líder de un culto religioso "raro" y que no había evidencia que la vinculara con los asesinatos.Pero los fiscales dijeron que Vallow se había unido a Daybell para poner en marcha una cadena de eventos que condujo a la muerte de JJ, Tylee y la difunta esposa de Daybell, Tammy."Recuerde, la acusada eliminará cualquier obstáculo en su camino para obtener lo que quiere, y ella quería a Chad Daybell", dijo la fiscal del condado de Fremont, Lindsey Blake, durante el juicio."La acusada usó dinero, poder y sexo para conseguir lo que quería".En 2006, Vallow se casó con el empresario Charles Vallow y los dos criaron a Tylee, la hija de Lori de un matrimonio anterior. En 2014, los Vallow adoptaron a JJ, el nieto de la hermana de Charles.Pero en 2017, la familia y los amigos dijeron que el comportamiento de Vallow cambió cuando comenzó a leer los libros de Chad Daybell,Los dos finalmente se conocieron en algún momento de 2018 y comenzaron a grabar juntos un podcast religioso.En ese momento, ambos estaban casados. Pero juntos, los puntos de vista de Vallow y Daybell se desviaron hacia el extremismo, dijo el fiscal durante el juicio, respaldado por el testimonio de varios testigos.Los dos consideraban a las personas como espíritus "claros" u "oscuros" y llamaban "zombis" a aquellos que habían sido tomados por espíritus malignos.En enero de 2019, Charles Vallow acudió a la policía y dijo que su esposa se había "desquiciado" y que pensaba que era un dios que se preparaba para el fin del mundo. También les dijo a las autoridades que lo había amenazado con asesinarlo.Vallow finalmente solicitó el divorcio de su esposa, diciendo en los documentos judiciales queLos registros policiales muestran que Vallow visitó una casa donde su esposa separada se hospedaba con su hermano, Alex Cox, para recoger a su hijo.Una vez dentro, se produjo un enfrentamiento que terminó cuando Cox le disparó fatalmente a Charles Vallow.. Nunca presentaron cargos contra él.En el otoño de 2019, Lori Vallow se mudó con JJ y Tylee a Rexburg, Idaho, una ciudad ubicada en la base de las montañas Teton, cerca de donde vivía Daybell.Al mes siguiente, Tammy Daybell, esposa de Chad Daybell durante 28 años, murió repentinamente.En una entrevista con el programa 48 Hours de la cadena CBS, los hijos de Daybell dijeron que un médico forense local les había dicho que parecía que su madre, que había estado enferma, había muerto mientras dormía.Rechazaron hacer un examen postmortem porque creían que la muerte de Tammy era natural.Su cuerpo fue exhumado en diciembre de 2019 y la autopsia reveló que Tammy murió por asfixia.Aproximadamente dos semanas después de la muerte de su esposa, Chad Daybell y Lori Vallow se casaron en Hawái.Fue en ese momento en el que los abuelos de JJ -Kay y Larry Woodcock-, llamaron a la policía de Rexburg, Idaho, para solicitar un control de bienestar del niño de 7 años.La llamada iniciaría una búsqueda a nivel nacional de los dos niños después de que la policía supiera que no los habían visto en semanas.Durante meses, Vallow y Daybell se negaron a decir dónde se encontraban los niños. En cambio, les dijeron a familiares y amigos que los niños estaban "seguros y felices", según el programa 48 Hours.En diciembre de 2019, mientras los investigadores continuaban con su búsqueda, Vallow y Daybell se fueron de vacaciones a Hawái, donde permanecieron hasta que fueron nextraditados y arrestados en febrero de 2020.Las autoridades finalmente encontraron los restos de JJ y Tylee en el patio trasero de la casa de Daybell en junio de 2020."Restos carbonizados, eso es lo que quedó de Tylee", dijo un fiscal en el juicio, mostrando una foto al jurado.Los investigadores creen que el 8 de septiembre de 2019, Vallow llevó a sus hijos a un viaje al Parque Nacional de Yellowstone. Fue la última vez que fueron fotografiados con vida, dijo la policía.Tylee Ryan desapareció ese día, dijo la policía. A los miembros del jurado les mostraron datos de teléfonos móviles de la mañana siguiente que ubicaron al hermano de Lori Vallow, Alex Cox, en el patio trasero de la casa de Chad Daybell, permaneciendo en la propiedad durante casi dos horas.JJ Vallow fue visto por última vez el 22 de septiembre de 2019, según la policía. Al día siguiente, los investigadores volvieron a rastrear los datos del GPS de Cox hasta el patio trasero de Daybell, donde permaneció durante 17 minutos, según los registros producidos durante el juicio.Cox murió en diciembre de 2019.