Logan Paul: la disculpa del famoso youtuber por el fracaso del juego CryptoZoo

Logan Paul inicialmente amenazó con demandar a quienes calificaron como una estafa su nuevo proyecto de criptomonedas, pero ahora se disculpó.

El controvertido youtuber Logan Paul se disculpó con los seguidores que perdieron dinero después de invertir en su juego de criptomonedas llamado CryptoZoo.El joven de 27 años alentó a las personas a comprar coleccionables de criptomonedas para lo que presentó como un "juego realmente divertido que te hace ganar dinero".Pero, más de un año después de su lanzamiento, el juego no se ha materializado y Paul aparentemente ha abandonado el proyecto.Ahora, en respuesta a la investigación de otro youtuber sobre el negocio, dice que quiere "arreglar esto".

De qué trata

CryptoZoo La página web de CryptoZoo, que ahora fue eliminada.

Destapan la estafa

Las controversias de Paul

Getty Images Logan Paul se disculpó por un video en el bosque Aokigahara en Japón donde un hombre se suicidó.

se lanzó en 2021 después de haber sido discutido en, el podcast de Paul.El criptomillonario, que tiene más de 23 millones de suscriptores de YouTube, dijo que había gastado "probablemente alrededor de US$1 millón" en el desarrollo de CryptoZoo y que tenía un "gran equipo detrás del proyecto".El sitio web del juego dice que está "en proceso de actualización".En una descripción ahora eliminada, se habló de la plataforma como "un ecosistema autónomo que permite a ZooKeepers(vigilantes del zoo) comprar, vender e intercambiar animales exóticos e híbridos. CryptoZoo incorpora criptomonedas y tokens no fungibles (NFT) en un juego simple y divertido con una mecánica familiar".El proyecto vendió imágenes de huevos de dibujos animados como NFT, con la promesa de que los coleccionistas podrían convertirlos en imágenes de animales elegidas al azar.Los coleccionistas podrían entonces "criar" sus imágenes de animales para crear nuevas especies y ganar divisas en una criptomoneda vinculada llamada $ZOO.En una hoja de ruta del proyecto -eliminada desde entonces- se prometieron muchos juegos en 2022 que incorporarían las imágenes NFT de animales. No se sabe cuántos inversores tiene CryptoZoo, pero el servidor de Discord del proyecto registra alrededor de 500 miembros.Sin embargo, después de vender millones de dólares en NFT y criptomonedas, Paul dejó de hablar de CrytpoZoo. Su equipo no ha respondido a la solicitud de comentarios de la BBC.El mes pasado, el investigador de estafas de criptomonedas, conocido comoen YouTube, comenzó una serie de videos sobre CryptoZoo, calificándola de "estafa".El estadounidense habló con inversionistas de todo el mundo que afirmaron haber gastado cientos, a veces miles, de dólares en artículos de CryptoZoo y que estaban enojados con Paul.En sus videos, que han tenido casi 18 millones de vistas, Coffeezilla acusó a Paul de estafar a los inversores y abandonarlos después de venderles artículos digitales "sin valor".La semana pasada, Paul publicó un video refutando las alegaciones, visiblemente enojado, y diciendo que había cometió un error al contratar a "estafadores" y "delincuentes" para ejecutar su proyecto, pero negó que las fallas fueran culpa suya.Acusó a Findeisen de interpretar mal los hechos y amenazó con demandarlo.Pero el sábado, el youtuber borró su video y se disculpó con el investigador.También escribió en la página de Discord de CryptoZoo que "asumiría la responsabilidad, se disculparía y presentaría un plan en el futuro cercano".No se han dado más detalles sobre cómo Paul planea reembolsar a los inversores o relanzar CryptoZoo.Un hombre estadounidense de 34 años le dijo a la BBC que había gastado US$40.000 en huevos NFT después de escuchar Impaulsive."Al principio, todos pensamos que el proyecto estaba experimentando algunos contratiempos, pero la forma en que Logan arrastró a todos y luego lo abandonó sin palabras es simplemente incorrecta", dijo."Me parece que Logan ahora solo está tratando de hacer las paces después de los videos de Coffeezilla."No quiero un reembolso, me gustaría ver que el proyecto se complete y que Logan haga lo que dijo al principio."No creo que alguna vez sea tan grande como podría haber sido, pero".Anteriormente, Paul también se ha relacionado con la criptomoneda fallida Dink Doink, que promovió en junio de 2021.El empresario se convirtió en una celebridad de internet al subir videoclips cortos a la plataforma para compartir videos Vine, antes de centrarse en YouTube.En 2017 enfrentó una oleada de críticas por un video que mostraba el cuerpo de una aparente víctima de suicidio en Japón.En los últimos años, Paul y su hermano Jake, también youtuber, se han convertido en boxeadores profesionales con peleas lucrativas y de alto perfil contra otros youtubers o artistas marciales retirados.Paul también lanzó una marca de bebidas llamada Prime y recientemente firmó un contrato para actuar en la serie World Wrestling Entertainment.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.