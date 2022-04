Lo que se sabe sobre el caso del ambientalista budista que murió tras prenderse fuego frente a la Corte Suprema de EEUU

Wynn Alan Bruce, de 50 años y residente en el estado de Colorado, se prendió fuego el pasado viernes, Día de la Tierra, justo en frente de la sede de la Corte Suprema de Estados Unidos. El hombre, quien practicaba el budismo, murió el sábado por las heridas sufridas en el incendio, tras ser transportado en helicóptero a una institución médica. Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes y fueron catalogados por varios medios estadounidenses como un acto de autoinmolación en contra del cambio climático. Aunque su familia no se ha expresado, varias personas han hecho publicaciones en redes sociales sobre la vida de Bruce y, entre otras cosas, lo describen como un activista por el medioambiente. Además, una experta en clima que trabaja para el Environmental Defense Fund,Kritee Kanko, conversó con The New York Times presentándose como amiga de Bruce. Kanko fue una de las personas que en Twitter indicó que las acciones de Bruce no suponen un suicidio:https://twitter.com/KriteeKanko/status/1518102124713938948"Este hombre era mi amigo. Meditó con nuestra sangha. Este acto no es un suicidio. Este es un acto de compasión profundamente valiente para llamar la atención sobre la crisis climática", escribió Kanko, aunque después le dijo al diario que no estaba completamente segura de lo que inicialmente compartió en redes sociales. También comentó que hace más de un año el hombre planificaba lo sucedido. Esto es lo que sabemos sobre él y sobre el incidente ocurrido el viernes 22 de abril.

Fotógrafo y creyente budista

El incidente

Más allá de su activismo, Bruce también era un fotógrafo. Tenía un estudio en Boulder, Colorado, desde hace varios años. El hombre estudió fotografía en la Universidad Estatal Metropolitana de Denver, ubicada en el mismo estado. Medios indican que Bruce meditaba en un centro de la organización Shambala, también con sede en Colorado. En sus redes sociales se pueden ver publicaciones constantes sobre budismo y medioambiente. En enero, Bruce compartió una fotografía del monje, una reconocida figura que, según The New YorkTimes, en 1965 envió una carta a Martin Luther King en la que celebra a otros monjes que se quemaron vivos para protestar en contra de la guerra de Vietnam.Thich Nhat Hanh, comúnmente llamado el padre del mindfulness, murió en enero a la edad de 95 años., dice la publicación que difundió Bruce en Facebook con la foto del monje, Al momento no hay detalles sobre la familia de Bruce, pero en su perfil de Facebook compartió el pasado diciembre un mensaje de felicitación para su medio hermano, quien en ese momento cumplía 42 años.Varios medios han comentado que Bruce pudo haber anunciado sus actos en una publicación de redes sociales, aunque esto no está del todo claro. Hace dos semanas el hombre editó un comentario que había dejado en uno de sus propios posts de Facebook en 2021. Se trató de la numeración 4-1-1 con un emoticón de fuego. Cuando lo editó el pasado 2 de abril, le agregó la fecha en la que cometería los actos frente a la Corte Suprema. Igualmente, lo ocurrido no solo coincidió con el Día de la Tierra el pasado 22 de abril. Chris Cameron, jefe del buró de Washington del Times, detalló que en la actualidad los jueces de la Corte Suprema discuten un caso que busca restringir los poderes de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. para regular las emisiones de carbono.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.