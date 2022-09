Lo que esconde el museo “más secreto” del mundo

Pool/Getty Images

Es quizás el museo más inusual y exclusivo del mundo, lleno de artefactos que han dado forma a la historia. Pero sus puertas están firmemente cerradas al público.Es el único lugar donde un visitante puede ver el arma encontrada con Osama bin Laden cuando fue asesinado, junto a la chaqueta de cuero de Saddam Hussein.Bienvenido al museo interno de la CIA, altamente secreto.Ubicado dentro de la sede de la agencia de inteligencia de Estados Unidos en Langley, Virginia, la colección acaba de ser renovada para conmemorar el 75 aniversario de la agencia.A un pequeño grupo de periodistas, incluida la BBC, se les dio acceso exclusivo, aunque con una escolta de seguridad constantemente a nuestro lado.Entre los 600 objetos en exhibición se encuentran los tipos de artilugios de espionaje de la Guerra Fría que uno podría esperar.Una 'rata muerta' en la que se pueden ocultar mensajes, una cámara oculta dentro de un paquete de cigarrillos, una paloma con su propia cámara espía e incluso un copa de martini explosiva.Pero también hay detalles sobre algunas de las operaciones más famosas e incluso recientes de la CIA.

Central Intelligence Agency

Esta maqueta se utilizó para informar al presidente Obama, quien aprobó el allanamiento del edificio en el que se encontraba Osama bin Laden.

En la exhibición hay un modelo a escala del recinto en el que se descubrió a Osama bin Laden en Pakistán.Al presidente Obama se le mostró esta maqueta a escala antes de aprobar la redada que mató al líder de al-Qaeda en 2011."Poder ver las cosas en 3D en realidad ayudó a los legisladores., así como a nuestros operadores a planificar la misión", explica Robert Z Byer, director del museo que acompañó a los periodistas durante el recorrido.El 30 de julio de este año, un misil estadounidense impactó en otro recinto,esta vez en la capital afgana, Kabul.El objetivo era el nuevo líder de al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.

Central Intelligence Agency

Al-Zawahiri fue alcanzado por un misil mientras estaba en el balcón de este edificio de Kabul

Y la incorporación más reciente al museo, recién desclasificado, es otra maqueta a escala del edificio utilizada para informar al presidente Biden el 1 de julio de 2022 sobre la propuesta para la misión.Zawahiri fue alcanzado mientras estaba en el balcón después de que la comunidad de inteligencia estadounidense pasara meses estudiando sus movimientos."Revela cómo los agentes antiterroristas observan el patrón de vida del objetivo", explica Byer.La primera mitad del museo está organizada en orden cronológico, desde la fundación de la CIA en 1947 hasta la Guerra Fría, con los ataques del 11 de septiembre de 2001 como un claro giro en el enfoque en la lucha contra el terrorismo.Hay incluso artículos en exhibición donados por algunos de quienes perdieron algún familiar o amigo en el ataque.

Reuters

Muchos analistas consideraban a Zawahiri, a la derecha en la foto, como el principal hombre de Osama Bin Laden. Después de la muerte de Bin Laden, asumió la dirección de al-Qaeda.

Los visitantes del museo es el propio personal de la CIA, así como visitantes oficiales.Pero el museo no solo se enfoca en las operaciones exitosas.

También fracasos

Central Intelligence Agency El modelo del submarino K-129 hundido fue creado por la CIA durante la misión AZORIAN, y nunca antes se había exhibido.

'No podemos ni confirmar ni negar'

Central Intelligence Agency Varios de los objetos, como los monos de trabajo y la bandera, son ejemplos del detalle realista que la CIA y Hughes fabricaron para la expedición. Nunca se han mostrado antes

Material todavía clasificado

Central Intelligence Agency Cartel de una película falsa llamada Argo.

Película falsa

Central Intelligence Agency La entrada al Museo de la CIA presenta a los visitantes los temas generales que pueden encontrar en las exhibiciones: contrainteligencia, asociaciones, análisis, recolección clandestina y acción encubierta.

Hay una sección sobre elcuando una misión de la CIA para derrocar a Fidel Castro en Cuba salió desastrosamente mal.También hay referencias al fracaso en la"Este museo no es solo un museo por el bien de la historia. Es un museo operativo. Traemos aquí a los oficiales de la CIA para explorar nuestra historia, tanto la buena como la mala", dice Byer."Nos aseguramos de que nuestros oficiales entiendan nuestra historia, para que puedan hacer un mejor trabajo en el futuro. Tenemos que".Sin embargo, algunos de los aspectos más controvertidos del trabajo de la CIA son menos visibles, por ejemplo, su operación conjunta de 1953 con el MI6, paraO su participación más reciente en la tortura de sospechosos de terrorismo después de 2001.La segunda mitad del museo se centra en detalle en algunas operaciones específicas.La frase "no podemos confirmar ni negar" es bastante familiar para quienes informan sobre las agencias de inteligencia y su origen se encuentra enque recoge elementos nunca antes vistos.A finales de la década de 1960,en algún lugar del fondo del océano.Después de que Estados Unidos lo localizara, la CIA trabajó con el multimillonario Howard Hughes para tratar de recuperar los restos del naufragio y la tecnología a bordo.Para llevarlo a cabo, se inventó unausando un barco llamado Glomar Explorer.El museo contiene una maqueta del submarino soviético, así comopara mantener la historia tapadera del Glomar.Incluso se exhibe una peluca que usó el subdirector de la CIA para disfrazarse durante una visita al barco.La misión solo tuvo un éxito parcial porque, aunque se recuperaron algunas partes."La mayor parte de lo que encontraron a bordo de ese submarino todavía está clasificado", dice Byer.Cuando se supo la noticia de lo que se conocía como Proyecto Azorian antes de que se pudiera extraer el resto del submarino,lo que había ocurrido.Una frase conocida como "Respuesta Glomar" y todavía se usa ampliamente.También hay elementos utilizados para construir la historia del cartel de una película falsa llamada Argo.Esto permitiría el rescate deuna historia que luego se convirtió en una película de Hollywood.En exhibición está el arte conceptual de la película falsa que el equipo de rescate fingió estar haciendo.El arte fue diseñado para serY cuando se trata de descifrar, el techo del nuevo museo también contiene mensajes ocultos en diferentes tipos de código.El objetivo, dicen los funcionarios de la CIA, es que laspara ver si pueden descifrarlas.Algunas de las exhibiciones también estaránPero por el momento, eso puede ser lo más cerca que la mayoría de la gente pueda estar de este museo.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.