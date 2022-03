Liberan a Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la británica que estuvo 6 años detenida en Irán acusada de planear derrocar al gobierno

Tulip Siddiq

Nazanin Zaghari-Ratcliffe "soñaba" con el día de su regreso a Reino Unidos.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe fue apartada de su hija y encarcelada en Irán en 2016 lejos de su familia y su casa. Esta mujer de doble nacionalidad británico-iraní fue detenida en el aeropuerto de Teherán, la capital de Irán, en abril de ese año, aunque los cargos oficiales nunca se han hecho públicosni se les comunicó a sus familiares.Supuestamente la acusaban de idear un plan paraderrocar al gobierno iraní y por eso estuvo privada de libertad casi 6 años. Sin embargo, ella siempre sostuvo que su viaje a Irán no tenía nada que ver con su trabajo, sino que lo hizo para que su hija Gabriella,entoncesde 3 años, pudiera conocer a sus abuelos, quienes cuidaron de la niña desde que la madre ingresó en prisión.El gobierno británico nunca tuvo dudas de que ella se encontraba de vacaciones cuando fue arrestada.La suya es una historia de sufrimiento que está a punto de terminar, igual que la de Anoosheh Ashoori, otro ciudadano británico-iraní encarcelado en el país acusado de espionaje.Según dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores británico, ambos están de viaje de regreso a Reino Unido, donde se reunirán con sus familias.Un portavoz del poder judicial de Irán confirmó que ambos ciudadanos quedaron en libertad.Zaghari-Ratcliffe y Ashoori volaron desde Teherán hasta Muscat, capital de Omán, y desde allí tomaron otro vuelo a Reino Unido, donde se espera que lleguen en la noche del miércoles.

BBC

Richard Ratcliffe dijo que el regreso de su esposa marca "el comienzo de una nueva vida, una vida normal".

En los últimos tiempos Zaghari-Ratcliffe estuvo bajo arresto domiciliario y esta semana le devolvieron su pasaporte de Reino Unido.Su esposo, Richard Ratcliffe, que vive con su hija Gabriella en Londres, hizo campaña por su liberación, incluso llegó a iniciar una huelga de hambre en octubre del año pasado.

Luchas de poder

Sherry Izadi Anoosheh Ashoori también ha sido liberado.

De acuerdo con expertos, la historia de Zaghari-Ratcliffe reflejaasí como la muy difícil relación de esa nación con Reino Unido.Para entender su caso, es importanteZaghari-Ratcliffe fue detenida en 2016, pocos meses antes del primer aniversario delque suscribió Irán.En julio de 2015, ese país y seis potencias internacionales (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) llegaron a un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní a cambio de levantar las sanciones internacionales y multilaterales.El pacto, impulsado por el entonces presidente iraní, Hassan Rohani, fue rechazado por.Consideraron que el acuerdo era un fracaso y dijeron que el compromiso al que se llegó con Occidente había sido un ejercicio infructuoso.En ese contexto se produjo el arresto de varios iraníes con doble nacionalidad.Uno de ellos fue el de Zaghari-Ratcliffe, que en aquel momento trabajaba en una organización de caridad.Otra de las teorías apuntan a una deuda de US$513 millones relacionada con laen la década de 1970.Sin embargo, los gobiernos implicados dijeron que los dos problemas no deben ser vinculados.La cuñada de Zaghari-Ratcliffe, Rebecca Ratcliffe, le dijo a BBC News que hoy fue un "día emotivo"."Parece que está en el camino de vuelta a casa, pero hasta que deje ese aeropuerto no podremos creerlo", dijo, y agregó que también había hablado con Ratcliffe.Dijo que Zaghari-Ratcliffe había sido recogida y llevada al aeropuerto junto con sus padres, a quienes no se les permitió entrar en una sala de detención con ella porque."Todavía no es libre. Pero definitivamente parece que está a punto de serlo", dijo.Anteriormente, Siddiq dijo quea Reino Unido.La secretaria de Relaciones Exteriores, Mary Elizabeth Truss, le dijo a BBC Breakfast que asegurar su libertad y la libertad de otros detenidos con doble nacionalidad, como Ashoori y Morad Tahbaz, era "una prioridad absoluta".