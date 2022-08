Lecciones sobre el desamor: “Entreno a mujeres para que superen a sus ex”

Somsara Rielly

La abogada nigeriana Aronke Omame.

Un momento impactante en un tribunal de divorcios llevó a Aronke Omame a cambiar de carrera y convertirse en consejera de rupturas.Es 1993 y la abogada comercial Aronke Omame, de 35 años, está a punto de aprender una lección sobre el desamor que cambiará su vida.Está en un tribunal de Lagos, Nigeria, pero por una vez no representa a un cliente. Está apoyando a su amiga Mary (no es su nombre real), cuyos padres se están divorciando.Aronke cuenta que la madre de Mary sigue mirando al padre de su amiga al otro lado del pasillo. No es sutil. Estira el cuello para captar su mirada.Luego, mientras el juez pide un breve descanso, Aronke observa cómo Mary y su madre caminan hacia el padre. La sala del tribunal está en silencio, todos los ojos puestos en la familia.Mary y su madre se arrodillan ante el padre. Con la cabeza gacha le imploran que no rompa la familia.Pero el padre de Mary levanta la barbilla y con una mueca comienza a maldecir a las mujeres en voz alta, frente a todos.

El ejemplo de los padres

El rechazo

La mujer subyugada

El auge digital de las rupturas

Google indica que las búsquedas de " superar la ruptura " se han duplicado en los últimos cinco años y más que triplicado desde 2012.

" se han duplicado en los últimos cinco años y más que triplicado desde 2012. KeywordTool.io, una herramienta que mide los términos de búsqueda en varias plataformas, dice que Irlanda ha buscado más "cómo superar una ruptura/a tu ex" en los últimos 10 años, y que Nigeria, Singapur, India, Australia, Kenia, EE.UU. y Reino Unido se encuentran, entre otros, en el top 10.

En TikTok, #breakup (ruptura) tiene más de 21.000 millones de etiquetas y #gettingoverabreakup (superar una ruptura) tiene 8,7 millones.

y #gettingoverabreakup (superar una ruptura) tiene 8,7 millones. La Federación Internacional de Coaching, el organismo de la industria para el negocio de coaching de desarrollo personal, dice que el coaching de relaciones, que incluye el de ruptura, ahora vale más de US$1 mil millones por año.

La abogada Sisi

Consejera de rupturas

BBC El padre de Mary la humilló a ella y a su madre en el tribunal de divorcios.

Cambiarle el nombre al ex

Los consejos

Es 1967 y Aronke, de 9 años, está en el patio de recreo con sus amigos cuando la directora camina hacia ella. Es raro ver a la directora a la hora de jugar. Algo está mal.Le informa que su padre está esperando en la puerta para recogerla..El padre de Aronke le dice que, ella se quedará en casa de su abuela por unas semanas. Y como la casa de su abuela está a kilómetros de la ciudad, nadie podrá llevarla a la escuela. Tendrá ese tiempo libre, le dice su padre.Él y su madre la visitarán, por ahora tienen cosas privadas que discutir.. Aronke está confundida, pero puede sentir que no es el momento de hacer preguntas.Aronke juega con sus primos y cocina con su abuela. Es divertido tener un par de semanas fuera de la escuela.O al menos, no es infeliz.Y en un mes su familia encuentra su."En ese momento la familia era comunal", le cuenta Aronke a la BBC. "Me criaron ambos grupos de abuelos y tías y tíos.".Su padre se muda de la casa familiar y Aronke y sus hermanos regresan. Sus padres mantieneny ninguno critica al otro frente a los niños. La familia no está rota. Solo tiene una persona menos durmiendo en casa."Aprendí que las relaciones no siempre duran, a pesar de las mejores intenciones de todos., pero terminar las cosas con dignidad te servirá mejor en el futuro", dice Aronke.Nunca supo exactamente por qué terminó el, pero no importa. El resto de su infancia, insiste, fue feliz. Sin embargo, su próxima lección de amor será dolorosa.Aronke tiene 18 años y está en la Facultad de Derecho. Está interesada en su. Están en la misma clase, sus bromas compartidas derivan en un coqueteo, que pronto se convierte en una relación exclusiva, según cree Aronke.Por primera vez.Pero hay un problema. Él quiere tener sexo y ella no está lista.Ella trata de compensar de otras formas, estar disponible, ser cariñosa y espontánea. Un día, va a su casa para sorprenderlo, y lo encuentra besando a otra joven."Estaba. Salí pensando que él iba a venir por mí".Y no lo hizo.Tras días de silencio recibe una carta."Él dice que ha encontrado a su 'gema' y que".Aronke termina devastada por el rechazo.". Sentí que mi mundo se había derrumbado".No va a clase por dos semanas,y tiene miedo de encontrarse con él. Prefiere quedarse en casa.Sus amigos la visitan, le dicen que hay mejores opciones esperándola en el mundo exterior.Entonces, un día, como por arte de magia,. Tiene ganas de salir a la aventura. Debe terminar su licenciatura en Derecho y tiene amigos para divertirse. Sale por la puerta y vuelve a la vida.Esas dos semanas de aislamiento le hicieron mucho bien. Incluso puede que, con el tiempo, vuelva a ser amiga de él."Me alegra haberme echado a llorar", asegura. "".17 años después de aquella desilusión, en la sala del tribunal en Lagos, Aronke observa con horror cómo el padre de Mary maldice a su esposa y a su hija arrodilladas."Estaba lanzando palabras que ni siquiera puedo recordar., eran repugnantes", asegura.Poco tiempo antes, Aronke había vivido su propio divorcio, pero no fue tan feo como laque acababa de presenciar.Se pregunta cómo una mujer de 60 años puede arrodillarse ante un hombre que claramente la maltrata, para rogarle que no la deje.Entonces se da cuenta. "por su esposo. Si no lo había notado antes, lo hice en ese momento", recuerda.Aronke recordó a las personas que le dijeron quehabía causado la ruptura de su propio matrimonio.Y cuando el matrimonio de sus padres terminó, todos los ojos se habían vuelto, preguntándole qué podría haber hecho para evitar que su esposo perdiera el interés.La sociedad estaba impulsando a las mujeres a permanecer en matrimonios infelices, incluso abusivos, sin darles una hoja de ruta sobre cómo salir y comenzar una vida próspera y plena.Así que ese día, al salir de la sala del tribunal donde se disolvería legalmente el matrimonio de la madre de Mary, Aronke tomó una decisión. Ayudaría a las personas acon la mayor dignidad posible.Durante los siguientes años, se sumergió en el estudio del derecho de familia y el asesoramiento en relaciones. Sus amigos la apodaban "abogada Sisi". Ahora la llaman: "".En 2022, no hay un día típico para la abogada Sisi.Con más de 40 años de carrera legal y más de 10 como entrenadora acreditada a sus espaldas, se despierta con mensajes diarios en Facebook o en su bandeja de entrada, en su mayoría de mujeres, en busca de ayuda para superar una relación.Ahora es parte de un subconjunto emergente de consejeros de relaciones, mentores que ayudan a navegar el."Unte puede ayudar a mirar con orgullo hacia atrás en un período inevitable y doloroso de la vida", dice."Mientras que un consejero de relaciones puede ayudarte a volverte deseable para otra persona, uno de rupturas te ayuda a volver a ser deseable para ti mismo".Es un negocio que existe bajo un velo de secreto."Recibo mensajes de personas que no me siguen abiertamente en las redes sociales, lo que indica que todavía hay", asegura.Pero ciertamente parece haber unpara ayudar a superar la angustia.Aronke cobra unos US$366 por tres sesiones. Al principio, ofrece a sus clientes un marco para volver a. Las primeras dos semanas son cruciales, dice.Alienta a sus clientes a llorar, dejar de seguir o silenciar a su ex en todas las redes sociales, y pedirle a un amigo de confianza que los ayude a evitar que tomen el teléfono para llamarlo."con excusas sobre por qué sientes que necesitas llamarlo", dice. "No le hagas caso, te está mintiendo. Si es necesario, dale el teléfono a tu amigo".Un consejo más inusual es cambiar el nombre de tu ex cuando hablas de él."Si su nombre es Steven, llámalo Robert mientras hablas de él. Es posible que estés menos enojado y seas más objetivo con Robert".Luego, Aronke instruye a sus clientes sobre cómo elaborar."A menudo, el dinero y las propiedades se mezclan en las relaciones y deben separarse. Es complicado y la gente necesita ayuda con eso".Ella ayuda a las mujeres a revisar sus finanzas y su presupuesto para estar solas.La abogada Sisi recibe críticas en línea de personas que dicen: "Por supuesto que".No le molesta. Tiene pareja pero no le afectaría aunque fuera soltera."De cualquier manera, soy feliz", dice. "¿No es ese el punto? Hay luz al final del túnel. A veces, perder una relación es una llamada de atención para aprender a construir mejores relaciones en el futuro".En resumen, la abogada Sisi recomienda: 1.. Llorar ayuda a eliminar el dolor.2.a tu ex durante al menos un par de semanas.3. Recurre a un amigo o familiar que puedas contactar con frecuencia.4. Recuerda que estás de, y también tu ex. El duelo es un período de ajuste.5. Dale a tu ex un nuevo nombre: si se llama Steven, llámalo Robert mientras hablas de él, puede que te haga enojar menos.6.: ¡No es el momento de tratar de averiguar si es más feliz sin ti!7. Es tentador atiborrarse deal estar deprimido, pero piensa en tu dieta y en hacer ejercicio.8. Las relaciones a menudo llevan a compartir dinero y recursos, así que revisa tus gastos y haz ajustes si es necesario.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.