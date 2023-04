Le dijeron a mis padres que nunca volvería a caminar: los peligros del gas de la risa, una de las drogas más usadas por los jóvenes de Europa

Getty Images

Mollie segura que el gas de la risa es una puerta de entrada a otras sustancias ilegales.

Una joven de 25 años quedó paralizada y tuvo que pasar seis semanas en un hospital tras inhalar demasiado gas de la risa. Mollie, quien vive en Gales, Reino Unido, asegura que los médicos hallaron una inflamación en su médula espinal y daño cerebral en marzo debido a la droga, que también es conocida como óxido nitroso.Se trata de un gas que se vende en cápsulas de metal y que se ha convertido en una de las drogas más utilizadas por los jóvenes de 16 a 24 años en Reino Unido y otros países europeos. En enero de este año, los Países Bajos se convirtió en el primer país del mundo en ilegalizar su uso.Dos meses después, el primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció su prohibición en Reino Unido.Mollie, quien no quiso compartir su apellido, cree que ilegalizar la droga es una buena idea.

Entumecimiento y hormigueo

Getty Images El gobierno de Reino Unido ha expresado su preocupación por el aumento de "los daños sociales y para la salud" del gas de la risa.

¿Cuáles son los riesgos del óxido nitroso?

El óxido nitroso ralentiza las respuestas de cuerpo y tu cerebro.

Demasiada cantidad puede hacer que te desmayes, pierdas la conciencia o te sofoques.

El uso intensivo y crónico también puede causar daños en los nervios.

Inhalarlo directamente del cilindro es particularmente peligroso. El gas está helado y a alta presión, lo que puede dañar la garganta y los pulmones, detener la respiración o ralentizar el ritmo cardíaco.

Puede también causar sensación breve pero intensa de paranoia

"Solía correr y bailar, pero ya no puedo"

Getty Images En enero, los Países Bajos se convirtieron en el primer país del mundo en ilegalizar su uso.

Cuenta que se sentía sola y aislada durante la pandemia de covid-19 y, para lidiar con el deterioro de su salud mental, comenzó a consumir gas de la risa."Compraba diez cajas a la semana, y cada caja contenía 24 cápsulas", explica."Empecé a sentir entumecimiento y hormigueos en mis manos y pies. Una parte de mí no quería admitir que estuvieran relacionados con el gas de la risa".Después de un par de meses, Mollie estaba yendo al trabajo cuando se dio cuenta de que no podía caminar.En el hospital, los médicos descubrieron que Mollie tenía inflamación en la médula espinal y "grandes" por "privar" de oxígeno a su cerebro."Uno de los médicos que dijo: '¿consumes gas de la risa?' Y le respondí: ''frecuentemente'".Los médicos les dijeron a los padres de Mollie que nunca volvería a caminar, lo cual la dejó "petrificada".La droga puede dañar el sistema nervioso al interferir con el metabolismo de la vitamina B12. Esto daña una capa protectora de los nervios, generalmente aquellos que se encuentran en la parte posterior de la columna vertebral.Mollie pasó seis semanas en rehabilitación y ahora se ha recuperado, peroen las manos y los pies."Solía ​​correr bastante y bailar, pero ya no puedo hacer esas cosas", dijo.La experiencia la inspiró a capacitarse para convertirse en enfermera."Cuando estaba en el hospital, hablé con alguien que me dijo que tenía una gran vocación para (la enfermería)", cuenta."Eso fue probablemente lo mejor que saqué de todo esto".En declaraciones a la BBC, Martin Blakeborough, director ejecutivo de la organización benéfica de lucha contra la drogas y el alcohol, Kaleidoscope, aseguró queque las personas consuman la sustancia y que se necesita invertir en servicios para jóvenes."Si queremos lidiar con el comportamiento antisocial de los jóvenes, primero hay que darles algo que hacer, darles un lugar seguro a donde ir y eso realmente los alejará del peligro de las drogas".