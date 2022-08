“Tenía una vida completa y lo perdí todo”: el relato de una jueza afgana que se refugió de los talibanes en Brasil

LUCAS BORGES/DIVULGAÇÃO AMB

"No trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa", cuenta Sahar.

Cuando desembarcó en Brasil con su familia, Sahar* sólo tenía una maleta con una o dos mudas de ropa. La jueza salió de Afganistán a toda prisa el año pasado, huyendo de los talibanes y tuvo que dejar todo atrás.Como muchas otras mujeres que ocuparon cargos en el poder judicial afgano antes de que el grupo fundamentalista tomara el poder en agosto de 2021, temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia."Tuve que dejar atrás todo lo que construí en Afganistán: mi casa, mis posesiones y parte de mi familia", le dijo la jueza a BBC News Brasil."Tenía una vida completa y lo perdí todo".En los últimos 20 años, 270 mujeres se han desempeñado como magistradas en Afganistán. Muchas de ellas lograron escapar con la ayuda de la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ) y se refugiaron en varios países del mundo.Brasil otorgó visas humanitarias a siete de estas juezas y a tres magistrados. Todos llegaron al país en octubre pasado y fueron recibidos por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).Pero alrededor de 90 juezas siguen atrapadas en su país, escondidas.

"Salir de allí"

Getty Images Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

La ayuda

AFP Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

Miedo por lo que queda atrás

Getty Images Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

Vida en brasil

"Pienso en mi país"

BBC Una vista de Kabul.

En su relato, Sahar detalla los momentos de miedo y desesperación que precedieron a su huida de Afganistán.La jueza y su familia tuvieron que dejar su hogar para esconderse en otro lugar después de que los talibanes tomaron el poder.Con la caída del gobierno afgano, jueces de todo el país comenzaron a ser perseguidos por su participación en los juicios y condenas de miembros del grupo extremista durante el período de ocupación estadounidense.Los talibanes incluso abrieron prisiones en todo el país, liberando a.La vida de las mujeres también cambió drásticamente con el establecimiento del régimen. Se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el ministerio de la mujer y, en muchos casos, se impidió que las empleadas regresaran al trabajo."Grupos como los talibanes, Daesh (Estado Islámico) y otros no aceptan la justicia impartida por mujeres", dice Sahar."La situación se volvió realmente desesperada cuando los talibanes comenzaron a registrar las casas de todos los jueces. Invadieron la Corte Suprema y obtuvieron acceso a todo tipo de, como fotos, direcciones y documentos"."Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no podíamos quedarnos en Afganistán porque era demasiado peligroso", dice.La jueza inicialmente se refugió en la casa de los familiares. "Estábamos encerrados sin poder salir. No podíamos volver a nuestro departamento ni sacar nuestras cosas porque los talibanes patrullaban nuestra cuadra"."Fue realmente difícil. No podía cocinar ni lavar ni hacer nada,".Pasaron dos meses antes de que Sahar recibiera la noticia de que iba a ser rescatada y de que recibiría refugio en Brasil."Le informamos sobre nuestra situación a la IAWJ y ellos entraron en contacto con varios países en busca de ayuda y visas para nosotras, las juezas"."Cuando me tocó a mí, me dijeron que íbamos a Brasil".La magistrada se mudó con sus familiares más cercanos. Por razones de seguridad, no se revelaron los detalles de la operación que los sacó de Afganistán y los trajo a Brasil."Dijeron que no podíamos llevar muchas cosas con nosotros, porque todo tenía que ser discreto. Así que no trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa", le dijo Sahar a BBC News Brasil."Tengo que controlarme para no llorar cuando recuerdo el día que nos fuimos.para nosotros"."Teníamos una buena casa, un buen salario y nuestra familia en Afganistán y dejamos todo atrás. Fue una situación muy mala, apenas puedo describirla con palabras".En sus más de cuatro años como magistrada en Afganistán, Sahar estuvo involucrada principalmente en casos penales.La jueza dice que está orgullosa de su trabajo, especialmente en casos relacionados con la seguridad y el bienestar de otras mujeres."Tiene que haber espacio para que las mujeres sean juezas, porque una mujer confía en la otra. Las mujeres que fueron a la corte pudieron abrirse más con nosotras", cuenta.". Desde pequeña soñaba con ser jueza y hacer justicia para las familias y los niños".Sahar dice que no le tocó juzgar ningún caso directamente relacionado con el Talibán, pero admite que pudo haber participado en juicios por delitos comunes cometidos por miembros del grupo."Procesé todo tipo de casos, como asesinato, secuestro, robo, corrupción, casos de familia".Debido a su trabajo, teme por la vida de algunos miembros de su familia que aún se encuentran en Afganistán."Tengo miedo porque tienen todo tipo de datos e información sobre nosotros.", dice. "Cuando salimos de Afganistán todos se mudaron y se escondieron en otros lugares"."Hablo con ellos a veces, pero no mucho porque creo que nuestros números pudiesen estar siendo interceptados".E incluso a millas de distancia de Afganistán, Sahar dice que todavía teme por lo que dejó atrás."A veces todavía tengo miedo, porque soy humana y pienso demasiado en las cosas".Sahar y los otros nueve magistrados que se refugiaron en Brasil recibieron visas humanitarias emitidas sobre la base de una ordenanza interministerial publicada en septiembre de 2021, por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública.Entre jueces y familiares,en octubre pasado."Todos llegaron a Brasil muy asustados, preocupados por la seguridad y sin hablar una palabra de portugués", dice Renata Gil, presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños que coordinó la recepción de las familias.Para que pudieran reiniciar sus vidas, todos recibieron alojamiento, alimentación y atención médica proporcionada por esa organización y sus socios.Los magistrados y sus familias también están estudiando inglés y portugués y sus hijos han obtenido becas en escuelas locales."Todas las juezas que recibimos tieneny un gran dolor por lo perdido. Es un proceso de adaptación intenso", indica Gil.Después de un período inicial viviendo en alojamientos militares, Sahar ahora vive con toda su familia en una propiedad alquilada.Fue empleada como asistente legal por un bufete de abogados, donde investiga casos relacionados con inmigración.La jueza dice que, antes de mudarse a Brasil, sabía muy poco sobre el país. "No había oído mucho sobre la gente, la cultura o el idioma", precisa.Y aunque está muy agradecida por la cálida bienvenida y la ayuda que ha recibido, Sahar dice que no pasa un día sin pensar en volver a casa."Pienso en mi país, mi familia y mi antiguo trabajo todos los días. Afganistán es mi patria y la extraño cada día"."No puedo decir que estoy disfrutando mi tiempo en Brasil, porque esta situación no es nada fácil", señala la jueza. "Pero. La gente aquí es muy amable, al igual que el pueblo afgano"."Espero que todo salga bien para poder volver. *El nombre de la jueza ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar su seguridad y la de su familia.Este artículo fue originalmente publicado en BBCBrasil