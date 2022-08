“Son especies totalmente nuevas”: la científica mexicana que está ayudando a revelar las increíbles criaturas del fondo del océano

Guadalupe Bribiesca-Contreras

Guadalupe Bribiesca-Contreras es bióloga marina e investigadora del Museo de Historia Natural de Londres.

"Yo la verdad me muero de emoción"."Es que es impresionante. Hay animales que nunca habíamos visto o comportamientos que nunca habíamos observado, es un mundo completamente diferente".La científica mexicana Guadalupe Bribiesca-Contreras compartió con BBC Mundo qué sintió al ver por primera vez algunos de los seres que halló con sus colegas a profundidades de hasta más de 5000 metros.La bióloga marina, investigadora del Museo de Historia Natural de Londres, es la autora principal de un nuevo estudio sobre los hallazgos de una expedición a una zona muy poco estudiada del Océano Pacífico.Con un vehículo operado en forma remota, los científicos recogieron 55 especímenes del mar profundo que pertenecen a 48 especies diferentes. Ya se ha confirmado que al menos siete de esas especies son nuevas para la ciencia, explicó Bribiesca-Contreras. Y se cree que en total el número de especies jamás registradas podría llegar a más de 30.Pero este mundo desconocido, diverso y deslumbrante se encuentra bajo amenaza. En el océano profundo también hay grandes cantidades de metales y ya existen planes para su explotación.Recolectar organismos que no sobreviven fuera de su medio natural puede parecer una intervención drástica. Pero los científicos advierten que saber más acerca de los seres del mar profundo es más urgente que nunca para intentar protegerlos.

© DeepCCZ expedition

Ya se confirmó que esta especie es totalmente nueva. "Lirio de mar: Bathymetrina incertae. Este ejemplar adulto fue encontrado agarrado al tallo de una esponja vítrea a 5,001 m de profundidad".

¿Dónde fueron hallados los animales y a qué profundidades?

© DeepCCZ expedition "Todos estos invertebrados marinos fueron colectados durante la expedición DeepCCZ en 2018. Entre ellos se encuentran esponjas de mar (vítreas), estrellas de mar, pepinos de mar, lirios de mar, ratones de mar, erizos de mar y percebes".

La amenaza de la minería en el fondo del mar

GEOMAR Nódulos polimetálicos en el fondo del océano.

"Hacen cosas rarísimas"

© DeepCCZ expedition No todas las especies halladas en la expedición son nuevas. La "ardilla de goma", Psychropotes dyscrita, ya era conocida. "Es un pepino de mar que recibe su nombre porque parece hecho de goma, y tiene una vela que usa para nadar pero que parece la cola de una ardilla", explica Bribiesca-Contreras.

© DeepCCZ expedition "Pepino de mar: Oneirophanta sp. Este ejemplar fue encontrado en un monte submarino a 3550 mt de profundidad y posiblemente representa una especie nueva".

Guadalupe Bribiesca-Contreras Bribiesca-Contreras creció en la Ciudad de México. Aunque nunca había visto el mar, supo de niña que quería dedicarse a la biología marina gracias a documentales como los de Jacques Cousteau.

¿Por qué es importante recolectar animales del mar profundo?

© DeepCCZ expedition "Pepino de mar: Psychropotes verrucicaudatus. Este ejemplar fue encontrado en una planicie abisal a 4999 mt de profundidad y pertenece a una especie que fue recientemente descrita en un monte submarino en el Mar del Sur de China".

© DeepCCZ expedition Chrysogorgia sp. o coral blando es otra de las especies confirmadas como nuevas.

Guadalupe Bribiesca-Contreras "Ante estos animales siento sorpresa, admiración y un montón de curiosidad".

© DeepCCZ expedition "Erizo de mar: Kamptosoma abyssale. Este ejemplar fue encontrado casi galopando en el fondo marino a 5040 mt".

© DeepCCZ expedition Psychronaetes sp. es el nombre temporario de esta especie de pepino de mar confirmada como completamente nueva.

Guadalupe Bribiesca-Contreras "Si no sabemos ni siquiera qué vive en el mar profundo no sabemos el daño que va a ocasionar tratar de extraer recursos metálicos".

La expedición recogió muestras en una región del Océano Pacífico entre Hawái y México que se conoce como la(CCZ por sus siglas en inglés), una vasta área que cubre más de cinco millones de km cuadrados. Además de planicies abisales "hay allí un montón de montes submarinos y la profundidad varía", señaló la bióloga.", pero algunas muestras se tomaron en montes submarinos a unos 3.200 mt".Las profundidades en la zona Clarion-Clipperton llegan a unos 5.500 metros, tanto como la altura del Monte Kilimanjaro."Imagina solo que te vas a correr cinco kilómetros, cuánto te tardas. Esa es la profundidad a la que recolectamos organismos, es increíble", señaló Bribiesca-Contreras.La zona Clarion-Clipperton ha atraído en años recientes la atención no solo de la comunidad científica, sino de gobiernos y empresas.Grandes extensiones de sus planicies están cubiertas de.Estos materiales son utilizados en tecnologías verdes como torres eólicas y autos eléctricos. El interés en extraerlos ha aumentado, especialmente por parte de compañías y gobiernos según los cuales los metales del océano profundo serán esenciales para combatir el cambio climático.Sin embargo, quienes se oponen a estas iniciativas advierten que la extracción de metales podría devastar vastas áreas del océano y causar un daño irreparable a ecosistemas únicos que aún no son comprendidos.Para Bribiesca-Contreras, "". Expediciones como la del Museo de Historia Natural de Londres son parte de un esfuerzo científico en una carrera contra el tiempo.Adrian Glover, director del grupo de investigación sobre el mar profundo en el Museo de Historia Natural de Londres, es coautor del nuevo estudio. "Si bien la minería en aguas profundas es una preocupación medioambiental muy válida, nos encontramos en una situación positiva en la que hemos podido realizar una gran cantidad de investigación fundamental mientras la industria sigue restringida de la explotación a gran escala", afirmó Glover."Una gran decisión a nivel de la sociedad sobre la minería en aguas profundas está en el horizonte y nuestro papel es proporcionar la mayor cantidad de datos posible para informar esa decisión lo mejor que podamos".Bribiesca-Contreras describió a BBC Mundo algunos de los animales extraordinarios hallados en la expedición."Por ejemplo, tienes esponjas carnívoras, lo que suena super raro. Uno esperaría que sean como una planta carnívora que está como esperando a que le caiga la comida". "Pero tenemos vídeos en los que se ve que pasa un camaroncito y"."Hacen cosas rarísimas, producen luz. También tienen adaptaciones súper raras para reproducción, porque no es como caminar por Londres que está lleno de hombres o de mujeres"."Allá abajo puedes pasar un kilómetro y no encontrar a alguien de tu misma especie. Entonces tienen adaptaciones donde, por lo que las hembras siempre tienen como un reservorio de espermatozoides para cuando quieran reproducirse".Uno de los especímenes que más llamó la atención de la científica es un erizo."Cuando vas a bucear normalmente ves erizos moviéndose pero muy lento. Pues este erizo, cuando se le acerca el vehículo operado remotamente se levanta y comienza como a galopar, lo ves corriendo en el fondo".La bióloga señaló que en el oeste de la zona Clarion-Clipperton hay muy poco alimento."A la zona este le llegan más nutrientes en forma de '', todo lo que se va muriendo y no se lo van comiendo en el camino, todo eso va cayendo. Hay más nieve marina en la zona este que en el lado oeste".Los científicos esperaban ver sólo animales pequeños debido a la falta de alimento."Pero encontramos".La expedición se centró en áreas del oeste de la zona Clarion-Clipperton, que es la parte menos estudiada. Y otra particularidad del estudio es que recogió muestras de animales grandes."Lo que se estudia más comúnmente en esta zona son todos los organismos que viven en el sedimento". "Agarran un montón de lodo, lo tamizan y todas las cosas chiquititas, gusanos, algunos crustáceos, todo eso es a lo que se ha dado más énfasis. Los animales grandes son muy difíciles de colectar".La ventaja de contar con especímenes, y no solamente fotos como las tomadas en expediciones anteriores, es que para estudiar estas especies "necesitas tener al ejemplar, contarle los tentáculos, las patas, ver caracteres internos".Los ejemplares, para así determinar con certeza si efectivamente más de 30 de los organismos colectados son especies nuevas.Y también será posible realizar. "Secuenciamos un gen que se utiliza comúnmente y lo comparamos contra secuencias que ya existen. Pero ese es otro de los grandes problemas, que los animales de mar profundo son tan raros y pertenecen a linajes tan completamente diferentes que no hay nada similar cuando los comparas en bases de datos. Necesitamos empezar a generar bases de datos de mar profundo".El estudio generó todo un abanico de interrogantes para Bribiesca-Contreras y sus colegas."Nos gustaría investigar cómo se reproducen estos animales y algo que me encantaría saber es cuánto tiempo viven. Han hecho algunos estudios en". "¿Qué tan viejos son los animales que recolectamos? Como decía antes, algunos de los animales que encontramos eran enormes. Y para llegar a ese tamaño en un ambiente con tan poca energía, yo creo que es porque ha pasado mucho tiempo".Los científicos también esperan investigar cómo se relacionan esos organismos con otros grupos de animales marinos."Muchos de estos grupos de mar profundos representan ramas muy largas en el árbol de la vida., son grupos súper ancestrales".Guadalupe Bribiesca-Contreras supo de niña cuando crecía en Ciudad de México que quería ser bióloga marina. Aunque entonces nunca había visto el mar, y solo lo conocía por documentales como los de Jacques Cousteau.Hoy en día y luego de años de estudios y expediciones esa pasión sigue creciendo, junto a un sentimiento de gran respeto por los animales que habitan las profundidades del océano."Imagina lo difícil que debe ser vivir en el mar profundo. ¿Cuánto tiempo lleva la especie humana? Es incomparable con algunas de estas especies que sobrevivieron eventos de extinción masiva y tienen linajes de cien millones de años". "Yo a estos animales los veo hermosos y ante ellos siento sorpresa, admiración y un montón de curiosidad"."Cada vez que vemos algo tenemos mil preguntas".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.