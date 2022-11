“Se acercan tiempos difíciles”: Elon Musk anuncia a los empleados de Twitter el fin del trabajo remoto en su primer email tras la compra de la red social

Getty Images

Elon Musk compró la compañía por US$44.000 millones.

Elon Musk le ha dicho al personal de Twitter que el trabajo remoto terminará y que se avecinan "tiempos difíciles".En un correo electrónico al personal, el propietario de la empresa de redes sociales dijo que se espera que los trabajadores estén en la oficina durante al menos 40 horas a la semana, según informó Bloomberg.Musk agregó que "no había forma de endulzar el mensaje"de que la desaceleración de la economía global afectaría los ingresos publicitarios de Twitter.La BBC contactó a Twitter para obtener comentarios.La empresa con sede en San Francisco les dijo a sus empleados en mayo de 2020 que podían trabajar desde casa "para siempre" si así lo deseaban, porque creía que sus medidas de trabajo remoto durante la pandemia habían sido un éxito.Sin embargo, Musk ha indicado que tiene una visión negativa del trabajo remoto. En su cuenta en Twitter ha dicho que "el asunto de quedarse en casa por la covid ha hecho creer a la gente que en realidad no necesita trabajar duro".Musk, quien también es el jefe de Tesla, le dijo al personal del fabricante de automóviles eléctricos en junio que trabajar de forma remota ya no era aceptable.Al igual que en Tesla, en el caso de Twitter aseguró que sólo otorgaría exenciones personalmente para el empleado que quiera trabajar de forma remota.El hombre más rico del mundo ya anunció que la mitad del personal de Twitter sería despedido, una semana después de comprar la compañía por US$44.000 millones.

La sede principal de Twitter está ubicada en San Francisco.

Musk indicó que "no tenía elección" con respecto a los recortes, ya que la empresa estaba perdiendo US$4 millones de dólares diariamente. Ha culpado a los "grupos de activistas que presionan a los anunciantes" por una "caída masiva en los ingresos".Los recortes, así como la feroz defensa de la libertad de expresión de Musk, han llevado a especular con Twitter podría diluir sus esfuerzos en la moderación de contenido.Sin embargo, Musk ha insistido en que el enfoque de la plataforma sobre el material dañino permanece "absolutamente sin cambios".

Renuncias en Twitter

La advertencia de Biden

Joe Biden dijo que la relación de Musk con países extranjeros debía ser investigada.

El jueves, una gran cantidad de altos ejecutivos de Twitter renunciaron. La directora de seguridad de la información, Lea Kissner, dijo que habían tomado la "difícil decisión" de dejar la empresa.Como parte de su reorganización de la plataforma de redes sociales, Musk está implementando planes para permitir que los usuarios compren el estado de verificación de Blue-tick por US$8 por mes.En su correo electrónico al personal, Musk dijo que quería que las suscripciones representaran la mitad de los ingresos de Twitter.Sin embargo, el cambio de política es controvertido, en medio de preocupaciones de que la plataforma pueda verse inundada con cuentas falsas.Hasta ahora, la insignia de verificación solo se otorgaba a cuentas notables o de alto perfil que Twitter había analizado y considerado auténticas."Ahora la marca de verificación azul puede significar dos cosas diferentes: que una cuenta se verificó según los criterios anteriores (activa, notable y auténtica), o que la cuenta tiene una suscripción activa a Twitter Blue", informó la compañía."Las cuentas que reciben la marca de verificación azul como parte de una suscripción a Twitter Blue no se revisarán para confirmar que cumplen con los criterios activos, notables y auténticos que se utilizaron en el proceso anterior".El nuevo sistema se ha puesto en marcha para los usuarios de Apple iOS en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, junto con los de Reino Unido.El miércoles, muchos usuarios de Twitter notaron que se había dado una nueva marca gris "oficial" a varias cuentas gubernamentales, de empresas y de figuras públicas.Pero horas más tarde fue descartado, y Musk respondió a una cuenta que fue él quien lo hizo.El miércoles, el presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que las relaciones de Musk con países extranjeros eran "dignas de ser analizadas", luego de que se le preguntara si el propietario de Twitter representaba una amenaza para la seguridad nacional y si debería ser investigado por la ayuda de Arabia Saudita para comprar Twitter."No estoy sugiriendo que él esté haciendo algo inapropiado o no. Estoy sugiriendo que vale la pena que lo miren. Eso es todo lo que diré", dijo Biden.El príncipe Alwaleed bin Talal de Arabia Saudita es uno de los mayores accionistas de Twitter tras la toma de control por parte de Musk.