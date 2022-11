“Repugnantes y muy reales”: las amenazas que Meghan Markle sufrió como miembro de la familia real británica

PA Media

Los duques de Sussex abandonaron sus funciones como miembros sénior de la Familia Real británica en 2020.

La duquesa de Sussex recibió amenazas "repugnantes y muy reales" cuando ejercía sus funciones como miembro sénior de la Familia Real británica, según ha revelado un antiguo alto cargo de la Policía de Londres.Según Neil Basu, excomisario adjunto de la Policía Metropolitana, es comprensible que Meghan Markle se sintiera "amenazada todo el tiempo".Varias personas han sido procesadas por esas amenazas, reveló Basu al canal de televisión Channel 4 en su última entrevista como comisario adjunto.El príncipe Harry, que con su esposa se mudó a California en 2020, señaló el año pasado que no se sentía seguro cuando visitaba el Reino Unido.La pareja ha comentado en más de una ocasión el maltrato que recibieron antes de irse, y cómo esto afectó a su salud mental. Ya en 2016, poco después de que ambos hicieran pública su relación, el propio príncipe emitió un comunicado para denunciar el acoso al que su entonces prometida estaba siendo sometida en internet y las redes sociales. El duque y la duquesa de Sussex renunciaron como miembros principales de la familia real en 2020 para labrarse su propio camino en EE.UU.Después de dejar la Familia Real, Meghan concedió una entrevista a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey en la que reveló que tuvo pensamientos suicidas durante el tiempo que ejerció como miembro sénior de la familia real británica.

La amenaza de la extrema derecha

Getty Images

Meghan Markle es laque entra a formar parte del núcleo más íntimo de la familia real británica."Si hubieras visto las cosas que se escribían y las que recibía, el tipo de discurso (sobre ella) que había en internet, si no supieras lo que yo sé, te sentirías amenazado todo el tiempo", afirmó Neil Basu.Preguntado sobre si existieron amenazas auténticas a Meghan Markle por parte de la extrema derecha, Basu fue tajante: "Por supuesto". "Hubo equipos que lo investigaron ypor esas amenazas", añadió. Según el excomisario adjunto, el "terrorismo de extrema derecha" es el problema de seguridad que más rápidamente crece en Reino Unido."Cuando comencé en la lucha contra el terrorismo en 2015, era aproximadamente el 6% de nuestra carga de trabajo total. Cuando me fui hace 15 o 16 meses, era más del 20% de nuestra carga de trabajo", aseguró.Basu, el oficial de, estaba también a cargo de la protección de la familia real.Entró en la policía en 1992 y, en numerosas ocasiones, habló abiertamente sobre racismo y su condición de policía."Hablo de raza porque algo sé sobre ello al ser un hombre mestizo de 54 años", afirmó en la entrevista, en la que también criticó al gobierno británico.El excomisario aseguró que encuentra "inexplicables algunos de los comentarios que salen del Ministerio del Interior", en referencia a la política británica hacia los refugiados.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.