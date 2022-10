“Putas, salid de vuestras madrigueras”: la polémica en España por los gritos machistas de un grupo de universitarios

Europa Press News

El colegio mayor expulsó al cabecilla del grupo.

La Justicia en España está investigando a un grupo de estudiantes universitarios masculinos que fue filmado gritando mensajes machistas y obscenos frente a una residencia de estudiantes mujeres en Madrid.Durante días han circulado videos con losgritos proferidos el domingo por la noche desde las ventanas de una residencia estudiantil solo para hombres hacia una solo para mujeres, que se encuentra enfrente.El presidente español, Pedro Sánchez, criticó el "comportamiento machista, inexplicable, injustificado y absolutamente repugnante" de los estudiantes.El incidente ha sido condenado por los políticos de todos los colores y ha desencadenado un debate social.En los videos se oye a un estudiante gritando: "Putas, salid de vuestrasmadrigueras como conejas, sois unas putas ninfómanas".Luego, en un movimiento coreografiado, los compañeros de todo el edificio del Colegio Mayor Elías Ahuja abren las persianas y comienzan a gritar y hacer ruidos de animales.

Igualdad de género

Cuando el video de los estudiantes de la residencia adscrita a la Universidad Complutense de Madrid se volvió viral, hubo una reacción inmediata.La Complutense de Madrid ha expresado su "total rechazo" al incidente ocurrido en su campus, e informó que abrió "un expediente informativo para analizar lo ocurrido y dirimir responsabilidades", y señaló que trabajará "con las otras universidades para aplicar sanciones a los estudiantes involucrados" Por su parte, el presidente Sánchez, aseguró que no debe excusarse "un tipo de comportamiento que no refleja el sentir mayoritario de la sociedad española"."Yo creo que es importante que todos los partidos políticos y los medios de comunicación digamos no a estos comportamientos machistas y no demos un paso atrás en todo lo que tiene que ver con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres", afirmó. El líder del opositor conservador Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llamó a la sociedad "a acabar con estas intolerables actitudes machistas".La Fiscalía de Madrid ha abierto unapara decidir si el hecho constituye unEl escándalo ha puesto a la residencia Elías Ahuja bajo la lupa. En un comunicado, el establecimiento indicó que el episodio había sido "incomprensible e inadmisible" y "contrario a las ideas y valores" de la institución,y añadió que otros de los jóvenes implicados asistarán a un curso sobre igualdad de género.Sin embargo, algunas de las residentes del Colegio Mayor de mujeres Santa Mónica, que fue el blanco del abuso, defendieron los estudiantes varones implicados y afirmaron que la reacción al incidente ha sido exagerada."A pesar de la gravedad de sus palabras, se trata de unaentre colegios mayores (residencias universitarias), de la que se ha creado una impresión de odio y machismo que no puede estar más lejos de la realidad", señaló un comunicado atribuido a las residentes del alojamiento Santa Mónica. No está claro cuántas residentes mujeres apoyan este comunicado, que fue publicado en redes sociales. Otras han expresado un punto de vista muy diferente. Ángela Ruiz, exresidente de Santa Mónica, escribió: "Yo fui una de esas 'Mónicas, putas' y oí este tipo de gritos CADA DÍA durante los 2 cursos que pasé en el colegio mayor. Han pasado 10 años de esto...".El incidente tiene lugar en momentos en que el gobierno de coalición de España está haciendoy eliminar la violencia contra las mujeres.En mayo, el Congreso aprobó una ley, conocida como la ley "Solo sí es sí", que facilita que las víctimas de violencia sexual lleven a juicio a sus agresores al enfatizar la importancia del consentimiento.Un estudio del año pasado descubrió que uno de cada cinco jóvenes españoles no creía que existiera la violencia de género, sino que la veía como una "invención ideológica".Mientras tanto, ha estado circulando otro video perturbador aparentemente de la residencia Elías Ahuja de hace varios años. En él se ve a los estudiantes haciendo lo que parece ser un saludo nazi mientras cantan las palabras "Sieg Heil".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.