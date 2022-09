“No toquen a los extranjeros”, la polémica instrucción de las autoridades chinas ante el primer caso de la viruela del mono

Getty Images

Wu Zunyou, jefe de epidemiología del Centro chino de Control y Prevención de Enfermedades.

Un alto funcionario sanitario chino ha llamado a los ciudadanos a evitar mantener contacto cercano con extranjeros, en especial no tocarlos, un día después de que el país registrara su primer caso de viruela del mono.En un post en Weibo, la versión china de Twitter, el epidemiólogo en jefe del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Wu Zunyou, aconsejó evitar el "contacto piel con piel" con personas de otros países.La publicación ha desatado una polémica en el gigante asiático, donde algunos ciudadanos no han dudado en tacharla de racista en las redes sociales.Los comentarios sobre el post original han sido desactivados desde entonces por la plataforma.

Lo que dijo

Getty Images La viruela del mono provoca fiebre, dolores de cabeza y erupciones cutáneas.

Críticas

Getty Images Decenas de países de los cinco continentes han puesto en marcha campañas de vacunación para frenar el avance de la viruela del mono.

"Para prevenir una posible infección de viruela del mono y como parte de nuestro estilo de vida saludable, se recomienda: primero, no tener contacto directo piel con piel con los extranjeros", escribió Wu el sábado. Además, el funcionario también pidió a los chinos evitar el contacto con viajeros que hubieran regresado del extranjero en las últimas tres semanas y con desconocidos.Los comentarios del experto se produjeron un día después de que la ciudad de Chongqing, en el suroeste del país, informara sobre el primer caso de viruela del mono. El contagiado, de acuerdo a lo informado, es un individuo que estuvo fuera de China. Sin embargo, hasta el momentoLa publicación de Wu, que fue ampliamente compartida en las redes sociales durante el fin de semana, suscitó comentarios mayoritariamente críticos."Esto es muy inapropiado [decirlo]. Al principio de la pandemia (del covid-19), algunos extranjeros se levantaron y [nos defendieron] diciendo que", escribió un comentarista."¿Qué tanes esto? ¿Qué pasa con los que, como yo, llevamos casi diez años viviendo en China? No hemos visto a nuestras familias en unos 3-4 años debido al cierre de las fronteras", escribió otro usuario en Weibo, que parecía ser extranjero.Desde el inicio de la pandemia por el virus de covid, China ha impuesto algunas de las medidas más duras del mundo, entre las que se incluyen confinamientos repentinos, cierre de fronteras, pruebas de despistaje obligatorias y restricciones a los viajes.La viruela del mono -que se transmite por contacto estrecho con personas infectadas, animales o materiales contaminados- suele provocar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y.Alrededor de 90 países en los que la viruela del mono no se considera endémica han notificado brotes de esta enfermedad, por lo cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado emergencia sanitaria mundial.Hasta el momento se han contabilizado más dey algunos países no endémicos han informado muertes.