“La situación es peor que en cualquier otra parte del mundo”: Tigray, la asediada región que lleva 2 años en guerra

Getty Images

Sin líneas telefónicas ni internet y casi sin alimentos o medicinas. Así se encuentran los habitantes de la región etíope de Tigray, donde desde hace casi 2 años se desarrollan cruentos combates entre fuerzas rebeldes y una alianza de militares etíopes y eritreos.La región, que en su día fue un polo turístico que atraía visitantes extranjeros por sus iglesias excavadas en la roca, santuarios musulmanes y antiguas escrituras en lengua ge'ez, es hoy escenario de hechos dignos de una película de horror como de hienas comiéndose los cadáveres de los aldeanos víctimas de los ataques aéreos, mientras que miles de ancianos y mujeres deben pasar las noches a la intemperie.A medida que los combates se intensifican, más civiles participan en los enfrentamientos.Los comandantes rebeldes de Tigray se han embarcado en una nueva campaña de reclutamiento, después de haber sido acusados de obligar a la población local a unirse a la guerra.

Para ubicarse

Getty Images A la guerra en Tigray se han sumado las fuerzas militares de la vecina Eritrea, las cuales se han aliado a las etíopes contra los rebeldes.

De mal en peor

BBC Las fuerzas etíopes han lanzado ataques no solo contra posiciones de las milicias rebeldes, sino también contra infraestructuras civiles.

Getty Images No todos los desplazados tigranios han conseguido un techo para resguardarse y muchos de ellos están teniendo que pasar las noches a la intemperie.

Desde dentro

Getty Images El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) ha hecho un llamado a la población para que se sume a la lucha contra las fuerzas etíopes, lo cual hace temer una escalada en la violencia.

Aislada del mundo

Getty Images El corte de las líneas telefónicas y del Internet están impidiendo a los bancos y al comercio formal funcionar con normalidad, por lo cual los mercados al aire libre se han convertido en la opción para los residentes de Mekele para abastecerse.

Dependiendo del exterior

BBC La escasez de productos alcanza a los combustibles, por lo cual muchas personas en Tigray deben trasladarse a pie o en carros tirados por burros.

Echando gasolina al fuego

Getty Images Millones de tigrayanos hoy se encuentran hacinados en campos de refugiados y dependen de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir.

Las tensiones en Tigray vienen de lejos, pero la actual guerra civil se desató en 2020, luego de que las autoridades de esta región fronteriza con Eritrea decidieran seguir adelante con las elecciones para renovar el Parlamento local, pese a que el gobierno nacional suspendió todas las votaciones, debido a la pandemia del covid-19.En represalia por la insubordinación, el Ejecutivo de Adís Abeba cortó los fondos a la zona y ello provocó que.Desde entonces la crisis no ha hecho más agravarse y prueba de ello es que decenas de miles de personas han muerto en los combates.Además 150.000y otros 2,5 millones, de los 7 millones de habitantes que llegó a tener la zona, han sido forzados a dejar sus hogares, de acuerdo con organizaciones internacionales. "Hay al menosfederales etíopes y eritreos en combate activo, más 200.000 del lado de Tigray", le dijo Alex De Waal, director ejecutivo de la Fundación Mundial de la Paz, con sede en Estados Unidos, a los periodistas de la BBC, Farouk Chothia y Teklemariam Bekit.De Waal aseguró tras más de 50 días de combates ininterrumpidos, esta semana las líneas de defensa tigranias en torno a la localidad de Shire no pudieron resistir por falta de municiones."Es un gran revés para los rebeldes y", dijo De Waal, aunque el gobierno etíope ha prometido ayuda y el restablecimiento de los servicios en Shire y otras zonas bajo su control.Uno de los pocos trabajadores humanitarios que todavía permanece en la zona aseguró a la BBC, en condición de anonimato, que unosen la ciudad y sus alrededores, luego de huir de otras áreas donde se desarrollan combates."Más de 120.000 estaban a la intemperie,", dijo el cooperante.Las promesas de ayuda y protección de las autoridades de Adís Abeba no han tranquilizado a los habitantes de Shire, miles de los cuales han comenzado a huir ante el temor de que puedan ser objeto de atrocidades, similares a las de otras zonas que cayeron bajo el control de las tropas etíopes y eritreas."4 testigos informaron de que en la aldea de Shimblina, en septiembre,. Otros aldeanos encontraron sus cuerpos mezclados con animales domésticos, que también habían sido sacrificados", dijo el trabajador humanitario."Las hienas se habían comido algunos de los cuerpos, y sólo podían ser identificados por los restos de su ropa. Los testigos dijeron quey que seguramente las hienas ya debían haber acabado con ellos", añadió el activista.Pero la situación no solo es grave en Shire y sus alrededores, sino también en Mekele, la capital de la región. La BBC recibió días atrás un informe exclusivo de un periodista que está en la ciudad y en el que narra cómo sus residentes están. La identidad de este comunicador se reserva por razones de seguridad.En las últimas semanas drones no han dejado de sobrevolar los cielos de la ciudad de Mekele, que tiene una población de unos 300.000 habitantes, casi todos los días, asegura el comunicador que está en la zona y cuya identidad no se revela por razones de seguridad. Los últimos ataques aéreos sufridos por la localidad, en control de las fuerzas rebeldes, han afectado a, lo cual indica que no está claro cuáles eran los objetivos.El ejército de Tigray ha pedido esta semana a todas las personas en condiciones de luchar que se sumen a la guerra. Y pese a que la población está cansada de los 23 meses que ya duran los combates, muchos están atendiendo el llamado."Se considera tabú no alistarse en el ejército", afirmó un hombre, cuyo nombre la BBC no revela para protegerlo.El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, quien en 2019 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, acusó a los líderes de la región de rebelarse en un intento de recuperar el poder que perdieron cuando él asumió el cargo en 2018.La última espiral de la violencia comenzó a finales de agosto, tras el colapso de una.Personas de toda condición, incluidas mujeres, están respondiendo a la llamada para unirse al ejército del.Entre ellas destaca una joven de 23 años quien dijo que estaba "orgullosa de ser del Tigray y emocionada por haber recibido formación para proteger mis derechos y preservar mi tierra".Tigray está bloqueada desde junio de 2021, y las condiciones de vida no han hecho más que deteriorarse."La situación en Tigray es peor que en cualquier otra parte del mundo", afirmó el profesor Yohannes Woldemariam, profesor de la Universidad de Colorado (Estados Unidos), durante una conversación con la BBC."La zona ha estado bajo asedio desde hace 2 años. Las condiciones en las que viven los residentes. Incluso aquellos con medios económicos están sobreviviendo con solo una comida al día", narró.Desde más de un año las líneas telefónicas y los servicios de Internet se interrumpieron, desconectando a la región del resto del mundo.Ante esta situación los habitantes han vuelto a utilizar el papel para escribir mensajes a sus familiares y amigos, o tienen que ir la frontera con la región etíope de Amhara.Los grupos se reúnen en torno a una única radio a un lado de la carretera para enterarse de lo que ocurre. Todo el mundo habla del proceso de paz y sigue con atención las noticias al respecto, pero mucha gente cree que el gobierno etíope no tiene disposición para las conversaciones, porque.Como las personas no pueden sacar dinero de los bancos, porque están cerrados, el grueso del comercio también ha dejado de operar.Esto ha provocado la aparición de mercados al aire libre, que eran ilegales antes de la guerra, y el movimiento de dinero en efectivo a través del mercado negro, con corredores que cobran una comisión de al menos el 30%, frente al 50% de hace unos meses.Muchos de los habitantes de Tigray sobreviven gracias a las remesas que les envían sus parientes que están en otros países.Uno de los vecinos entrevistados por la BBC admitió que no podría alimentar a sus cinco hijos sin el dinero en efectivo le que envían sus hermanos, dos de los cuales viven en Estados Unidos. El entrevistado reveló que ha recibido dinero de sus hermanos.El conflicto ha impedido que lleguen a Tigray productos esenciales, incluido el combustible..Los precios, por su parte, no paran de aumentar. El teff, el grano que se utiliza habitualmente para hacer el pan tradicional conocido como injera, sube cada semana. El precio actual de 100 kg ronda los 265 dólares, frente a los 85 dólares de hace un año.La gente está muriendo debido a la falta de medicamentos que no se pueden traer debido al bloqueo. El coste de los medicamentos para enfermedades crónicas se ha multiplicado por 10.Cada nuevo ataque aéreo del gobierno etíope no solo mata a más civiles, sino que impulsa a más jóvenes a unirse al ejército rebelde.Una mujer de 29 años aseguró a la BBC que tres miembros de su familia -dos hermanos y una hermana- se han unido a las fuerzas insurgentes.La mujer, por su parte, reveló que ha pasado los últimos dos meses.Otros residentes están compartiendo su comida con las familias de los que han ido a luchar.La noticia de que las conversaciones de paz, bajo el auspicio de lapodrían comenzar en breve Sudáfrica ha sido bien recibida por los habitantes de Tigray.Sin embargo, en el interín las iglesias y mezquitas se llenan cada noche con gente que reza para que los políticos sean capaces de lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!