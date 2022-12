“La mercancía que H&M hizo de mí es basura, no la compren”: Justin Bieber ataca al fabricante de ropa por una colección inspirada en él que no aprobó

Getty Images

Justin Bieber dijo que él no aprobó la colección.

El fabricante de ropa H&M eliminó una colección inspirada en Justin Bieber, después de que el cantante canadiense la calificara de "basura".Bieber, de 28 años, aseguró que no había aprobado la colección, que incluía camisetas, suéteres, bolsos y accesorios para teléfonos.En una historia de Instagram, el cantante de Sorryinstó a sus seguidores a no comprar los artículos.La compañía indicó que se siguieron los procedimientos adecuados, pero ahora han retirado la línea."La mercancía que H&M hizo de mí es basura y no lo aprobé", escribió Justin en su historia de Instagram el martes. "No la compren"."No aprobé nada de la colección que pusieron en H&M", añadió."Todo sin mi permiso y aprobación. Yo no lo compraría si fuera tú".

Bieber criticó duramente la colección en su cuenta de Instagram.

En un comunicado, H&M defendió la línea de moda, que supuestamente presenta imágenes de la estrella."Al igual que con todos los demás productos y asociaciones con licencia, H&M siguió los procedimientos de aprobación adecuados", dijo un portavoz del minorista de moda."Pero por respeto a la colaboración y a Justin Bieber, hemos retirado las prendas de nuestras tiendas y en línea".No es la primera vez que una estrella golpea a una marca por usar su imagen sin permiso.En 2015, Rihanna ganó un caso judicial contra Topshop: demandó con éxito a su empresa matriz por más de US$3 millones después de que vendiera una camiseta sin mangas con su foto.En 2019, Ariana Grande presentó una demanda contra Forever 21 después de que afirmara que publicó al menos 30 imágenes y videos "no autorizados" que sugerían que había respaldado a la marca.

H&M dijo que se habían seguido los protocolos, pero eliminó la colección "por respeto".

Bieber se encuentra en un descanso de su última gira, después de revelar que sufre de parálisis facial tras ser diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt.El síndrome de Ramsay Hunt es un brote de culebrilla que afecta el nervio facial cerca de los oídos, lo que causa una parálisis parcial del rostro.

