“Game of Thrones”: el veredicto de la crítica sobre “La casa del dragón”, la precuela de la exitosa serie

HBO

Emma D'Arcy interpreta a Rhaenyra Targaryen, con Matt Smith como Daemon Targaryen.

Los críticos de televisión se preguntan si "La casa del dragón" será tan impactante como su predecesora, la exitosa serie de fantasía del canal HBO "Juego de Tronos".Por ahora, la respuesta no es concluyente.Algunos columnistas del diario británico The Guardian han señalado que será "un gran éxito", e incluso pronostican que será "tan grande como su predecesora en su apogeo".Otros han sido más tibios. El periódico inglés The Telegraphha dicho que se queda "un poco corta", mientras que el medio estadounidense The Wrap ha indicado que "palidece en comparación" con "Juego de Tronos".Cada episodio de "La casa del dragón" ha costado casi US$20 millones, y se estrenará en Estados Unidos este domingo HBO y HBO Max.La historia se basa parcialmente en el éxito de ventas "Fire and Blood" de 2018, del autor George R.R. Martin, ambientada casi 200 años antes del comienzo de "Juego de Tronos".

HBO

Milly Alcock interpreta a la joven Rhaenyra, con Emily Carey como la joven Alicent Hightower.

Lucy Mangan, crítica de televisión en el diario The Guardian, dijo que era "un alivio", y que "se acerca un buen momento"."En resumen, todo es como en el apogeo de GoT", escribió. "Divertida, se ve genial y suena aceptable".En su reseña de cinco estrellas, The Times describió la nueva serie como "visualmente suntuosa, bien actuada (en su mayor parte), escrita con nitidez y con un tono inteligente".Será "accesiblepara cualquiera que no haya visto un segundo 'Juego de Tronos', pero tranquilizadoramente familiar para aquellos que lo hayan visto todo", según el crítico Ben Dowell.

HBO

Los Angeles Times advirtió que "todavía se requiere un estómago fuerte" para ver las escenas violentas.

Mientras tanto, Los Angeles Timescoincidió en que "'La casa del dragón' recupera el poder, la grandeza de la (serie) original".La precuela "inmediatamente empuja a los espectadores a las imágenes y sonidos familiares del universo de 'Juego de Tronos'", indicó la crítica estadounidense de televisión Lorraine Ali.

"Un éxito rotundo"

HBO Los personajes centrales son "fascinantes" o "severos", según el crítico que decidas leer.

HBO Matt Smith trae "demasiado de su actuación como el Príncipe Felipe de The Crown", dijo un crítico.

"Necesita encontrar su propia voz"

HBO Paddy Considine hace el papel del rey Viserys Targaryen.

Personajes planos

HBO Steve Toussaint interpreta a Lord Corlys Velaryon en "La casa del dragón".

Poca sangre

"Todavía se requiere un(cuidado con las decapitaciones sin sentido, los carros llenos de partes del cuerpo desmembradas y cosas peores), aunque el fanatismo previo no es un requisito para invertir en 'La casa del dragón'", escribió Ali.La periodista añadió que las primeras escenas que muestran el parto y las justas "son lo suficientemente poderosas por sí mismas como para hacer que el primer episodio sea un éxito rotundo y mostrar que 'La casa del dragón' tiene una comprensión profunda de sus personajes femeninos que Juego de Tronos tardó años en encontrar".Inkoo Kang, crítica de televisión del Washington Post, dijo que el programa es "inicialmente inestable" y "las primeras tres entregas son particularmente genéricas en sus tramas y de ritmo ampuloso", escribió.Se necesitan los seis episodios que estaban disponibles para los revisores (la primera temporada consta de diez) para que los creadores "terminen de poner todas las piezas en el tablero de ajedrez", dijo."Una vez que el juego finalmente está definido, las cosas se vuelven rápidamente auspiciosas.entre las antiguas amigas Rhaenyra y Alicent se vuelve particularmente fascinante, lo que está en juego en su competencia potencialmente mortal se ve agravado por la maternidad".Según The Hollywood Reporter, "La casa del dragón" es principalmente la historia de Rhaenyra, interpretada en la edad adulta por Emma D'Arcy, y Alicent de Olivia Cooke, "navegando caminos hacia el poder en un mundo dominado por hombres, siendo criada por padres que no tienen idea de cómo criar, mientras Matt Smith cabalga dragones".La antigua estrella de Doctor Who interpreta al intrigante Príncipe Daemon Targaryen. El crítico Daniel Fienberg dijo que "es, pero siempre de una manera entretenida. Da lo mejor de las actuaciones secundarias".El actor británico Paddy Considine encarna al personaje de Viserys Targaryen, cuya historia se centra en su dinastía y en quién lo sucederá como gobernante de los Siete Reinos."Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en Desembarco del Rey, en lugar del enfoque de dar la vuelta al reino de la serie original", dijo Fienberg. "".Aseguró que muchas cosas impresionantes "en los primeros seis episodios", escribió. Sin embargo, advirtió: "Necesita encontrar su propia voz".El programa es "razonablemente inteligente y bien organizado" y está "firmemente enfocado en las intrigas de palacio", dijo el crítico de TheNew York Times Mike Hale."Es un poco como el gran éxito actual de HBO, Succession,"."Sin embargo, esa seriedad de propósito no se traduce en un drama cautivador. Hay mucho de sentarse alrededor de las mesas y hablar sobre los problemas del reino, lo que estaría bien con moderación", añadió."Los personajes son planos, creados en la línea de producción de tipos dede Martin. Y cuando el programa se aventura en el campo de la batalla o el romance, la filmación también se siente rutinaria, pero sin la superposición de efectos especiales enérgicos que ofrecía 'Juego de Tronos'".Los personajes son "", mientras que llenar el espectáculo con "una pandilla de Targareyns en su mayoría severos, le da a todo el proyecto el aire de las precuelas de Star Wars", opinó el crítico Alan Sepinwall."Aunque Smith sigue siendo un sujeto muy llamativo en cámara, aquí se filtra demasiado de su actuación como el príncipe Felipe de The Crown. Interpreta a Daemon más como un niño petulante que como el guerrero casi mítico que la serie quiere presentar".Sepinwall concluyó: "No importa cuántos dragones tengan para ofrecer,en un momento dado, no por el mundo, sino por las personas que habitaban en él".Thelma Adams, columnista de The Wrap, tampoco está convencida. Señaló que a pesar de todas las escenas de violencia, "el clan Targaryen parece sorprendentemente poco sangriento (y escaso de humor) en un guión holgado que no termina cada episodio con los impactantes momentos de suspenso de antes".Agregó que la trama "nunca toma vuelo". "Rhaenyra no es Daenerys. ¿El ingenio que siempre estuvo ahí para levantar incluso los momentos más mordaces? Se fue.. En su mayoría, son personas desagradables que se hacen cosas desagradables, con menos tensión, menos en riesgo y sin aventuras de dragones".La revista estadounidense Rolling Stonele dio el visto bueno y dijo que "La casa del dragón" contiene "toda la intriga palaciega de su serie principal, sin el ingenio o la energía".