“Fue un autogolpe de estado”: el rechazo masivo a la decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso de Perú que culminó en su destitución

El Congreso de Perú destituyó a Castillo este miércoles.

El anuncio del presidente de Perú, Pedro Castillo, de disolver el Congreso, recibió como respuesta una oleada de reacciones en contra que culminaron en su destitución.Castillo ordenó instaurar un "gobierno de excepción" y convocó a elecciones de un Congreso constituyente horas antes de una programada moción de vacancia en su contra.También decretó un toque de queda y la reorganización del Poder Judicial y el resto de órganos de justicia, entre otras medidas.Tras el anuncio del presidente, se posicionaron en su contra la vicepresidenta, parte de sus ministros, las Fuerzas Armadas y la gran mayoría de los congresistas.Estos últimos llevaron a cabo una votación de emergencia en la que lo destituyeron por "permanente incapacidad moral".Según la Constitución peruana, corresponde asumir el poder a la vicepresidenta, Dina Boluarte, que previsiblemente tomará posesión este mismo miércoles.La abogada y política de 60 años, que se convertiría en la primera mujer presidenta de Perú, también se pronunció contra Castillo. "Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley".

Ministros y Fuerzas Armadas

Reacciones de los congresistas

Primero anunciaron su dimisión los ministros de Economía, Justicia, Trabajo y Relaciones Exteriores."Condeno enérgicamente", publicó en Twitter el ministro de Exteriores, César Landa, que instó a la comunidad internacional a ayudar a restaurar el funcionamiento democrático en el país.Por su parte, la fiscal de Perú, Patricia Benavides, rechazó "de manera enfática todo quebrantamiento del orden constitucional" y denunció la "normalización de la corrupción" en el Estado, en una intervención pública.Los últimos en pronunciarse fueron las Fuerzas Armadas y la Policía, con un comunicado conjunto."Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución ypor parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional", expresaron.Varios congresistas demandaron el arresto del presidente, al que acusan de haber infringido la Constitución con su pronunciamiento, y pidieron que Boluarte asuma la jefatura del Estado."Esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales", afirmó la legisladora Ruth Luque, de la coalición izquierdista Juntos por el Perú, que hasta ahora solía apoyar la permanencia de Castillo en el poder.En la derecha, el diputado José Cueto del partido ultraconservador Renovación Popular y excomandante del Ejército, fue uno de los que se pronunciaron con más dureza."Por supuesto que es un golpe de Estado, (Castillo) estaba temblando, sabía que iba a ser vacado y se ha adelantado. Espero que las Fuerzas Armadas se pronuncien en contra del golpe de Estado, no puede él cerrar el Congreso", declaró.Norma Yarrow, del partido de derechas Avanza País, afirmó que Castillo "está solo" e instó a la vicepresidenta a dirigirse al Congreso y asumir la jefatura del Estado para "no permitir que este delincuente Pedro Castillo pueda atentar contra la democracia".También renunció a su cargo el representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el embajador de Perú frete a la ONU.