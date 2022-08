“El dolor es muy grande”: habla la esposa del vendedor ambulante asesinado en Italia mientras la gente lo grababa en vídeo

La esposa de Alika Ogorchukwu, el vendedor ambulante nigeriano asesinado en Italia el fin de semana, exige justicia.Ogorchukwu, de 39 años, vendía productos en la calle principal de Civitanova Marce, una ciudad costera del mar Adriático en el centro del país.El viernes se topó con su atacante, que le quitó la muleta que llevaba y lo golpeó hasta la muerte, según la policía.La esposa de la víctima, Charity Oriachi, exigió que se haga justicia en una entrevista el domingo."Necesito justicia para mi esposo. Eso es lo que quiero, porque el dolor es muy grande para mí. Necesito justicia", afirmó.La muerte del nigeriano ha causado una gran conmoción en Italia, en especial por el hecho de que nadie salió a defender a la víctimay varias personas grabaron en video el ataque en pleno centro de la ciudad.

Los hechos

Llamamiento a la justicia

¿Qué dice el gobierno de Nigeria?

Las imágenes muestran cómo un hombre blanco forcejea con Ogorchukwu. El atacanteal nigeriano, que trata en vano de luchar por su vida.La policía arrestó a un hombre italiano de 32 años bajo sospecha de asesinato y robo, ya que habría sustraído el celular al nigeriano tras la pelea.En una rueda de prensa, la policía anunció que la investigación sigue abierta sin que de momento haya elementos que apunten a un crimen por motivos racistas, sino que la situación se habría desencadenado tras una interacción entre ambos en la calle.Este habría pedido dinero a su agresor que, tras negárselo, le golpeó hasta la muerte, según la primera hipótesis planteada por las autoridades.El presunto atacante alegó que la pelea surgió porque la víctima le "pedía insistentemente limosna" y agarró del brazo a su novia, que lo acompañaba en ese momento y que ha declarado como testigo, informó la agencia Efe.El video del ataque, que se hizo viral en portales de noticias y redes sociales de Italia, ha conmocionado a la comunidad, donde muchos han criticado la actitud de "indiferencia" de los testigos.Alika Ogorchukwu era.Su esposa no podía contener las lágrimas mientras narraba cómo le mostraban el cuerpo de la víctima en el suelo.Según informaciones recogidas por BBC, Ogorchukwu comenzó a vender artículos en la calle tras sufrir un accidente automovilístico y perder su trabajo por las lesiones que sufrió en las piernas.El sábado cientos de personas de la comunidad nigeriana local salieron a las calles de Civitanova Marche para exigir justicia.Políticos italianos de todas las tendencias han condenado el ataque.Enrico Letta, el líder del izquierdista Partido Democrático, calificó lo sucedido como "impactante"."Ferocidad Inaudita. Indiferencia generalizada. No puede haber justificación", escribió en Twitter.El líder derechista Matteo Salvini declaró que "la seguridad no tiene color" y "necesita regresar como un derecho humano".El embajador de Nigeria en Italia, Mfawa Omini Abam, condenó el ataque y envió mensajes de condolencias a la esposa de Ogorchukwu y al resto de su familia.La embajada indicó que está trabajando con las autoridades italianas para asegurar que se haga justicia y también para brindar ayuda a la familia de Ogorchukwu.El embajador aconsejó a los miembros de la comunidad nigeriana en el país europeo que mantengan la calma y eviten tomarse la justicia por su mano.