“Dejen de intentar ser TikTok”: las críticas de celebridades al nuevo diseño de Instagram

Las celebridades Kim Kardashian y Kylie Jenner se unieron a otros creadores de contenido en Instagram al criticar el nuevo diseño de la plataforma.Ambas compartieron publicaciones en sus historias para pedir a la plataforma propiedad de Meta que haga que"Instagram vuelva a ser Instagram".Esta red social ha cambiado recientemente su enfoque en las publicaciones individuales para priorizar un formato propio dereelso videos cortos.Pero varios usuarios están pidiendo que "dejen de intentar ser TikTok".

Getty Images Con unos 360 millones de seguidores, Kylie Jenner es la figura más seguida de Instagram

Instagram Kim Kardashian y Kylie Jenner compartieron la publicación contra los últimos cambios en Instagram

El director de Instagram, Adam Mosseri, admitió el martes en un reel que ha habido "muchos cambios a la vez" en la plataforma.Aunque tranquilizó a los usuarios al asegurar que las fotos permanecerán en Instagram como "parte de nuestro patrimonio", adelantó que, con el tiempo, la plataformaAgregó que Instagram tendrá que "apoyarse en ese cambio" al video según lo que a la gente le gusta, consume, comparte y ve en Instagram, sin dejar de admitir fotos.Reconoció que habráque han despertado preocupación entre los creadores, como el modo de pantalla completa, las recomendaciones y la visibilidad de las publicaciones de amigos."Seguiremos tratando de poner el contenido de amigos en la parte superior de las noticias y en primer lugar en las historias siempre que sea posible", afirmó."Pero también necesitaremos evolucionar porque el mundo está cambiando rápidamente, y vamos a tener que cambiar junto con él".Instagram anunció el 21 de julio nuevas herramientas para los creadores que usan su función de reels, permitiéndoles "remezclar" publicaciones de fotos anteriores en forma de reels, así como filmar y reaccionar simultáneamente al contenido en las cámaras delantera y trasera con una función "dual".Instagram también reveló que en las próximas semanas los nuevos videos que duren menos de 15 minutos se cargarán automáticamente como reels.En 2018 se desplomaron las acciones de la empresa de redes sociales Snap después de que Jenner comunicara a sus 24,5 millones de seguidores en Twitter su decisión de dejar Snapchat.Su tuit siguió a un controvertido rediseño de Snapchat que respondía a una mayor competencia entre plataformas de redes sociales alternativas.Tras referirse a Snapchat como su "primer amor", Jenner contribuyó a acelerar una drástica caída de las acciones de Snap queen un solo día.Jenner tiene 360 millones de seguidores en Instagram y Kardashian 325 millones en el momento en que se escribe este artículo.Ambas celebridades compartieron el lunes una publicación con sus seguidores que reza "hagan que Instagram vuelva a ser Instagram" y entre paréntesis agrega: ", solo quiero ver fotos bonitas de mis amigos".Tanto Kardashian como Jenner hicieron énfasis en sus peticiones con sendos "por favor".La publicación original, subida como un meme por la fotógrafa y creadora de contenido de 21 años, se compartió en Instagram y llegó a otras plataformas sociales como Twitter.Bruening relató que estaba navegando por Instagram la semana pasada cuando notó que faltaban las fotos de sus amigos en su feed."Estaba bastante frustrada, así que medio en broma hice un meme al respecto y lo publiqué", declaró.Agregó que, si bien la publicación surgió de una "frustración momentánea", no le sorprende que comenzara a compartirse en la comunidad de fotógrafos y se expandiera desde allí."Estoy totalmente a favor de que la aplicación evolucione y agregue funciones como losreels", afirmó, pero agregó que existe una "marcada diferencia" entre el tipo de contenido visible en los feeds de Instagram antes y ahora.Lamenta que esto ha dejado a muchos que crecieron como fotógrafos en Instagram preguntándose "cómo van a promover su plataforma en una aplicación que ya no favorece el contenido que crean".La solicitud de Bruening, que pide a Instagram que recupere las líneas de tiempo cronológicas y "un algoritmo que favorezca las fotos", cuenta ya con."Solo queremos ver cuándo publican nuestros amigos", expresa la petición. "La belleza de Instagram consistía en ser INSTAntáneo".Los autores de la petición agregan: "En los inicios de la aplicación todos vivíamos el momento, viendo nuestros mejores momentos en tiempo real".