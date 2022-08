“A esos comunistas les gusta vociferar, pero no van a hacer nada: cómo viven los taiwaneses el cerco militar de China

EPA

Un hombre mira los ejercicios militares chinos desde la costa de Taiwán.

Hasta ahora, las crecientes tensiones entre China y Taiwán, como consecuencia de la breve pero controvertida visita de la política estadounidense Nancy Pelosi a Taipéi, se están desarrollando exactamente como se predijo.Primero, China declaró seis zonas de exclusión alrededor de Taiwán, una isla autónoma que considera una provincia separatista.Luego, dentro de las dos horas posteriores a la entrada en vigor de esas zonas, Pekín disparó al menos dos misiles balísticos Dong Feng a través del estrecho hacia las zonas frente a la costa norte de Taiwán.Esto sigue de cerca el patrón de lo que hizo China en 1996, la última vez que el gigante asiático trató de castigar a Taiwán por buscar el reconocimiento internacional.

Reuters

El objetivo de las pruebas es claramente la intimidación.Pero lo que está sucediendo también está causando una interrupción masiva en las industrias de transporte marítimo y las aerolíneas de Taiwán.Las aguas alrededor de Taiwán son algunas de las rutas de navegación más transitadas del mundo.Y todos esos barcos se han visto obligados ahora a cambiar de ruta.

EPA

Pelosi se reunió con la presidenta de Taiwán.

En la costa norte de Taiwán, en el puerto pesquero de Bi Sha Yu, los pescadores sentados en el paseo arreglaban sus redesy gruñían en voz alta: "Siempre somos nosotros, los pequeños, los que sufrimos cuando los políticos pelean"."Pero qué podemos hacer, es demasiado peligroso salir ahora", dijo el capitán de una de las embarcaciones.Otro que amarraba su barco después de regresar al puerto explicó que habían salido esa mañana, "pero el guardacostas nos llamó por radio y nos dijo a todos que regresáramos a puerto de inmediato", dijo.Pero afirmó que no estaba preocupado."No sabemos dónde están las zonas de exclusión, así que tenemos que hacer lo que nos diga la guardia costera".De pie en el muelle, su esposa era mucho menos optimista: "Cada día que pasa perdemos dinero. No podemos pescar, ¡pero todavía tenemos que pagar los salarios de la tripulación!".

Getty Images

La mayoría de las personas con las que habló la BBC no creen que China esté a punto de atacar a Taiwán."Son un montón de mafiosos", dijo un hombre que pescaba en el muelle."Esos comunistas hablan mucho, pero no harán nada.Hemos estado viviendo con sus amenazas durante 70 años".Sin embargo, lo cierto es que ese día era solo el primero de las maniobras chinas, lo que deja mucho tiempo para otros acontecimientos.Los barcos chinos podrían invadir las aguas territoriales de Taiwán.

Getty Images

Buques y helicópteros militares de China participan en las maniobras en aguas frente a las costas de Taiwán.

La especulación más intensa gira en torno a la posibilidad de que China se esté preparando para disparar un misil justo por encima de la isla.La razón es que una de las zonas de exclusión declaradas por China se encuentra frente a la costa este de Taiwán en el océano Pacífico.Un misil disparado desde China y aterrizando allí tendría que cruzar Taiwán.Ese misil sería una importante violación del espacio aéreo de Taiwán.El único país que ha hecho algo similar es Corea del Norte, que en agosto de 2017 disparó un misil de largo alcance sobre la isla japonesa de Hokkaido.Ahora la pregunta es: ¿Seguirá Pekín el libro de jugadas de Pyongyang?

