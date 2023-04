Laura Benanti: la actriz de Broadway que sintió cómo tenía un aborto espontáneo en el escenario

Getty Images

Laura Benanti es una actriz estadounidense ganadora de un premio Tony.

La actriz estadounidense Laura Benanti, de 43 años, contó que esta semana sufrió un aborto espontáneo en el escenario mientras actuaba. "Sabía que estaba pasando, empezó de manera lenta la noche anterior", escribió en Instagram la actriz ganadora de un premio Tony, el máximo galardón de teatro en Estados Unidos."Si hubiera sido la primera pérdida, o incluso la segunda, probablemente no habría sido capaz de seguir. Pero, por desgracia, no soy ajena al dolor y al vacío de perder un embarazo".Benati comentó en sus redes sociales que "esun camino que ya había recorrido antes, de la mano de mi marido"."Pero esta vez lo recorrimos junto a algunos de los seres humanos más amables y cariñosos con los que tendré el honor de compartir espacio".Benanti, actriz en las series de televisión Nashville y Supergirl, estaba en ese momento actuandoante un público de 2.000 personas, en un crucero con temática de Broadway en el que también participaban los intérpretes Alan Cumming y Jeremy Jordan.

Una hija por gestación subrogada

"Gracias a todos, en esa audiencia, por honrarme con su presencia, por sacarme de mi pena durante esa hora santa. Gracias a mis amigos y compañeros de actuación por rodearme y adaptarse tan amablemente a mis necesidades cambiantes".También agradeció a la banda, al equipo, a los productores y a ", aunque fuera por poco tiempo".Benanti y su marido tienen dos hijas, una de las cuales"Nuestra extraordinaria surrogante (un ángel en la tierra) que gestó a nuestra preciosa niña y la trajo a nuestros brazos; una generosidad de espíritu, cuerpo y bondad de otro mundo que nunca podrá ser recompensada", escribió en redes sociales en julio pasado la actriz. Según sus propias declaraciones, Benanti comparte lo sucedido no para ganar simpatía o atención, sino para recordarles a las personas que han pasado por esto que "no están solas. Y para recordármelo a mí misma también".", pero superaremos esto con mi marido como nosotros y tantos otros han hecho antes". El actor Randy Rainbow, que también estaba en el crucero, compartió su apoyo en Instagram: "Eres extraordinaria en todos los sentidos. Todo mi amor para ti y Patrick".A lo largo de su carrera, Benanti ha sido nominada a cinco Tonys, y resultó ganadora en 2008 por Gypsy.