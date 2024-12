Your browser doesn’t support HTML5 audio

01/12/2024 · 05:07 AM

Reuters Rebeldes, en vehículos militares, lanzaron una ofensiva contra el gobierno de Siria.

Las fuerzas del gobierno de Siria se han retirado de la ciudad de Alepo tras una ofensiva rebelde que se opone al régimen del presidente Bashar al Assad.

El ejército reconoció que los rebeldes habían entrado en “amplias zonas” de la ciudad, la segunda más grande del país, pero prometió montar una contraofensiva.

Fuerzas rebeldes en Siria se han hecho con el control de la "mayoría" del territorio de Alepo, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el SOHR, el cual opera desde Reino Unido, más de 300 personas, incluidos más de 20 civiles, han muerto desde que comenzó la ofensiva el miércoles.

Según los últimos reportes, las tropas rebeldes estaban cerca de ingresar a la ciudad de Hama, en camino a la ciudad de Damasco, centro del gobierno del país.

La operación es la más grande contra el gobierno sirio en años y supone la primera vez que los rebeldes que luchan contra las fuerzas del presidente Bashar al Assad llegan a Alepo desde que fueron expulsados por el ejército en 2016.

En sus primeras declaraciones después de la avanzada, al Assad juró acabar a las fuerzas rebeldes, a las cuales se refirió como terroristas.

El aeropuerto de la ciudad y todas las carreteras que conducen a ella han sido cerradas, reportó la agencia Reuters.

Rusia, aliada de Assad, lanzó ataques aéreos contra distintas zonas de la urbe durante la noche del viernes y la primera hora del sábado, aseguraron los observadores.

La misma organización confirmó la tarde del sábado la muerte de al menos 16 civiles durante los ataques contra una "concentración de personas" en la rotonda Al Basel de Alepo.

Durante la jornada, además, las fuerzas rebeldes decretaron un toque de queda, que estará vigente por lo menos hasta este domingo. Pese a eso, se registraron varias familias intentando salir de la ciudad en sus autos, generándose alta congestión.

"Sinceramente, no sé si esto es bueno o malo, si estoy más segura. No sabemos si debemos quedarnos en Alepo. Estamos perturbados. No tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana o en las próximas semanas o meses", dijo a la BBC una mujer siria.

Getty Images Los rebeldes se oponen al gobierno de Bashar al Assad, quien está en el poder desde 2000.

¿Cuál es la situación?

Los rebeldes pudieron capturar "la mitad de Alepo" sin encontrar una resistencia significativa, reveló el director del SOHR, Rami Abdel Rahman, a la agencia de noticias AFP a primera hora del sábado.

"No hubo combates”, pues las fuerzas del régimen sirio se retiraron, aseguró un vocero de la agrupación a la BBC.

"El ayuntamiento, las comisarías de policía, las oficinas de inteligencia… están vacías. Esto nunca había sucedido antes", apuntó.

El viernes por la mañana, las fuerzas gubernamentales aseguraron que habían recuperado posiciones en varias ciudades de las provincias de Alepo e Idlib, tras la ofensiva lanzada por el grupo Hayat Tahrir al Sham (HTS) y facciones aliadas el miércoles.

Un video publicado en un canal afiliado a los rebeldes parece mostrar a combatientes rebeldes en vehículos dentro de la ciudad.

BBC Verify ha geolocalizado las imágenes en un suburbio occidental de Alepo.

Por su parte, la agencia AFP informó que uno de sus reporteros había visto "combatientes antigubernamentales" frente a la emblemática ciudadela de la urbe el viernes.

Más de medio millón de personas han muerto en la guerra civil que estalló después de que el gobierno reprimiera las protestas a favor de la democracia en 2011.

Una serie de grupos armados opuestos al gobierno de Asad, incluidos los yihadistas, aprovecharon la agitación para apoderarse de franjas de territorio.

El gobierno sirio, con la ayuda de Rusia y otros aliados, recuperó más tarde la mayoría de las zonas que había perdido.

Idlib, el último bastión restante de la oposición, está controlado en gran parte por HTS, pero facciones rebeldes respaldadas por Turquía y fuerzas turcas también tienen su base allí.

BBC

Moscú sale en defensa de Assad

Aviones sirios y rusos llevaron a cabo 23 ataques aéreos cerca de Idlib el viernes, según el SOHR.

El grupo, que utiliza una red de fuentes sobre el terreno en Siria, reportó que cuatro civiles murieron y otros 19 resultaron heridos en los ataques rusos.

El ejército ruso aseguró que había bombardeado "fuerzas extremistas", según las agencias de noticias rusas.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, expresó su apoyo al "gobierno de Siria para restablecer rápidamente el orden" y dijo que la soberanía del país estaba bajo ataque.

El viernes, en comunicado publicado en un canal afiliado, los rebeldes aseveraron que "nuestras fuerzas han comenzado a entrar en la ciudad de Alepo".

Videos verificados por la BBC muestran a hombres armados corriendo por una calle a unos siete kilómetros de la ciudadela medieval de Alepo, en el centro de la ciudad.

Otra grabación verificada por la BBC muestra a grandes grupos de personas con equipaje alejándose de una zona cercana a la Universidad de Alepo. Ese video fue grabado a 3 kilómetros de un lugar donde los medios afiliados a HTS afirman que las fuerzas rebeldes han entrado en la ciudad.

Este sábado, en tanto, los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Rusia hablaron por teléfono, expresando su apoyo a Siria contra las fuerzas rebeldes que han tomado Alepo.

En una publicación en Telegram, Abbas Araghchi de Irán dijo que ambos también hablaron sobre la "necesidad de coordinación" entre Rusia, Irán y Turquía", con el objetivo de neutralizar lo que calificaron como un "peligroso complot".

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso informó que las partes discutieron "serias preocupaciones" sobre la situación que se desarrolla en Siria y acordaron coordinar su respuesta.

Getty Images La aviación siria, apoyada por la rusa, ha lanzado varios ataques contra las fuerzas insurgentes.

Temores fundados

Sarmad, un residente de Alepo, dijo a la agencia AFP que podía oír "los sonidos de misiles y bombardeos de artillería las 24 horas del día".

"Tenemos miedo de que estalle la guerra y nos volvamos a ver desplazados de nuestros hogares", confesó el hombre de 51 años.

El coordinador humanitario regional adjunto de las Naciones Unidas para Siria, David Carden, admitió que estaba profundamente alarmado por el impacto de la escalada de hostilidades sobre los civiles.

"Los incesantes ataques de los últimos tres días se han cobrado la vida de al menos 27 civiles, incluidos niños de tan solo ocho años", afirmó.

Los combates en Idlib habían disminuido en gran medida desde 2020, cuando Turquía y Rusia, el aliado clave de Siria, negociaron un alto el fuego para detener un intento del gobierno de recuperar la provincia.

Pero el miércoles, HTS y sus aliados dijeron que habían lanzado su ofensiva para "disuadir la agresión", acusando al gobierno y a las milicias aliadas de la escalada.

Los combates se han producido mientras el gobierno sirio y sus aliados estaban preocupados por otros conflictos en la región.

En el vecino Líbano, una campaña militar israelí ha devastado al movimiento Hezbolá respaldado por Irán, cuyos combatientes ayudaron a cambiar el rumbo de la guerra civil siria.

Israel también ha intensificado sus ataques aéreos dentro de Siria contra objetivos y grupos vinculdos a Irán.

Getty Images El sábado el ejército sirio admitió que perdió el control de buena parte de la ciudad de Alepo.

¿Quiénes tomaron Alepo?

Hayat Tahrir al Sham (HTS) es el grupo más destacado que participa en la actual ofensiva contra el gobierno de Assad.

La agrupación armada de tendencia islamista se formó en enero de 2017 como resultado de la fusión de varias facciones yihadistas. Su predecesor era conocido como Jabhat al-Nusra, que estaba afiliado a Al Qaeda, pero se separó en julio de 2016, reportó el servicio árabe de la BBC.

El HTS controla la mayor parte de la provincia de Idlib, en el noroeste del país y vecina de Alepo, y la dirige a través del llamado "Gobierno de salvación sirio". El grupo está dirigido por Abu Mohammed al Julani.

Aunque HTS insiste en que es independiente y que no está vinculado a organizaciones yihadistas, las Naciones Unidas, Estados Unidos y Turquía lo consideran un grupo vinculado a Al Qaeda y lo incluyen en su lista de agrupaciones “terroristas”.

En mayo de 2023, el Departamento de Estado de EE.UU. afirmó que HTS había “evolucionado” a partir de la antigua rama de Al Qaeda en Siria, pero la seguía considerando como una “afiliada de Al Qaeda”.

Otro actores importantes de la ofensiva son los miembros de Al Fath Al Mubin, la cual es una alianza de “grupos yihadistas y rebeldes” que operan en el norte de Siria. La alianza incluye al HTS y al Frente de Liberación Nacional respaldado por Turquía.

La alianza surgió alrededor de mayo de 2019, en respuesta a una importante ofensiva de las fuerzas gubernamentales sirias en territorio controlado por los rebeldes, en particular en la provincia de Idlib.

El grupo es bastante peculiar, porque incluye a facciones de la oposición respaldadas por Turquía, las cuales se oponen al gobierno de Assad, pero también a las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos y respaldadas por EE.UU.

Con información de Raffi Berg, Maia Davies y Marie-Josée Al-Qazzi

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.