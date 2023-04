Las quejas en Egipto por la serie de Netflix que presenta a una Cleopatra negra

Netflix

"La reina Cleopatra" presenta a la actriz británica Adele James como la gobernante egipcia.

Una serie de Netflix que representa a la reina Cleopatra VII como una africana negra ha desatado polémica en Egipto.Un abogado presentó una denuncia que acusa al docudrama Queen Cleopatra ("La reina Cleopatra") de violar leyes de medios y de pretender "distorsionar y borrar la identidad egipcia".Además, un destacado arqueólogo insistió en que Cleopatra era "de piel clara, no negra".Pero la productora de la serie dijo que "su herencia es muy debatida" y la actriz que la interpreta, Adele James, respondió a los críticos: "Si no les gusta el reparto, no vean el programa".James hizo el comentario en una publicación de Twitter con capturas de pantalla de comentarios abusivos que incluían insultos racistas.

BBC Adele James formó parte de la serie "Casualty" de la BBC en 2021.

en el año 69 a.C. y se convirtió en la última reina de una dinastía de habla griega fundada por el general macedonio Ptolomeo, enviado por Alejandro Magno.Sucedió a su padre Ptolomeo XII en el 51 a.C. y gobernó hasta su muerte en el 30 a.C. Posteriormente, Egipto cayó bajo el dominio romano.Se desconoce la identidad de la madre de Cleopatra, y los historiadores dicen que es posible que ella, o cualquier otra antepasada femenina, fuera una nativa egipcia o de otras partes de África.El sitio web Tudum, de Netflix, informó en febrero que la elección de James, una actriz británica de raza mixta, como Cleopatra en su nueva serie fue "un guiño a la conversación de siglos sobre la raza de la gobernante".Mientras tanto,, la actriz estadounidense que fue productora ejecutiva y narradora, fue citada diciendo:"No solemos ver o escuchar historias sobre reinas negras, y eso fue muy importante para mí, así como para mi hija, ¡y para que mi comunidad pueda conocer esas historias porque hay millones!".Cuando se lanzó el tráiler la semana pasada, muchos egipcios condenaron la representación de Cleopatra.Zahi Hawass, un destacado egiptólogo y exministro de Antigüedades, le dijo al periódico Al-Masry Al-Youmque "esto es completamente falso". "Cleopatra era griega, lo que significa que era de piel clara, no negra", indicó.Hawass señaló que los únicos gobernantes de Egipto que se sabe que fueron negros fueron los reyes kushitas de la Dinastía XXV (747-656 a.C.)."Netflix está tratando de provocar confusión al difundir hechos falsos y engañosos de que el origen de la civilización egipcia es negra", agregó, y pidió a los egipcios que se opongan al gigante del streaming.El abogado Mahmoud al Semary presentó el domingo una denuncia ante un fiscal en la que le exigió que tome "las medidas legales necesarias" y.Alegó que la serie incluye material visual y contenido que viola las leyes de medios de Egipto y acusó a Netflix de intentar "promover el pensamiento afrocéntrico (...) que incluye eslóganes y escritos destinados a distorsionar y borrar la identidad egipcia".Hace tres años, los planes para una película sobre Cleopatra protagonizada por la actriz israelí Gal Gadot desencadenaron un acalorado debate en las redes sociales, y algunos insistieron en que el papel debería ser para una actriz árabe o africana.Posteriormente, Gadot defendió la decisión del casting. "Estábamos buscando una actriz macedonia que pudiera encajar con Cleopatra. No apareció y yo estaba muy entusiasmada con Cleopatra".