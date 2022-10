Las impactantes imágenes que muestran la escalada de furia y protestas en Irán a 40 días de la muerte de Mahsa Amini

Twitter

Una de las mayores protestas en contra del gobierno tuvo lugar el miércoles en Irán desde que comenzaran las manifestaciones hace seis semanas.Miles de personas tomaron las calles en las principales ciudades y otros puntos del país para marcar los 40 días de la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que falleció mientras se encontraba bajo custodia policial. Amini había sido detenida por llevar supuestamente el velo de forma "inadecuada".

Los autos llenaron el miércoles las calle en el camino hacia el cementerio de Aichi, en la ciudad de Saqez, en el Kurdistán iraní, donde está la tumba de Amini.

Su muerte, ocurrida el 16 de septiembre, generó una ola de protestas consideradas como el mayor desafío a la república islámica desde que se instauró en Irán en 1979. Los líderes de Irán han presentado los disturbios como fomentados por extranjeros.

Several young Iranian women take off their hijabs, stand on top of wheelie bins and chant "death to Khamenei" and "woman, life, freedom" in Kermanshah, before a middle-aged woman with her hijab on joins them to loud cheers from protesters. #مهسا_امینیpic.twitter.com/Y9urP1UVHT— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 27, 2022

En la capital, Teherán, se encendieron hogueras en las calles, mientras cientos marchaban por una calle principal coreando consignas como "Muerte al dictador", una referencia al líder supremo de Irán, y que se ha convertido en un estribillo que se repite en las marchas. En respuesta a las protestas, la República Islámica ha respondido con violencia.Según la organización de derechos humanos Iran Human Rights, basada en Oslo, al menos 234 manifestantes, incluidos 29 niños, han sido asesinados por las fuerzas de seguridad durante la represión en las protestas.Además, el Estado ha amenazado a los manifestantes con la pena de muerte, en un intento por poner fin a las marchas.

Despite the authorities pressure on the family to recall the 40 th days ceremony for #Mahsa_Amini , thousands gather on Mahsa’s grave chanting “Kurdistan will be the graveyard of fascists” “women , life, freedom” pic.twitter.com/ifH9h3DHsv— @jiyargol (@jiyargol) October 26, 2022

Una joven manifestante dentro de Irán le dijo a BBC World News: "No puedes imaginar lo difícil que es salir a la calle sabiendo que están listos para disparar. Pero no tenemos miedo"."No se trata de mí. Se trata de la próxima generación. Queremos tener una vida normal".Y añadió: "No sé cuándo terminarán nuestras protestas, pero hoy la sociedad iraní está más despierta que nunca y estamos listos para grandes cambios".Por otro lado, las autoridades han bloqueado todas las plataformas internacionales de redes sociales y herramientas de mensajería.

Protestas en Estambul, Turquía.

¿Pero por qué este aniversario a los 40 días es significativo?Como explica Khosro Kalbasi Isfahani, periodista de BBC Monitoring, el período de luto tradicional en la cultura iraní dura 40 días.Por lo general, los miembros de la familia inmediata visten de negro durante este período y realizan un evento conmemorativo el último día.Durante los años previos a la revolución islámica de 1979 que derrocó a Shah Mohammad Reza Pahlavi e impulsó a los teócratas islamistas al poder, los revolucionarios utilizaron esta tradición, junto con los entierros de los manifestantes, como punto de encuentro.

Este jueves continúan las protestas, incluso en la ciudad de Mahabad, una ciudad kurda en el noroeste, donde la gente se está reuniendo y manifestando frente a los edificios gubernamentales.Miles de personas se manifestaron también en distintas ciudades del mundo en apoyo a las protestas en irán.

