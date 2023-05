Las imágenes satelitales que revelan cómo Rusia se está preparando para enfrentar la esperada contraofensiva ucraniana

BBC

En los últimos meses las fuerzas rusas han estado construyendo una vasta red de defensas para repeler la anunciada contraofensiva ucraniana.

Un balneario plagado de fortificaciones y una carretera principal bordeada de zanjas antitanque. Un análisis de imágenes por satélite realizado por el equipo de BBC Verify ha desvelado algunas de las extensas defensas construidas por Rusia en preparación del anunciado contraataque ucraniano. Tras meses de estancamiento, es probable que el esperado asalto sea una prueba crucial para Ucrania en su intento de demostrar que puede lograr avances significativos en el campo de batalla con las armas que ha recibido de Occidente.Examinando cientos de imágenes de satélite, la BBC ha identificado algunos puntos clave en el sur de Ucrania donde desde octubre ha habido una significativa acumulación de trincheras y otras fortificaciones.Estos cuatro lugares ofrecen una visión de los preparativos rusos y de lo que se podrían encontrar las fuerzas ucranianas de lanzar su contraofensiva.

1. La costa occidental de Crimea

3. La autopista E105

BBC

4. Rivnopil, al norte de Mariúpol

BBC

Anexada por Rusia en 2014, la península de Crimea antes era conocida por sus balnearios.Ahora, en lugar de tumbonas y sombrillas, el litoral que se extiende a lo largo de 25 kilómetros está.La imagen de abajo muestra la única playa de arena abierta de la costa occidental sin defensas naturales como acantilados o colinas.En primer lugar, hay "dientes de dragón" a lo largo de la orilla: bloques de hormigón en forma de pirámide, diseñados para bloquear el paso de tanques y otros vehículos militares.Detrás de ellos hay una línea de trincheras que sirven de cobertura contra los ataques. También se pueden ver varios.Montones de madera, máquinas excavadoras y almacenes de dientes de dragón a lo largo de la costa sugieren que las obras de construcción seguían en curso cuando se tomó la imagen en marzo.Algunos expertos militares indican que las defensas son probablemente una precaución, más que una señal de que Rusia espera defenderse de un asalto marítimo, ya que.La analista de inteligencia Layla Guest afirma: "Es probable que las fortificaciones se hayan colocado paraucraniana de atacar Crimea por mar en lugar de por tierra."La fortificación de la playa es sólo un ejemplo de una vasta red de trincheras, como muestran los puntos negros del siguiente mapa, basado en el trabajo del analista de código abierto Brady Africk.BBC Verify ha sido capaz de identificar otros lugares clave que han sido fortificados mediante la localización de trincheras individuales a partir de videos en las redes sociales.Una vez descubierta la ubicación exacta de una de esas zanjas fue posible rastrear toda una red de trincheras utilizando imágenes de satélite.La pequeña ciudad de Tokmak se encuentra en una ruta clave en el sureste del país, la cual las fuerzas ucranianas podrían querer usar para aislar a Crimea de otros territorios controlados por Rusia.Se ha informado que la población civil ha sido desalojada para convertir a la localidad en una fortaleza militar. Esto proporcionaría a los soldados acceso a suministros yLa imagen de satélite de arriba muestra que se ha excavado una red de trincheras en dos líneas al norte de Tokmak, la dirección desde la que Ucrania tendría que atacar.Detrás de estas trincheras hay otro anillo de fortificaciones alrededor de la ciudad, conque pueden verse claramente en esta imagen de satélite en primer plano.La parte superior de la imagen de satélite muestra una zanja antitanque. Estos surcos suelen tener al menos 2,5 metros de profundidad y están diseñados para.Detrás del foso hay varias filas de dientes de dragón y otra red de trincheras.Pero es probable que las fuerzas ucranianas se enfrenten a más trampas.Y es muy posible que también se hayan escondido minas entre las tres líneas de defensa de Tokmak, aseveró Mark Cancian, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.", y los rusos los han utilizado ampliamente durante toda la guerra", explicó."Aquí serán grandes y estarán mejor escondidas, para así ralentizar los ataques ucranianos y para que otros elementos de combate, como la artillería y la infantería, puedan golpear a las fuerzas atacantes", agregó.BBC Verify también ha descubierto que otras tres ciudades cercanas a Tokmak han sido fortificadas de forma similar.Una línea de zanjas y trincheras antitanque recorre ahora un tramo de 35 kilómetros de la autopista E105, al oeste de Tokmak.La E105 tiene una importancia estratégica, ya que conecta a la ciudad de Melitópol, una de las principales urbes de la provincia de Zaporiyia, en manos rusas, con la septentrional de Járkov, bajo control ucraniano..Si las fuerzas ucranianas intentan utilizar esta carretera, Rusia probablemente las atacará con artillería pesada desde detrás de sus defensas. Además, la posición rusa está al alcance de otra carretera cercana, la T401, que también podría ser atacada.". Si estas unidades pueden entrar en una carretera principal, pueden moverse muy rápidamente", dijo Cancian."Las defensas rusas tratarán de alejarlas de las carreteras y, por tanto, ralentizarlas", apuntó.El puerto de Mariúpol tiene una posición estratégica entre los territorios ocupados por Rusia en el este de Ucrania y Crimea, en el sur. También se convirtiócuando un núcleo duro de combatientes resistió durante meses el asedio a la ciudad.Dado que Rusia espera que Ucrania intente retomarla, BBC Verify decidió examinar el territorio que rodea la ciudad, lo que llevó al descubrimiento de un conjunto de trincheras circulares.Situadas cerca de la pequeña aldea de Rivnopil, a unos 55 kilómetros al norte de Mariúpol, cada trinchera circular tiene un montículo de tierra en el centro, posiblemente para proteger la artillería o paraMientras tanto, las trincheras circulares permiten a los soldados ponerse a cubierto y mover la artillería para que pueda.Esto demuestra que Rusia se está preparando para defender zonas de terreno, que no tienen protección natural de colinas y ríos, con una red de trincheras más amplia.Pero algunos analistas señalan que las fuerzas ucranianas pueden utilizar imágenes por satélite similares y la vigilancia de drones para identificar y eludir muchas de estas defensas.Alexander Lord, de la empresa de asesoría estratégica Sibylline Ltd, afirmó: "Es probable que los rusos intenten dirigir a las fuerzas ucranianas hacia ciertas rutas que están".Las imágenes de satélite muestran unas defensas visibles, pero esto todo podría formar parte del plan ruso.Con información adicional deTom SpencerRecuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. 