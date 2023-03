Las imágenes de la devastación en Mississippi tras el paso del tornado que dejó al menos 26 muertos

Anadolu Agency

Tormentas y clima extremo continuaron azotando este domingo al estado de Mississippi, en el sur de Estados Unidos, después de la devastación causada por un enorme tornado el sábado donde murieron al menos 26 personas. En Rolling Fork, una de las localidades más afectadas, los equipos de rescate evaluaron daños en medio de la destrucción. Por la calle yacen escombros, automóviles volcados y pedazos de propiedades.

Getty Images

Muchos residentes intentan recuperar pertenencias en medio de hogares sin techo y prácticamente en ruinas.

Getty Images

El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un paquete de ayudas para los afectados.

Anadolu Agency

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió a los residentes de Mississippi y la vecina Alabama sobre potenciales nuevas "tormentas supercélulas" para este domingo que podían "producir algunos fuertes tornados y granizo prolongado".Decenas de personas han resultado heridas y funcionarios advierten de que el número de muertos podría aumentar.

AFP

Las imágenes aéreas en Rolling Fork muestran casas destrozadas y árboles arrancados de la tierra.

AFP

La Cruz Roja estadounidense se trasladó al edificio de la Guardia Nacional de esta localidad horas después de la tormenta. Aquí residen alrededor de 2.000 personas.

Tormenta poco común, pero muy destructiva

AFP

Anadolu Agency

Anadolu Agency

Anadolu Agency

Getty Images

Getty Images

Getty Images

"Todavía no supero lo que vi", dijo Stephanie Cox, una cazadora de tormentas residente en Oklahoma, testigo del curso del tornado en Mississippi. Cox dijo a la BBC que al comienzo no pudo determinar qué tan grande y fuerte sería la tormenta. Entonces escuchó un rugido masivo. Luego un rayo iluminó lo que Cox describió como un tornado "monstruoso"."Nunca he visto uno tan violento o escuchado uno que ruja así, que suene como un tren directo hacia ti", dijo Cox. El NWS estima que el tornado, que comenzó en el oeste de Mississippi en la noche del viernes tras formarse en el río Mississippi, viajó 94 kilómetros y duró alrededor de una hora y 10 minutos.Se formó a raíz de una tormenta supercélula, una tormenta giratoria donde las corrientes ascendente y descendente están separadas. Es causada por el aire cálido e inestable cerca del suelo y el cambio de velocidad y dirección del viento a medida que aumenta la altura.Son tormentas pocos comunes pero muy destructivas, según el NWS. También son conocidas por durar más de lo normal."Fueron las condiciones perfectas para que la tormenta durara mucho tiempo y eso normalmente no es muy común", de acuerdo a Lance Perrilloux, meteorólogo del NWS en Jackson, Mississippi. Cox y otros describieron este fenómeno como un "tornado en cuña", un término no oficial usado para describir tornados que parecen ser más anchos que su longitud a medida que se acercan.Estos son conocidos por su poder devastador dado que su ancho genera daños en una zona más extensa. Las imágenes de la destrucción dan muestra de ello.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.