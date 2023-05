Las familias multimillonarias de la vida real que inspiraron a la exitosa serie Succession

HBO

Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin interpretan a los hermanos Roy.

"Succession", una de las series de televisión más aclamadas de los últimos años, finalmente llegó a su fin.Durante cuatro temporadas, los televidentes fueron testigos de las peleas de los tres hijos de Logan Roy por heredar el control del imperio que su padre construyó durante décadas. El entramado de alianzas, traiciones, dinero descontrolado y humor negro que los creadores de la serie lograron maquinar le valió a "Succession" 13 premios Emmy durante sus primeras tres temporadas, y se espera que arrase nuevamente en los Emmy de 2023.Parte del éxito de "Succession" está relacionado con la verosimilitud que le da el hecho de que algunas de sus tramas estén basadas en historias de la vida real. El creador de la serie, Jessee Armstrong, nunca escondió que tomó ideas de familias similares a los Roy: "Investigamos mucho para 'Succession'", dijo Armstrong en una entrevista promocional de la serie. "Pensamos en muchas familias famosas de los medios"."Y luego, como con todas las personas creativas, le sacas provecho a una variedad de relaciones que has tenido en tu propia vida" para crear un éxito televisivo, contó Armstrong. En BBC Mundo, hacemos un repaso de algunas de las familias multimillonarias que sirvieron de inspiración para "Succession".

Una de las principales influencias para la serie fue el conflicto entre Lachlan y James Murdoch por el imperio de su padre, Rupert.

Los Murdoch

Los Hearst

Los Mercer

Los Sulzberger

Desde que se estrenó el primer capítulo, han sido muchos los que han visto paralelismos entre la familia Roy y la del multimillonario dueño de Fox News, Rupert Murdoch. A sus 92 años, Murdoch lleva años intentando definir cuál de sus dos hijos, James o Lachlan, será su sucesor al frente del imperio de noticias Newscorp, una inmensa compañía con presencia en Australia, Reino Unido y EE.UU., dueña de marcas tan variadas como el prestigioso diario económico The Wall Street Journal, el tabloide inglés The Sun y la empresa de publicaciones Harper Collins.Y la batalla ha sido tan pública, que medios influyentes como The New York Times, o la revista The New Yorker, han publicado extensos reportajes, detallando la caótica relación entre ambos hermanos y su padre.Medios especializados en negocios aseguran que la multimillonaria venta que hizo Fox de sus estudios cinematográficos a Disney en 2016 fue impulsada por James Murdoch, en contra de la voluntad de su hermano Lachlan, quien no quería deshacerse de esa parte del negocio. Por otro lado, James ha sido abiertamente crítico con las posiciones editoriales que se tomaron durante el gobierno de Donald Trump en Fox News. Fue tal su inconformidad, que en 2020 presentó su renuncia a la junta directiva de Newscorp, asegurando: "Mi renuncia se da debido a desacuerdos con cierto contenido editorial que publican los medios noticiosos de la compañía, al igual que algunas decisiones estratégicas".Otra de las claras inspiraciones para los creadores de la serie fue la familia Hearst, que según la revista Forbes tenía en 2021 una fortuna de US$21.000 millones. Dentro de su catálogo actual son propietarios de medios como el diario The San Francisco Chronicle, la revista Esquire y las cadenas de televisión ESPN y A+E (en copropiedad con Disney).La dinastía Hearst empezó en 1887, cuando William Randolph Hearst recibió de su padre el diario The San Francisco Daily Examiner y lo convirtió en un imperio con más de 20 millones de lectores, a través de la compra de otras publicaciones bajo la marca Hearst Corporation.Durante la década de los años 20 y los años 30, Hearst Corporation se convirtió en el conglomerado mediático más grande del mundo, lo cual le trajo duras críticas por usar sus diarios para intentar influenciar a políticos de la época. Posiblemente, la crítica más famosa a Hearst fue el filme de 1941 "Ciudadano Kane", en el que Orson Welles muestra los excesos del multimillonario.En el mundo de lujos y excesos de "Succession", los Roy no están solos. Los creadores de la serie aprovecharon a los personajes secundarios para incluir más referencias a familias famosas de EE.UU.La familia Mercer, por ejemplo, inspiró a una de las familias de la serie mayormente involucrada en el creciente mundo de los medios en línea.Robert Mercer es un multimillonario que hizo su fortuna a través de inversiones en la bolsa, y que en los últimos años se ha dedicado a financiar al Partido Republicano (donó más de US$25 millones a la campaña de 2016 de Donald Trump).Además, Robert y su hija Rebekah tienen inversiones directas en Breitbart, uno de los portales de noticias de derechas de mayor audiencia en EE.UU.Los creadores de la serie no solo hicieron referencia a familias conservadoras.La revista Vanity Fair en 2019 señalaba cómo la familia propietaria del diario The New York Times, los Sulzberger, habían sido la inspiración para uno de los némesis de los Roy en "Succession".El diario comenzó su andadura en 1878 con Adolph Ochs, y hoy, cinco generaciones después, continúa en manos de la familia. A.G. Sulzerberger ascendió a editor general del diario en 2016.Al igual que en la serie, en los últimos años el imperio del New York Timesse ha expandido: en 2022 la empresa reportó haber incrementado su base de usuarios de pago hasta los 10 millones.Y al igual que en la serie de televisión, el Times ha sido objeto de críticas por su contenido editorial, algo que algunos analistas han relacionado con el rol de A.G. Sulzberger en el diario. Como en 2020, cuando el editor de la sección de opinión del diario, James Bennett, renunció después de que en la redacción se generara un escándalo por la publicación de una columna en la que un senador pedía una intervención militar para acabar con las protestas que afectaban el país luego de la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía.