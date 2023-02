Las duras restricciones propuestas por el gobierno de Joe Biden para los solicitantes de asilo que ingresen por la frontera de EEUU

Getty Images

Migrantes intentan cruzar la frontera de EE.UU.

El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, propuso un nuevo plan migratorio que impone estrictas restricciones de asilo para los migrantes que ingresen al país por la frontera.Si la propuesta es aprobada, la petición de asilo requerirá que los migrantes pidan una entrevista con funcionarios estadounidenses a través de una aplicación de teléfono o soliciten asilo en otro país antes de llegar a Estados Unidos.El incumplimiento de la nueva normativa impedirá que los migrantes sean elegibles para recibir asilo si ingresan a la nación norteamericana a través de la frontera. Grupos de derechos humanos comparan el plan con las políticas del expresidente Donald Trump.Se trata de la propuesta más dura presentada hasta ahora por Biden, quien prometió un enfoque más humano hacia la crisis fronteriza cuando asumió el cargo.La nueva normativa se aplicaría para adultos y familias, pero no en el caso de niños no acompañados.Según el plan, los migrantes tendrían que usar una aplicación para hacer una cita y hablar con un funcionario de inmigración estadounidense cuando lleguen a la frontera. Quienes no hagan la cita no tendrían derecho a solicitar asilo en los países por donde pasaron.La propuesta, emitida conjuntamente por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia estadounidense, permite que los migrantes indocumentados sean deportados rápidamente.Si la ordenanzaes aprobada, se promulgará el 11 de mayo, cuando expirará el Título 42, una disposición de emergencia sanitaria aprobada por el gobierno de Trump, que autoriza la expulsión de los migrantes hacia México.La política de Biden permanecería vigente durante dos años con la opción de extenderla.

Getty Images

Migrantes esperan para entrar en territorio estadounidense.

Críticas al nuevo plan

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) informó que presentará una demanda para impedir que la regla entre en vigencia.La organización comparó el plan con acciones tomadas anteriormente por Trump, que fueron declaradas inconstitucionales en los tribunales.Oxfam América dijo: "que buscan seguridad y protección en Estados Unidos"."Esta administración no permitirá el caos y el desorden masivo en la frontera debido a la falta de acción del Congreso", dijo un funcionario anónimo del gobierno de Biden a la agencia AFP.El público tiene 30 días para comentar sobre el borrador de la propuesta.Alrededor de 200.000 inmigrantes indocumentados intentan ingresar a Estados Unidos cada mes, según muestran registros gubernamentales recientes.