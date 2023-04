Las disculpas del Dalái Lama por el video en que pregunta a un niño si quiere chuparle la lengua

Getty Images

La oficina del Dalái Lama dice que el líder budista se arrepiente del incidente.

El Dalái Lama se ha disculpado después de que circulara un video en que interactúa con un niño, le besa en la boca y luego le pregunta si quiere chuparle la lengua. En un comunicado publicado en su sitio web oficial, el líder espiritual tibetano dijo querer disculparse ante el niño y su familia "por el daño que pueden haber causado sus palabras"."Su Santidad a veces bromea con personas que conoce en una forma inocente y juguetona, incluso en público y ante cámaras. Está arrepentido del incidente", dice el comunicado. El video ha causado críticas generalizadas.

Una forma poco habitual de saludar

Otras controversias

Getty Images El Dalái Lama es el monje líder del budismo tibetano.

No está claro cuándo y dónde sucedió el incidente. Tampoco quién lo grabó ni quién lo difundió.Incluso se escucha en el video que la primera reacción de los asistentes ante las palabras del Dalái Lama es de risa.En muchas culturas. En el Tíbet esHa sido una tradición desde el siglo IX, tiempos de un rey impopular llamado Lang Darma, conocido por su lengua negra. La gente del Tíbet, pensando que el rey había renacido, sacaban su lengua para mostrar que no eran el monarca. Ahora este saludo es una forma de respeto en esta región. El Dalái Lama, cuyo nombre es Tenzin Gyatso, huyó del Tíbet en 1959 y desde entonces vive en exilio en India, después de una revuelta contra el dominio chino de la región.No es la primera vez que esteEn 2019, la oficina del Dalái Lama se disculpó después de que en una entrevista a la BBC dijera que cualquier futura mujer Dalái Lama debería ser "atractiva".Dicha respuesta también generó críticas. Su oficina pidió perdón por cualquier ofensa causada y lo atribuyó a una broma malentendida. El Dalái Lama "tiene un agudo sentido de las contradicciones entre el mundo materialista y globalizado que encuentra en sus viajes y las ideas complejas y más esotéricas sobre la reencarnación que están en el corazón de la tradición budista tibetana", dice el texto.Durante su vida, el Dálai Lama se ha opuesto a la cosificación de la mujer y ha apoyado la igualdad de género, añadió el comunicado.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.