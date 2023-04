Las demandas en EEUU contra LOréal y otras firmas por los alisadores para el cabello

Los alisadores de cabello existen desde hace más de 100 años.En cuestión de minutos, estos productos químicos pueden alisar el cabello rizado.Pero ahora se han presentado más de 100 demandas en EE.UU. contra las empresas que fabrican algunos de estos alisadores.La filial estadounidense de L'Oréal y los fabricantes de otros alisadores para el cabello se mencionan en las demandas: las marcas incluyen Dark & Lovely, ORS Olive Oil y Motions.Quienes se quejan afirman que los productos contienen químicos peligrosos que pueden causar cáncer y otros problemas de salud.También alegan que las empresas sabían esto, pero comercializaron y vendieron los productos de todos modos.La primera demanda se presentó días después de la publicación de un estudio en octubre pasado por parte de los Institutos Nacionales de Salud, una agencia de investigación biomédica del gobierno de EE.UU.Expertos investigaron un vínculo potencial entre el uso de alisadores de cabello y el cáncer de útero.Casi 34.000 participantes fueron seguidas durante más de 10 años. Durante ese tiempo, se diagnosticaron 378 casos de cáncer de útero.El estudio encontró que las personas que usaban alisadores más de cuatro veces en un año mostraban un riesgo ligeramente mayor de desarrollar la enfermedad.

Getty Images

La autora principal, Alexandra White, dijo que los investigadores "estimaron que el 1,64% de las mujeres que nunca usaron alisadores para el cabello desarrollarían cáncer de útero a la edad de 70 años"."Pero para las usuarias frecuentes, ese riesgo sube al 4,05%", añadió.

Se necesita más investigación

¿Cómo funcionan los alisadores de cabello?

Los alisadores son cremas o lociones formuladas con químicos para alisar el cabello afro y rizado.

Estos productos descomponen los enlaces disulfuro, un tipo de enlace químico que se encuentra en las profundidades de las fibras capilares, alisando los patrones del cabello rizado.

Hay diferentes tipos: los alisadores con lejía usan hidróxido de sodio, los alisadores sin lejía usan otros ingredientes activos como hidróxido de calcio o hidróxido de guanidina, y los alisadores de tio usan tioglicolato de amonio.

Son permanentes, pero el cabello nuevo continuará en su textura natural.

Algunas empresas ofrecen productos alternativos para mujeres con cabello crespo.

"Estamos siendo ignoradas"

Karis Betts, gerenta sénior de información de salud de Cancer Research UK, afirma que, aunque el estudio sugirió un vínculo, no brinda evidencia clara de si los productos para alisar el cabello pueden aumentar el riesgo de una persona de desarrollar cáncer uterino o, de ser así, cuánto mayor podría ser el riesgo."Por el momento, no hay suficientes pruebas científicas sólidas que demuestren que estos productos causen cáncer", señala."Se necesita más investigación en estudios más grandes y de mayor calidad para confirmar si existe un vínculo. Es importante recordar que incluso si hubiera un mayor riesgo de cáncer por el alisado del cabello, probablemente sería menor que los factores conocidos de riesgo de cáncer, como la edad, el tabaquismo y la obesidad".Betts agrega que el cáncer de útero es relativamente raro, por lo que incluso con un riesgo ligeramente mayor, no sería común.Los científicos no han podido identificar un químico o ingrediente en particular en las fórmulas de los alisadores para el cabello que puedan ser peligrosos y han dicho que se necesita más investigación.Pero las demandas también afirman que los productos han causado otros problemas de salud, como.Estos tumores no cancerosos en el útero pueden causar.Una mujer nombrada en las demandas de EE.UU. afirma que se sometió a una histerectomía como resultado de la enfermedad.Ella es una de al menos 20 clientes representados por el abogado especializado en daños personales James Foster y su firma."Terminó siendo una de las modelos en la portada de la caja de uno de los productos que usó", dice."Ella realmente creía en estos productos y estaba dispuesta a ponerse en la portada."Y ahora que esto salió a la luz, ha sido muy devastador para esa clienta en particular. Ella es muy joven, y obviamente esto fue muy duro para ella".Algunos creen que los químicos que se encuentran en ciertos productos para alisar el cabello pueden interferir con la producción de hormonas del cuerpo.Algunos cánceres son sensibles a las hormonas, como el cáncer de ovario, de mama o de útero.En 2021, el grupo lanzó la petición #NoMoreLyes (en español, #NoMásLejías, pero que suena igual a "no más mentiras") después de que un estudio publicado en el Carcinogenesis Journal de la Universidad de Oxford encontrara evidencia de que el uso intensivo de alisadores que incluyen lejía puede estar asociado con un mayor riesgo de un tipo particular de cáncer de mama.Sin embargo, los investigadores dijeron que se necesita hacer más investigación para estar seguros de si este es realmente el caso.Esto inspiró al grupo de activistas británico Level Up a lanzar en 2021 su campaña #NoMoreLyes para pedir a las grandes marcas como L'Oreal que dejen de usar el ingrediente.Level Up afirma quea una solicitud de información más detallada sobre la seguridad de los productos químicos en sus alisadores.El grupo ahora ha publicado una carta abierta a L'Oréal en la que le pide que retire de la venta los alisadores que contienen lejía e invierta más en investigación.La carta también fue firmada por 10 legisladores británicos."Siento que estamos siendo ignorados deliberadamente", dice la activista Ikamara Larasi. "Con una carta abierta, espero que sea algo a lo que se tomen el tiempo de responder"."Me hace sentir frustrada", agrega."Creo que la gente tiene actitudes de 'bueno, entonces no uses [estos productos]', pero hay tantas razones por las que la gente elige alisarse el cabello que simplemente no es un argumento útil", sostiene.Un portavoz de L'Oreal en Reino Unido dijo que, si bien no importa ni vende productos Dark & Lovely en ese país, ha respondido a todas las solicitudes de los consumidores que ha recibido., afirmó.Agregó que la prioridad de L'Oréal es la "salud, el bienestar y la seguridad" de todos sus consumidores y que sus productos están sujetos a una rigurosa evaluación científica de su seguridad por parte de expertos que también aseguran que siguen estrictamente todas las regulaciones en cada mercado en el que operan.La empresa sostiene, además, que las demandas presentadas "no tienen mérito legal".La BBC también contactó a Godrej SON Holdings Inc y Dabur International Ltd. Estas compañías también fabrican productos químicos para alisar el cabello y fueron nombradas en las demandas, pero no respondieron a las solicitudes de comentarios.