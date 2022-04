Las armas de fuego fueron la principal causa de muerte de niños y adolescentes en EEUU en 2020

Getty Images

Una nueva investigación reveló que las armas se convirtieron en la causa principal de la muertes de niños y adolescentes en EE.UU. durante 2020, superando a los accidentes automovilísticos. Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. mostró que, a lo largo de ese año, más de 4.300 jóvenes murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego.Si bien los suicidios contribuyeron al número de víctimas, la mayoría de las muertes por armas de fuego están relacionadas con homicidios, se reflejó en los datos.Se estima que al menos unos 390 millones de armas están en manos de civiles en EE.UU.

Juventud en riesgo

Armas, al alza

Según la investigación, que se publicó recientemente en el New England Journal of Medicine, el aumento del número de muertes de menores y jóvenes de entre 1 y 19 años en EE.UU. incidió en la subida total del 33% que se reportó en el número de homicidios nacionales. Los homicidios, señaló el estudio, afectan de manera desproporcionada a los jóvenes de ese país.Durante el mismo período, la tasa de suicidios con armas de fuego en EE.UU. aumentó un 1,1%.La tasa general de muertes por cualquier motivo (suicidio, homicidio, involuntario e indeterminado) aumentó un 29,5% entre niños y adolescentes, superando en más del doble la tasa de la población general. "Seguimos sin proteger a nuestros jóvenes de una causa de muerte prevenible", decía una carta publicada en la revista el miércoles.La tasa de muertes relacionadas a las armas por cada 100 000 habitantes aumentó entre hombres y mujeres y entre grupos demográficos étnicos entre 2019 y 2020, reportando el mayor aumento entre los estadounidenses negros.En los últimos años, las muertes relacionadas con armas de fuego habían ocupado el segundo lugar después de los accidentes automovilísticos como la principal causa de muerte entre los jóvenes en EE.UU. Sin embargo, las muertes por accidentes de tráfico han disminuido con el tiempo: en 2020, el número de menores de 19 años que perdieron la vida de esta manera en EE.UU. fue de 3.900.Los incidentes de sobredosis de drogas e intoxicaciones aumentaron un 83,6% entre 2019 y 2020, y ahora son la tercera causa de muerte en ese grupo de edad.Un estudio publicado a principios de abril encontró que 954 jóvenes murieron por sobredosis en 2020, en comparación con 492 en 2019.La violencia armada en EE.UU. ha aumentado desde que comenzó la pandemia de covid-19 a principios de 2020."Las razones del aumento no están claras ", dice la carta de los investigadores."No se puede suponer que la mortalidad relacionada con las armas de fuego volverá más tarde a los niveles anteriores a la pandemia".Otro estudio, publicado en Annals of Internal Medicine en febrero, encontró que 7,5 millones de adultos en EE.UU., poco menos del 3% de la población, compró su primera arma entre enero y abril de 2021, durante la pandemia.Con esto, al menos 11 millones de personas quedaron expuestas a las armas de fuego domésticas, 5 millones de ellos niños.