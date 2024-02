Your browser doesn’t support HTML5 audio

¿Qué se siente cuando uno sólo puede celebrar su cumpleaños una vez cada cuatro años? La respuesta es que al principio suele ser algo extraño, pero no por eso deja de ser algo positivo según cuentan las pocas personas nacidas el 29 de febrero.

Una de ellas es Julia Alsop, quien este 29 de febrero soplará sólo siete velas en su torta de cumpleaños pese a haber nacido hace 28 años.

Cuando cuenta a la gente que celebrará su séptimo cumpleaños en 2024, dice que la miran como diciendo: "¿De qué estás hablando?".

Julia, una estudiante de medicina de Warwickshire, en el centro-oeste de Inglaterra, nació en ese día escurridizo que solo aparece cada cuatro años en los llamados años bisiestos, por lo que sólo ha celebrado su cumpleaños siete veces en la fecha en la que nació.

Los bisiestos son poco comunes. Hay una probabilidad de uno entre 1.461 de nacer un 29 de febrero.

Y eso hace sentir a Julia especial y que su cumpleaños sea diferente. En los años no bisiesto, cuando no tiene un día oficial para celebrarlo, suele organizar una semana de festejos.

Pero ser bisiesto puede entrañar algunas dificultades técnicas, según reconoce.

Julia Aslop Julia muestra sus tarjetas con el número 7 por su séptimo cumpleaños en un año bisiesto.

Cuando intentó de conseguir un nuevo contrato telefónico, no superó la prueba de solvencia porque el 29 de febrero no aparecía como fecha en el sistema.

Contó que fue "realmente frustrante" y que las personas que la atendieron "hicieron como si mi cumpleaños no existiera".

Algo parecido a lo que le ocurrió a Jane Atkin, profesora de un colegio en Londres, quien cumple 15 (o 60) este año.

Jane Atkin Jane está celebrando sus "15 años".

Ella cuenta que las opciones en los formularios en internet sólo ofrecen hasta el 28 febrero y eso hace que tenga que colocar ese día como su fecha de nacimiento.

Sin embargo, admite que el hecho de ser algo poco habitual hace que haber nacido en en un año bisiesto sea especial.

Hace unos años, cuando cumplió en sus años bisiesto número ocho y nueve, a los niño de su clase que tenían 10 y 11 años les hizo mucha gracia ser mayores que su profesora.

¿Qué es un año bisiesto y por qué existen?

La Tierra tarda 365 días, cinco horas, 48 minutos y 46 segundos en orbitar alrededor del Sol. Es ese tiempo adicional el que se debe tener en cuenta, ya que, de lo contrario, las estaciones se desplazarían gradualmente y el verano acabaría comenzando en enero.

y el verano acabaría comenzando en enero. Los años bisiestos aparecen en el calendario cada cuatro años para ayudar a realizar este ajuste, pero las matemáticas siguen sin funcionar del todo bien, por lo que cada 100 años nos saltamos un año bisiesto, a menos que el año sea divisible por 400. El próximo año en el que habrá una excepción será 2100.

Esa característica de ser especial tomó una nueva dimensión gracias a la escritora Patience Agbabi, quien ha escrito una serie de libros infantiles de ficción sobre un joven nacido en año bisiesto que posee el don especial de poder viajar a través del tiempo.

En una de sus sesiones de firma de libros, Patience conoció a Jane, quien se había puesto en contacto con ella a través de las redes sociales.

"Me contestó y me dijo: 'Me hace mucha ilusión que vengas. Normalmente, cuando doy una charla sobre mis libros, pregunto si hay alguien de años bisiesto, y nunca los hay’", contó Jane.

Cuando era más joven, la madre de Jane decidió celebrar los cumpleaños no bisiestos de su hija el 28 de febrero. Pero a medida que crecía, Jane empezó a celebrarlo también el 1 de marzo, "¿por qué no?", dijo.

Jane Atkin La autora Patience Agbabi ha escrito una serie de historias sobre un personaje nacido en un año bisiesto.

Ese es el día que también celebra Abi, quien en 2024 cumple 8 años, o simplemente dos.

Ella tomó la decisión el año pasado ya que piensa que el 28 de febrero no tenía sentido, un día en el que ella todavía no había nacido.

Jo, la madre de Abi, recuerda una conversación que tuvo con una comadrona del hospital cuando nació su hija.

"Le dije: 'Esto está muy tranquilo', y una de las comadronas me contestó: ’Es que nadie quiere un bebé bisiesto'".

Abi no siempre ha podido celebrar el día de su nacimiento, dice Jo, pero sin duda ahora no cambiaría la fecha de nacimiento de su hija.

"Es muy especial y creo que le sienta muy bien. Siempre le digo: ‘Tú cambiarás el mundo, Ab. Eres una niña única’", contó Jo.

Jo y Abi Abi está celebrando por segunda vez su cumplaños el día en el que nació.

Joe Middleton, de 8 años o en realidad de 32, está seguro que los años bisiesto le da suerte después de haber ganado algunas competiciones en el pasado.

Él suele celebrar su cumpleaños el 28 de febrero, aunque dice que normalmente se extiende también al 1 de marzo.

Algo que también ocurre en su cuenta en Facebook.

"Se confunde y le dice a la gente que mi cumpleaños es en los dos días", dice Joe. "No sabe dónde situarme. Así que recibo mensajes de amigos y familiares los dos días porque la gente no sabe realmente qué día celebro".

En lugar de perderse los cumpleaños, Joe quiere que más gente sepa que los personas como él que nacieron en un año bisiesto tienen el doble de oportunidades de celebrarlo, y que pertenecer a este club especial es "un bendición".

Joe Middleton A Joe lo suelen felicitar dos días ya que Facebook se confunde sobre su día de cumpleaños.

