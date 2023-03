Las 25 mejores playas del mundo según el portal Tripadvisor (y cuáles están en América Latina)

Getty Images

La playa de Baía do Sancho, en Fernando de Noronha, Brasil, fue elegida la mejor playa del mundo de 2023 en una evaluación publicada este martes por el sitio web de turismo Tripadvisor.Otras cuatro playas en América Latina, incluyendo la de Varadero en Cuba, Manuel Antonio en Costa Rica, Ipanema en Río de Janeiro y Playa Norte en México -además de varias en el Caribe- entraron en la lista de las 25 mejores del mundo publicada este año (véase la clasificación completa al final).La clasificación anual de Tripadvisor tiene en cuenta la cantidad y calidad de las reseñas y valoraciones dadas por los turistas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.La selección se hizo de decenas de millones de comentarios entregados por millones de viajeros globales durante los últimos 12 meses para determinar las playas absoutamente favoritas de los turistas este año. Las selecciones abarcan los continentes de América, África, Europa, Asia y el Pacífico Sur. Las playas más populares ofrecen algo para cada tipo de visitante, desde los que van a darse un baño de sol, hasta los que buscan aventurarse en la naturaleza.Arenas doradas, costas accidentadas y aguas azules cristalinas, este año las playas ganadoras son las favoritas de los viajeros para hacer de todo, desde pasar días ociosos en la arena hasta tener aventuras submarinas, es como el sitio describe los criterios que se tomaron en cuenta.

¿Qué hace a Baía do Sancho especial?

Getty Images Baía do Sancho es el "mejor tramo" de playa en el archipiélago de Fernando de Noronha.

Otras playas selectas

Getty Images La arena blanca de Varadero, Cuba, siempre ha figurado alto en la lista.

Getty Images Las cuevas, columnas de basalto y arenas negras de Reynisfjara te hacen sentir "atrapado en un sueño".

Baía do Sancho - Brasil Eagle Beach - Aruba Cable Beach - Australia Reynisfjara - Islandia Grace Bay - Islas Turcas y Caicos Praia da Falésia - Portugal Radhanagar - India Spiaggia dei Conigli - Sicilia (Italia) Varadero - Cuba Ka'anapali - Hawái, EE.UU. Siesta - Florida, EE.UU. Driftwood - Georgia, EE.UU. Manly Beach - Australia Seven Mile Beach - Isla Caimán La Concha - España Kelingking - Indonesia Playa de Muro - España Playa Manuel Antonio - Costa Rica Ipanema - Brasil Nungwi - Tanzania Falassarna - Grecia Nissi - Chipre Playa Norte - México Magens Bay - Islas Vírgenes, EE.UU. Balos Lagoon - Grecia

Tripadvisor describe a Baía do Sancho como "Una hermosa playa remota a la que sólo se puede acceder bajando escaleras y escalones de piedra. Los majestuoso acantilados le dejarán sin aliento". Por su parte, la publicación turística Lonely Planetdice que Baía do Sancho esLa playa se ubica en un archipiélago Fernando de Noronha. a unos 350 kilómetros de la costa brasileña, al que se llega por barco o avión. Aún se considera un destino turístico restringido a relativamente pocas personas, dadas las dificultades de acceso.Sin embargo, el número de turistas que visitan el archipiélago Fernando de Noronha ha ido creciendo.que visitaron las islas: 149.000, un 30% más que el año anterior.En Tripadvisor, hay más de 8.700 opiniones de internautas sobre la Baía do Sancho."Esta playa es impresionante. Las vistas, el agua y la vida marina cuando llegas son increíbles", escribe uno de los usuarios del sitio.Pero."Sancho fue decepcionante, ya que todo el mundo dice que es la mejor playa del mundo. Y abarrotada", escribe otro turista en Tripadvisor.Las playas del Caribe coupan tres de los primeros diez puestos en la lista de 2023. En el segundo lugar se eucentra Eagle Beach de Aruba, en el quinto está Grace Bay Beach de las islas Turcas y Caicos, y en el noveno lugar la. Varadero fue descrita por un usuario como "La postal perfecta. El agua es del azul más intenso que he visto y la arena como polvo blanco. El año pasado, Varadero estuvo ranqueada de segunda en el mundo.De América Latina también se destacaron las playas de Manuel Antonio en Costa Rica, por sus "pocas olas, idílica para echarse a flotar"; la de Ipanema "que viaje a Río de Janeiro es completo sin esta playa"; y. No sólo las arenas tropicales entraron en la lista de los turistas. Lugares que podrían considerarse como más intimidantes, como la playa de Reynisfjara en Islandia, con sus cuevas, columnas de basalto y arenas negras, registraron entre las mejores."Te sientes como si estuvieras atrapado en un sueño. Este lugar te hace olvidar del tiempo", fue uno de los comentarios sobre esta playa que ocupó el cuarto lugar.Además de Reynisfjara, otras playas seleccionadas de Europa incluyen Praia da Falésia en Olhos de Agua, Portugal, Spiaggia dei Conigli en Sicilia, Italia, y las playas de La Concha y Muro en España.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.