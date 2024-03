Your browser doesn’t support HTML5 audio

Getty La princesa de Gales pasó de una vida normal a un papel destacado en la Familia Real británica.

La princesa de Gales anunció este viernes que está recibiendo tratamiento después de que se le detectara un cáncer.

En un comunicado en video, Kate Middleton, de 42 años, dijo que la noticia fue un "gran shock" después de un "par de meses increíblemente duros".

Pero envió un mensaje positivo: "Estoy bien y cada día me siento más fuerte".

Los detalles del cáncer no han sido revelados, pero el palacio de Kensington dijo que confía en que la princesa se recuperará por completo.

La princesa explicó que cuando fue operada del abdomen en enero, no se sabía que padeciera cáncer.

El hecho de que Kate no hubiera retomado sus actividades oficiales desde entonces había servido de caldo de cultivo para numerosos rumores y dudas sobre la situación por la que podía estar atravesando.

Este es el último capítulo de la vida de una princesa que lleva más de dos décadas bajo los focos, tras iniciar su relación con el príncipe William, heredero del trono inglés, cuando ambos eran estudiantes universitarios.

La princesa de Gales pasó de una vida relativamente normal a desempeñar un papel destacado en la Familia Real Británica tras convertirse en la novia del príncipe Guillermo en 2001.

La pareja se conoció mientras estudiaba en la Universidad de St. Andrews, en Fife, Escocia, donde compartieron alojamiento estudiantil.

Su boda en la abadía de Westminster unos 10 años después, en abril de 2011, fue vista por millones de personas en todo el mundo a través de la televisión.

El anuncio en diciembre de 2012 de que la pareja esperaba su primer hijo, y la posterior llegada del príncipe George, y luego su hermana, la princesa Charlotte, llevaron a la entonces duquesa de Cambridge al centro de la atención mediática como nunca antes.

"Con la cabeza centrada y popular"

Catherine Middleton nació el 9 de enero de 1982.

Creció en Bucklebury, Berkshire, Inglaterra, donde sus padres, Michael y Carole Middleton, dirigían un negocio de venta por correo de juguetes y juegos para fiestas infantiles desde un granero cerca de su hogar.

La mayor de tres hijos, fue educada en el exclusivo Marlborough College en Wiltshire. Quienes la conocieron entonces la describieron como equilibrada, popular y talentosa. Capitaneó el equipo de hockey escolar.

Su hermana menor, Pippa, ganó notoriedad desde que fue dama de honor en la boda real. Desde entonces, ha escrito un libro de planificación de fiestas y también escribe para revistas.

Su hermano James ha fundado varias empresas, incluida una que fabrica malvaviscos personalizados.

Getty Catherine Middleton conoció al príncipe William en la Universidad.

Catherine conoció al príncipe William en la Universidad de St. Andrews y la pareja se graduó en la misma ceremonia

Después de conocerse en St. Andrews, donde ella estudió Historia del Arte, la relación de la joven pareja prosperó durante los fines de semana juntos en la finca Balmoral de la reina Isabel II.

Por un tiempo al menos tenían garantizada cierta privacidad, luego de un acuerdo entre el palacio y la prensa mientras el príncipe William era estudiante.

Pero el silencio de los medios no duró. Varios tabloides la retrataron junto al William y el príncipe Carlos en la estación de esquí suiza de Klosters en 2005, lo que la colocó en el centro de la mirada pública.

Las fotografías aparecieron a pesar de los esfuerzos de los ayudantes de los novios por mantener las vacaciones en privado.

El interés de los periódicos creció cuando se graduó, se mudó a Londres y comenzó a trabajar como compradora de accesorios para la marca de ropa Jigsaw.

En octubre de 2005, después de la publicación de una foto que la mostraba mirando por la ventana de un autobús en Londres, sus abogados escribieron a los editores de periódicos y revistas pidiéndoles que respetaran su privacidad.

Getty Images La pareja anunió su compromiso en 2010.

Afirmaron que los fotógrafos habían seguido a Kate casi todos los días y noches desde que dejó la universidad.

Los rumores de un compromiso se avivaron en febrero de 2006, cuando aparecieron informaciones que indicaban que empezaría contar con su propio servicio de seguridad de la Casa Real.

En diciembre de 2006, estuvo nuevamente en los titulares después de que ella y su madre asistieran a una ceremonia en la Academia Militar Real de Sandhurst para ver cómo el príncipe William se convertía en oficial del ejército.

La ocasión fue notable, ya que fue la primera vez que se la vio en un acto público de alto perfil al que asistieron la reina y otros miembros principales de la realeza.

La presión de los medios

Los rumores de un compromiso alcanzaron su punto máximo al acercarse su 25 cumpleaños en enero de 2007, cuando una multitud de reporteros se concentró a la entrada de su casa en el barrio londinense de Chelsea.

La competencia de los paparazzi atrajo comparaciones inevitables con la difunta madre del príncipe, la princesa Diana, que murió en un accidente automovilístico en 1997 en París mientras era perseguida por fotógrafos.

El príncipe William y el príncipe Carlos pidieron que la dejaran en paz, y algunos periódicos acordaron dejar de usar fotos de ella tomadas por los paparazzi.

La presión mediática pareció pasarle factura y una de las causas a las que se achacó una supuesta separación de la pareja en en abril de 2007 que ninguno de los dos confirmó.

PA Media La pareja se casó en abril de 2011 en la abadía de Westminster.

Cuando surgieron informaciones de una reconciliación en junio de 2007, la pareja insistió en que eran "solo buenos amigos" después de ser vistos juntos en el Concierto para Diana en el estadio de Wembley.

Luego fueron vistos en público en varias ocasiones.

Catherine estuvo presente cuando el príncipe William recibió en abril de 2008 de manos de su padre sus alas de miembro de la RAF, la Fuerza Aérea británica, y en Windsor cuando se convirtió en Caballero de la Orden de la Jarretera en junio de ese año.

La pareja anunció su compromiso en noviembre de 2010, y en ese momento ella dijo que unirse a la Familia Real era una "perspectiva intimidante".

"Espero poder llevarlo con calma", agregó.

Labor benéfica

La princesa apoya a varias organizaciones benéficas a través de su propia fundación, la Fundación Real del Príncipe y la Princesa de Gales.

En junio de 2021, lanzó el Centro para la Primera Infancia de la Fundación Real, una organización benéfica que se centra en crear conciencia sobre la importancia de las experiencias de la primera infancia. La princesa también se ha interesado mucho en crear conciencia sobre la salud mental y el bienestar de los niños.

También es patrocinadora de organizaciones como Action on Addiction, East Anglia’s Children’s Hospices, Art Room, National Portrait Gallery, Place2Be, SportsAid, The 1851 Trust, 100 Women in Hedge Funds y el Museo de Historia Natural.

En diciembre de 2012, el palacio de St James anunció que la entonces duquesa de Cambridge estaba esperando un bebé y que había sido ingresada en el hospital con náuseas matutinas agudas.

Permaneció en el hospital durante varios días antes de ser dada de alta, pero su estancia se vio empañada por el suicidio de la enfermera Jacintha Saldanha después de que esta respondiera a la llamada de dos locutores de radio australianos que se hicieron pasar por la reina Isabel II y el príncipe Carlos.

PA Media La pareja celebró el primer cumpleaños de su hijo.

El príncipe George nació el 22 de julio de 2013 con un peso de 3,8 kg, en el Hospital St Mary’s de Paddington, en el oeste de Londres, donde la princesa Diana dio a luz a sus hijos.

La pareja pasó los primeros años de vida matrimonial en Anglesey, en el norte de Gales, donde el duque de Cambridge trabajó como piloto de búsqueda y rescate de la Fuerza Aérea.

Pero, tras el anuncio de que el príncipe dejaba el ejército, la pareja abandonó la isla para instalarse en un apartamento reformado en el palacio de Kensington, en Londres.

Luego, en julio de 2015. el príncipe William trabajó como piloto de ambulancia aérea.

PA Media La familia de los príncipes, en el palacio de Kensington.

El segundo embarazo de la princesa se anunció en septiembre de 2014, y volvió a sufrir hiperémesis gravídica.

La princesa Charlotte Elizabeth Diana nació en el mismo hospital que su hermano el 2 de mayo de 2015, con un peso de 3,7 kg.

Un tercer hijo, el príncipe Louis Arthur Charles, nació en el mismo lugar el 23 de abril de 2018.

En abril de 2016, el príncipe y la princesa de Gales realizaron una gira oficial por el extranjero: un viaje de siete días a India y Bután.

Como parte de la visita, fueron fotografiados en el banco del Taj Mahal donde Diana, princesa de Gales, había sido fotografiada 24 años antes.

PA Media La pareja posó en el Taj Mahal, como en su día hizo Diana de Gales.

La pareja también realizó visitas oficiales a EE.UU. y Canadá en 2011, al Sudeste Asiático en 2012 para conmemorar el Jubileo de Diamante de la reina Isabel II y a la costa este de los Estados Unidos en diciembre de 2014.

En octubre de 2015, asistieron a su primer banquete de estado desde su matrimonio. El evento en el palacio de Buckingham se celebró durante la visita del presidente chino Xi Jinping.

Luego, el príncipe y la princesa organizaron conjuntamente, junto con el Príncipe Harry, una cena para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y ​​su esposa Michelle, cuando visitaron Reino Unido en abril de 2016.

PA Media La princesa Kate brindó con el presidente chino Xi Jinping.

Las aficiones conocidas de la princesa son el buceo (se convirtió en buceadora avanzada en agosto de 2015) y la fotografía. Fue ella quien tomó las fotos para conmemorar el primer cumpleaños de la princesa Charlotte.

La princesa fue elegida como estrella de portada de la edición de junio de 2016 de la edición británica de la revista Vogue, en su primera aparición en una publicación de este tipo.

La princesa Kate fue una fuente de gran apoyo para el príncipe William tras la muerte de su abuela, la reina Isabel II, en septiembre de 2022.

En su primera declaración tras la muerte de su abuela, el príncipe de Gales habló de la "orientación y apoyo" que la reina le había ofrecido anteriormente a la princesa Kate.

Los príncipes de Gales celebraron el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II con un pequeño servicio privado en Pembrokeshire en septiembre de 2023.

La princesa Kate pasó 13 días en el hospital en enero de 2024 tras someterse a una cirugía abdominal.

El palacio de Kensington dijo que el procedimiento fue planeado y exitoso, pero que la princesa no volvió a sus deberes oficiales.

El 22 de marzo de 2024, Kate anunció públicamente que las pruebas realizadas después de la operación revelaron que tenía cáncer.

Desde entonces, la princesa ha estado recibiendo un tratamiento preventivo de quimioterapia.

