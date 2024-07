Your browser doesn’t support HTML5 audio

PA Media Charlotte Dujardin buscaba convertirse en París en la británica con el mayor número de medallas olímpicas individuales.

Tan solo unos días antes de su debut en los Juegos Olímpicos, la británica Charlotte Dujardin se ha visto obligada a retirarse de París 2024 tras la aparición de un video en el que se le ve azotando "excesivamente" a un caballo.

La seis veces medallista olímpica en hípica también fue suspendida provisionalmente.

El video, obtenido por la BBC, muestra a Dujardin golpeando repetidamente las patas del caballo con una fusta.

La jinete de 39 años hizo público un comunicado el martes en el que anunciaba su retiro de París 2024 luego de la publicación del vídeo. Dijo que había cometido “un error de juicio”.

"Lo que ocurrió estuvo completamente fuera de lugar y no refleja la forma en que entreno a mis caballos o entreno a mis alumnos. Sin embargo, no hay excusa”, señaló.

"Estoy profundamente avergonzada y debería haber dado un mejor ejemplo en ese momento".

Posteriormente fue suspendida provisionalmente por la Federación Ecuestre Internacional (FEI).

La FEI informó de que había recibido imágenes que mostraban a Dujardin "en una conducta contraria a los principios del bienestar de los caballos, durante una sesión de entrenamiento realizada en su establo privado”.

Dos organismos británicos, la British Equestrian y la British Dressage, también suspendieron de manera provisional a Dujardin mientras la FEI realiza una investigación.

Dujardin se dio a conocer en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuando ganó el oro individual y por equipos en la competencia de doma.

Cuatro años después, en Río 2016, la jinete y su caballo Valegro ganaron el oro individual y la plata por equipos. Luego en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obtuvo un doble bronce con el caballo Gio.

Cualquier medalla en París 2024 la habría convertido en la británica más laureada, superando a la ciclista retirada Laura Kenny.

La fusta en la doma

Al contrario que en las carreras de caballos, donde pueden usarse el fuste sin ningún límite, el instrumento está prohibido en las competiciones internacionales de doma clásica.

Sin embargo, pueden utilizarse en las prácticas.

Según el código de conducta de la British Equestrian, no debe utilizarse de forma indebida o excesiva. "No se tolerará el abuso de un caballo mediante ayudas naturales o artificiales (por ejemplo, fuestes, espuelas, etc.)", dice el reglamento.

El tipo de fuste utilizado por Dujardin en el vídeo es uno de entrenamiento, que se utiliza para animar o corregir al caballo en el adiestramiento.

PA Media Dujardin dijo que no había excusa para lo que hizo.

“En general, no se puede utilizar el fuste con demasiada dureza porque los caballos son muy sensibles y reaccionan mal", explicó la analista ecuestre Madeleine Hill a la BBC.

"En doma diría que se utiliza como ayuda en el entrenamiento y con bastante precaución".

La organización de defensa de los derechos de los animales Peta ha pedido que se eliminen las pruebas ecuestres del programa olímpico.

La periodista ecuestre Eleanor Kelly declaró a la BBC que el incidente de Dujardin "perjudica enormemente a la hípica como deporte".

"Si perdemos la hípica en los Juegos Olímpicos, tendría un enorme efecto en toda la comunidad", señaló.

El momento de la revelación del video también ha generado controversia. Madeleine Hill dijo que le parecía un "sabotaje" y que cree que la FEI debería haber esperado hasta después de los Juegos Olímpicos para imponer sanciones.

Señaló que "los mejores jinetes están siendo perseguidos" en las redes sociales por personas contrarias al uso de los caballos en el deporte.

