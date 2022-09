La tradicional ceremonia de proclamación del rey Carlos III que fue televisada por primera vez en la historia

https://www.youtube.com/watch?v=txGD8Xj6TgMSi no puedes ver el video, haz clicaquí.Carlos III fue proclamado rey en una ceremonia celebrada este sábado en el Palacio de St. James, en Londres.Carlos se convirtió en rey inmediatamente después de la muerte de su madre, la reina Isabel II, pero no fue hasta este sábado cuando su nuevo rol fue oficialmente confirmado.El monarca fue proclamado por el Consejo de Ascensión y prestó juramento durante una elaborada y tradicional ceremonia, que no se había llevado a cabo en más de siete décadas.Durante el acto, que fue televisado por primera vez en la historia, las banderas que se habían bajado a media asta en duelo por el fallecimiento de la reina Isabel se izaron de nuevo para celebrar al nuevo rey.

