La técnica detrás de éxitos de Ariana Grande, The Weeknd y otros artistas

Getty Images

Es probable que conozcas la letra de al menos una de sus populares canciones y es posible que hayas escuchado en la radio muchas otras. Pero ¿cómo se logran escribir canciones tan pegajosas como What makes you beautiful ("Lo que te hace hermosa") de la banda británico-irlandesa One Direction o Side to Side ("Lado a lado") de Ariana Grande y Nicki Minaj?El exitoso compositor y letrista estadounidense Savan Kotecha asegura que su secreto es "noescatimar esfuerzos"."Lo que hago es dedicarle tiempo a las canciones", dice en entrevista con el programa Newsbeat de la BBC.Las canciones escritas por Savan incluyen éxitos como One Last Time ("Una última vez") de Ariana Grande, Can't Feel My Face ("No puedo sentir mi cara") de The Weeknd y Beauty and a Beat ("Una bella y un ritmo") de Justin Bieber. Podrías pensar que la canción What Makes You Beautiful habla de una historia de amor de un miembro de One Direction, pero probablemente te equivoques."La canción es sobre cuando conocí a mi esposa", explica Savan. "Ha sido divertido en nuestra casa que mis hijos sepan que [la canción] es sobre su mamá".

Getty Images

Los integrantes de One Direction.

"Concéntrate en tu oficio"

Getty Images Savan Kotecha reflexiona sobre sus propios antecedentes de crecer en "una familia india muy tradicional" donde se suponía que no tendría chances de terminar en la industria de la música.

Getty Images "Can't Feel My Face" de The Weeknd ha sido reproducido más de 1.300 millones de veces en Spotify.

La gran oportunidad de Kotecha llegó cuando el magnate de la música Simon Cowell le pidió que se integrara al equipo del programa británico de televisión The X Factor.La famosa competencia de canto televisivo lanzó las carreras de grupos como."Una vez que comienzas a tener éxito, empiezas a darte cuenta: hizo falta este [elemento] para hacer que tal canción fuera grandiosa y voy a aplicarle una ética de trabajo similar a otras canciones".Kotecha, quien es originario de Texas, cree que para llegar lejos hace falta "una combinación de trabajo duro y suerte" y "concentrarse en su oficio".Agrega que es importante no "simplementey dejarlo ahí"."Se trata de asegurarme de que cada parte de la canción sea tan buena como yo y que los colaboradores puedan cantarla".El proceso varía de un artista a otro, explica."A veces, alguien ya tiene un sonido y solo tratas de ayudar a mejorarlo"."Otras veces, ayudándolos a expresar lo que quieren de una manera digerible".Pero ¿cuáles han sido sus colaboradores favoritos? Kotecha piensa detenidamente, antes de mencionar a One Direction y Ariana Grande.One Last Time de Ariana ha sido reproducido más de mil millones de veces en Spotify. Se trata de un sencillo que el letrista asegura que escribió "después de seis meses de sufrir un bloqueo de mal escritor"."Esa fue la primera canción que le toqué a Ari. Entonces".Kotecha señala que la melodía ha adquirido otro significado después de los ataques terroristas en el Manchester Arena: ahora se usa "para consolar y sanar".