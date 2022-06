La respuesta de Putin a las mofas de los líderes del G7 por sus fotos sin camisa

AFP

Vladimir Putin ha querido proyectar una "imagen de masculinidad" con fotos como esta, en la que se le vio montado a caballo con el torso desnudo en 2009.

Vladimir Putin respondió a los líderes de Occidente que se burlaron de sus imágenes con el torso al desnudo esta semana diciendo que sería "repugnante" verlos quitarse la ropa.Las declaraciones sucedieron después de que los líderes de la cumbre del G7 se burlaran de la costumbre del presidente ruso de posar sin camisaen fotos.Pero Putin sugirió que sus homólogos necesitan dejar de beber alcohol y hacer más deporte.También rechazó los comentarios del primer ministro británico, Boris Johnson, que comentó que Putin no hubiera invadido Ucrania si hubiera sido una mujer.Durante una rueda de prensa, Putin señaló que esa apreciación "no es correcta" y argumentó que Margaret Thatcher "decidió iniciar hostilidades" en la Guerra de las Falklands/Malvinas.

Las imágenes de Putin

Getty Images Sin corbata pero con la camisa puesta. Los líderes de Occidente se burlaron de las imágenes "exhibicionistas" de su homólogo Vladimir Putin.

¿Si hubiera una mujer al frente?

Getty Images Un viaje de pesca en Siberia fue otra oportunidad que tomó el presidente de Rusia para posar sin camisa.

Putin ha sido fotografiado sin camisa en varias ocasiones en los medios estatales rusos, incluyendo montado a caballo, portando un rifle de caza o saliendo de pesca.Las fotos han sido ampliamente interpretadas como un intento del presidente de Rusia deque le llama la atención a muchos de sus compatriotas.En la cumbre del G7 en Alemania, a comienzos de esta semana, Johnson se mofó de él proponiendo que los mandatarios presentes deberían quitarse la ropa para "demostrar que somos más fuertes que Putin".El primer ministro británico también sugirió que los líderes "le mostremos nuestros pectorales", mientras que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, indicó que fueran "montados a caballo con el torso desnudo".En una rueda de prensa en Turkmenistán, Putin respondió a los comentarios: "No sé si querían desnudarse de la cintura para arriba o de la cintura para abajo, pero creo que en cualquiera de los casos sería".También incluyó una referencia al poeta ruso Alexander Pushkin: "Se puede ser un hombre astuto y pensar en la belleza de las uñas".Y continuó: "Ciertamente estoy de acuerdo con eso: todo en la persona debería desarrollarse en armonía, tanto el alma como el cuerpo"."Pero para que todo pueda ser así de armonioso,"."Los colegas que han mencionado, los conozco a todos personalmente -no estamos pasando por el mejor período de nuestras relaciones, eso es entendible", añadió."Sin embargo, son todos líderes, lo que significa que tienen carácter. Y si quisieran, realmente podrían alcanzar el progreso deseado".Pero reiteró: "Debes cuidarte a ti mismo. Y el hecho que estén hablando al respecto es muy bueno, los elogio por eso".Cuando los comentarios de Putin fueron comunicados a Boris Johnson durante una rueda de prensa de la OTAN este jueves, el primer ministro británico no respondió directamente, pero resaltó la manera en queA Putin también le preguntaron sobre las declaraciones de Johnson la semana pasada respecto a que el presidente ruso no hubiera invadido Ucrania si hubiera sido una mujer.En una entrevista con el canal alemán ZDF, Johnson opinó que la "loca, machista" invasión era un, al tiempo que hizo un llamado a que haya "más mujeres en cargos de poder".En cuanto a esto, el presidente ruso se refirió al conflicto entre Reino Unido y Argentina en torno a las islas Falklands/Malvinas de 1982. "Quiero recordar los eventos de la historia reciente, cuando Margaret Thatcher decidió iniciar hostilidades militares contra Argentina por las islas Falklands[/Malvinas]"."Entonces, una mujer decidió empezar las hostilidades. ¿Dónde están esas islas Falklands[/Malvinas] y dónde está Gran Bretaña? Y eso fue dictaminado por ninguna otra cosa que por las, la confirmación de su estatus imperial".El conflicto de las Falklands/Malvinas que duró 10 semanas, empezó en 1982 cuando las tropas de Argentina invadieron esas islas del Atlántico Sur, que son una colonia británica.Argentina sostiene que había heredado las islas de España en los 1800 y quería reclamarlas. Gran Bretaña, que ha gobernado las islas durante 150 años, envió a sus fuerzas armadas marítimas para recuperar las islas. Las tropas argentinas se rindieron el 14 de junio.