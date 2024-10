BBC Studios/Fleur Bone Cox (quien también fue músico de rock) afirma que el espacio ofrece los recursos naturales que la humanidad necesita y que la Tierra está perdiendo.

El profesor Brian Cox afirma que se está preparado para ir a donde ningún presentador de televisión británico ha ido antes.

"Todavía no he recaudado los fondos ni he convencido a alguien para que me dé un billete” al espacio, explica.

Pero asegura que si Elon Musk, el propietario de la empresa aeroespacial estadounidense SpaceX, lo contactara para ofrecerle un viaje de esa naturaleza le diría: “¡genial, vamos!".

Ir al espacio es algo que todos podríamos hacer en el futuro, sostiene Cox, el físico de partículas más conocido de Reino Unido.

Con motivo del estreno de su nuevo programa sobre el sistema solar para la BBC, el experto asevera, en un entrevista, que la raza humana debe ir más lejos.

Cox sostiene que los avances que realizados por algunas empresas espaciales comerciales abren las puertas a la posibilidad de que podamos convertirnos en una civilización multiplanetaria e interestelar.

Cortesía SpaceX El empresario estadounidense Jared Isaacman se convirtió en el primer astronauta no profesional en realizar una caminata espacial.

Una persona que se ha adelantado al físico y ha llegado al espacio es el multimillonario empresario Jared Isaacman, miembro de la tripulación de la Polaris Dawn de SpaceX.

Isaacman hizo historia el mes pasado al convertirse en el primer astronauta del sector privado en caminar en el espacio. La agencia espacial estadounidense (NASA) afirmó que la misión representaba “un gran paso adelante” para la industria espacial comercial.

Cox cree que este enfoque combinado (una colaboración entre agencias gubernamentales, como la NASA, y empresas privadas, como SpaceX) es algo positivo. Es vital tener un acceso barato y fiable al espacio, dice.

“Realmente creo que nuestra civilización necesita expandirse más allá de nuestro planeta por muchas razones”, afirma.

La empresa aeroespacial Blue Origin, creación del multimillonario fundador de Amazon, Jeff Bezos, ya está imaginando un futuro en el que la gente viva y trabaje en el espacio, y donde las industrias percibidas como dañinas para la Tierra se trasladen al cosmos.

Hay recursos limitados en la Tierra y se está dañando el planeta debido a “la sed y la necesidad de más recursos por parte de la civilización”, explica Cox, lo que hace imperativo que busquemos convertirnos en una civilización multiplanetaria.

BBC Studios/ Nick Gaven El físico cree que la supervivencia de la Tierra pasa porque los humanos podamos colonizar el espacio.

Aprovechar los recursos del universo, a través de la minería de asteroides, puede sonar a ciencia ficción, pero, sostiene, que “es extremadamente importante que lo hagamos, y lo más rápido posible”.

Sin embargo, admite que la habilidad política para lograr este objetivo como civilización es otra cuestión y cree que tenemos el deber de explorar nuestra galaxia, la Vía Láctea, que está llena de cientos de miles de millones de estrellas.

En nuestro sistema solar hay mucho que explorar. Además del Sol, hay ocho planetas, cinco planetas enanos oficialmente nombrados, cientos de lunas, miles de cometas y más de un millón de asteroides.

Si nos vemos obligados a arriesgarnos a hacer una conjetura, el profesor Cox asegura que es probable que seamos la única civilización avanzada de la Vía Láctea en este momento, y posiblemente la única que haya existido en la galaxia.

“Si eso es cierto, entonces nuestra expansión más allá de este planeta se convierte en una obligación. Porque si no lo hacemos, nadie lo hará", razona.

“Por lo tanto, resulta de suma importancia comenzar a dar esos primeros pasos”, añade.

Getty Images El científico afirma que si los humanos no exploran el sistema solar nadie más lo hará.

Marte y la Luna son los únicos dos lugares que Cox pronostica que alguien visitará y donde se comenzará a construir una presencia permanente de vida.

A pesar de que asteroides del tamaño de estadios atraviesan el sistema solar, el experto cree que el mayor peligro actual para la Tierra son en realidad sus habitantes.

“Si algo nos va a destruir, probablemente seamos nosotros”, afirma.

No obstante, admite que la posibilidad de que un asteroide impacte la Tierra ahora se toma más en serio que cuando empezó a hacer programas de televisión hace más de 15 años.

“En algún momento, vamos a tener que desviar uno”, afirma.

Getty Images Cox considera que la alianza entre agencias gubernamentales y el sector privado puede acelerar la exploración espacial.

Para su nueva serie, Cox explora los acontecimientos que suceden en el espacio a través de las últimas misiones.

En octubre, la Europa Clipper de la NASA emprenderá un viaje de cinco años y medio a Júpiter para explorar si la luna helada del planeta, Europa, reúne las condiciones adecuadas para albergar vida.

Los científicos creen que Europa tiene agua líquida en forma de un gran océano de agua salada debajo de su corteza helada.

Pero, ¿cómo sería la vida en Europa si las condiciones fueran las adecuadas?

“Será una vida sencilla”, dice el profesor.

“En el mejor de los casos, se tratará de vida unicelular, o algo que se parezca un poco a la vida unicelular… No esperamos que haya vida multicelular allí, en parte porque tardó mucho en desarrollarse aquí en la Tierra”, remata.

