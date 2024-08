Reuters Imane Khelif, de Argelia, participa en el boxeo de París 2024.

La pelea de boxeo entre la argelina Imane Khelif y la italiana Angela Carini ha generado uno de los momentos más polémicos de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Khelif, de 25 años, se clasificó este jueves a los cuartos de final de los Juegos en la categoría femenina de 66 kilos luego de que Carini (25) abandonara el ring a los 46 segundos de combate.

La italiana recibió un golpe en la cara, en la que llevaba la careta de protección, cuando solo habían transcurrido 30 segundos. Nada más recibirlo, Carini se fue a su esquina para pedir el apoyo de su entrenador. Y al reanudarse brevemente el combate, volvió a su esquina y solicitó la retirada.

La argelina Khelif es, junto a la taiwanesa Lin Yu-ting, una de dos boxeadoras que han sido sometidas a un gran escrutinio para competir en el boxeo femenino de París.

No es su primera aparición en los olímpicos, pues compitieron en Tokio 2020, donde fueron derrotadas.

Pero desde el año pasado se inició una polémica en torno a su género que ahora revive con su participación en las Olimpiadas de París.

Un portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, dijo que la controversia viene de "rumores" ya conocidos.

"Debe quedar esto absolutamente claro para todos, no es una cuestión transgénero. Sé que lo saben, pero creo que ha habido algunos reportes erróneos sobre esto. Y creo que es muy, muy importante decir que esto no es una cuestión transgénero", remarcó Adams.

Getty Images "Nunca había recibido un golpe así", dijo Angela Carini (azul).

La descalificación de 2023

Buena parte de la controversia surgida tras conocerse la participación de Khelif y Lin en París 2024 surgió por una descalificación que tuvieron el año pasado de los Campeonatos del Mundo femeninos en India.

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que desde 2019 no es reconocida por el COI, las retiró del certamen tras hacer pruebas con las que determinó que "no cumplían con los criterios de elegibilidad".

La IBA no divulgó públicamente qué resultados arrojaban las pruebas.

El COI -que dejó de reconocer a la asociación encabezada por el ruso Umar Kremlev por cuestionamientos de corrupción y malos manejos- ha señalado que se trató de "altos niveles de testosterona".

Getty Images Imane Khelif ha sido derrotada en varias ocasiones, como en Tokio 2020 contra la irlandesa Kellie Harrington.

Pero se citan comentarios posteriores del presidente de la IBA que insinuó que Khelif y Lin no tenían los cromosomas XX del género biológico femenino, sino XY del masculino.

Luego de la pelea de este jueves, la IBA emitió un comunicado diciendo que las boxeadoras "no se sometieron a un examen de testosterona, sino a una prueba independiente y reconocida, cuyos detalles son confidenciales".

"Esta prueba indicó de forma concluyente que ambas atletas no cumplían los criterios de elegibilidad necesarios y que tenían ventajas competitivas sobre otras contendientes", añadió el organismo.

Khelif ya había participado en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde fue eliminada en la primera ronda.

Y el lunes, cuando empezó a resurgir la polémica sobre el tema, el COI dijo en un comunicado: "Todos los atletas que participan en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos de París 2024 cumplen con las normas de elegibilidad e inscripción de la competición, así como con todas las normativas médicas aplicables".

Reuters "Estoy aquí por el oro: lucho contra todo el mundo", declaró Imane Khelif tras la pelea en París 2024.

La situación en general ha hecho que las boxeadoras hayan recibido críticas constantes, incluidas las de este jueves contra Khelif, que la señalan de no ser mujer de nacimiento, o que cambió su identidad para competir como mujer.

Pero en Argelia, un país musulmán, la comunidad LGBTIQ+ está ampliamente reprimida. No está permitido el cambio de identidad y la homosexualidad es castigada socialmente. Las autoridades incluso tienen la facultad de ejecutar castigos corporales.

"Esto involucra a personas reales y estamos hablando de la vida de personas reales aquí. Han competido y siguen compitiendo en la competición femenina. Han perdido y han ganado contra otras mujeres, a lo largo de los años”, enfatizó el portavoz Mark Adams.

"Sentí un fuerte dolor en la nariz"

La italiana Carini se vio sumamente afectada después de la pelea del jueves. Explicó que decidió abandonar el combate para proteger su integridad, pues nunca había recibido un golpe como ese.

"No fui capaz de terminar el combate, sentí un fuerte dolor en la nariz", le dijo Carini a BBC Sport.

"Espero que mi nación no se lo tome a mal, espero que mi padre no se lo tome a mal, pero paré, dije basta por mí… Podía haber sido el encuentro de mi vida, pero en ese momento también tenía que preservar mi vida”, continuó.

"No tuve miedo, no temo al ring. No temo recibir los golpes. Pero hay un final para todo, y esta vez yo puse fin a este combate, porque no era capaz [de continuar]".

Sobre Khelif, Carini les dijo a los periodistas: "Le deseo que siga hasta el final y que pueda ser feliz. Soy una persona que no juzga a nadie. No estoy aquí para juzgar".

EPA Carini dijo que optó por preservar su integridad.

Khelif, que ha perdido nueve veces de 50 combates a lo largo de su carrera, declaró a BBC Sport: "Estoy aquí por el oro: lucho contra todo el mundo".

Lin Yu-ting, que fue despojada de la medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo del año pasado, pelea este viernes. Khelif peleará el sábado contra la húngara Anna Luca Hamori.

"Mi mentalidad es nunca rendirme, no importa lo que pase. "[El abandono de Carini] es su elección. Puedo prometer que lucharé hasta el final. Veremos qué pasa. No sé cuál es la verdad. No me importa. Solo quiero ganar".

Para Steve Bunce, analista de boxeo de la BBC, esta situación atrae más cuestionamientos al boxeo en general: "Creo que ha perjudicado al boxeo olímpico en un momento crucial en el que todavía se está debatiendo su futuro. Es un desastre absoluto".

"Lo interesante es que, en la previa de este combate, algunas de sus antiguas rivales, buenas boxeadoras, campeonas del mundo y de Europa, han dicho que [Khelif] no es una tramposa", señaló Bunce.

“No es una boxeadora devastadora. Lo siento mucho por Carini, pero también hay que sentirlo un poco por Khelif, está atrapada en medio de algo absolutamente devastador que aún no ha terminado”.

