La polémica subasta de un reloj de Adolf Hitler por más de US$1 millón

Con una esvástica y las iniciales AH grabadas, un reloj fue subastado por una cifra millonaria.No era un reloj cualquiera: está catalogado como una de las pertenencias del líder nazi Adolf Hitler. Un postor anónimo pagó por él US$1,1 millones. Líderes de la comunidad judíacondenaron la venta. Sin embargo, la casa de subastas Alexander Historical Auctions, en el estado de Maryland (EE.UU.), dijo que su objetivo era preservar la historia.Hitler dirigió Alemania entre 1933 y 1945, un periodo en el que aprobó el asesinato sistemático de hasta 11 millones de personas, seis millones de los cuales fueron judíos.Alexander Historical Auctions dice que el reloj posiblemente fue un regalo de cumpleaños para el líder nazi en 1933, cuando se convirtió en Canciller de Alemania.Según el catálogo de la subasta, el reloj fue tomado como recuerdo cuando unos 30 soldados franceses asaltaron Berghof, el refugio de montaña de Hitler en mayo de 1945.Se cree que el reloj fue revendido y pasado de generación en generación hasta ahora.Tres fechas están grabadas en el reloj: el cumpleaños de Hitler, cuando se convirtió en Canciller alemán y cuando el partido nazi ganó las elecciones.

Otros artículos en la subasta incluyeron un vestido que perteneció a la esposa de Hitler, Eva Braun, fotografías autografiadas de funcionarios nazis y una estrella de David de tela amarilla impresa con la palabra "Jude", que en alemán significa judío. Durante el holocausto, los nazis obligaron a los judíos a llevar los identificadores amarillos a modo de brazaletes o insignias, con la intención de aislarlos.

Getty Images El Reich de 1.000 años que Hitler prometió llegó a su fin al cabo de 12 años.

Una carta abierta firmada por 34 líderes judíos describió la subasta comoy pidió que los artículos nazis fueran retirados.El rabino Menachem Margolin, presidente de la Asociación Judía Europea, dijo que la venta daba "refugio alo que representaba el partido nazi"."Si bien es obvio que las lecciones de la historia deben aprenderse, y los artefactos nazis legítimos pertenecen a museos o lugares educativos, los artículos que se venden claramente no lo son", escribió.Hablando con la prensa alemana antes de la venta, Alexander Historical Auctions dijo que su objetivo era preservar la historia y que la mayoría de los artículos vendidos se mantienen en colecciones privadas o se donarán a museos del Holocausto., dijo la vicepresidenta de la compañía, Mindy Greenstein, a la emisora alemana Deutsche Welle. "Si destruyes la historia, no hay pruebas de que haya sucedido".Los documentos proporcionados por la casa de subastas decían que no podían ofrecer pruebas de que Hitler realmente usara el reloj. Pero una valoración de un especialista independiente concluyó que "con toda probabilidad" le pertenecía.A pesar de que el reloj se vendió por más de US$1 millón, no alcanzó el estimado de 2 a 4 millones que esperaba la casa de subastas.