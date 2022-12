La peruana desempleada que ganó la lotería de Navidad en España

Reuters

En España empieza la Navidad oficialmente el 22 de diciembre, el día que se celebra la lotería y te puede tocar el "Gordo".Si además en tu bolsillo tienes el cupón agraciado, premiado con 400.000 euros al décimo y 4 millones de euros a la serie, es probable que también te cambie la vida. Eso es lo que le ha pasado esta mañana a Perla, una emigrante peruana sin empleo, que casualmente estaba en el salón del Teatro Realdonde se celebra el sorteo. En su mano agitaba el décimo tras oír el número agraciado.Las cifras coincidían. El 05490 era el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad y se lleva 400.000 euros.

Reuters

Sus hijos mostraban a los medios el boleto premiado

Perla, que nació en Perú pero lleva 20 años viviendo en España, estaba acompañada de sus dos hijos, que rompieron a llorar.Mientras, los compañeros de butacas -disfrazados como manda la tradición- no dejaban de aplaudirla."Me quiero comprar una casa en Madridy con esto me dará para pagar la universidad de mis hijos", le contó a medios locales. "Otra parte será para la Iglesia. Yo soy muy católica", añadió.Perla fue al Teatro Real por la mañana cargada con 95 números distintos que había comprado en varios puntos de España: Valencia, Alicante, Barcelona... "Presentía que tenía que llegar aquí. En todas partes de España que he estado viajando con mis hijos he ido comprando los décimos", le contó a los medios locales.

Getty Images

Los asistentes al sorteo en vivo llegan muy temprano por la mañana. Muchos se disfrazan

"Como no escucho bien, no veo bien y estoy un poco resfriada le dije a mi hijo que se fijara en el número en la pantalla y dice "ya ahora te lo digo", pero yo lo presentía", añade.Emocionada contó su historia: "Ahora mismo estoy desempleada. Yo fui una de las empleadas del Palacio del Gobierno cuando estaba trabajando en hostelería durante casi 20 años. Me echaron a la calle y estaba cobrando ahora mismo el paro"."Por eso creo que Dios es grande. Dios hace justicia"."Estamos muy felices. No nos esperábamos esto. Siempre venimos a la lotería de Navidadcon nuestra madre. Nos vamos a comprar una casa al fin", dijo uno de sus hijos.Perla confirmaba esto: "el año pasado vinimos y casi me llevo el tercer premio".

Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.