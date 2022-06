La OPEP y sus aliados acuerdan aumentar su producción de crudo en 50% tras presiones por los precios récords desde la invasión rusa a Ucrania

Getty Images

Tras numerosas negativas, los principales países exportadores de petróleo y sus aliados (conocidos como OPEP+) decidieron este jueves duplicar su producción en los meses del verano boreal, en medio de fuertes presiones por los precios récords del crudo tras la invasión de Rusia a Ucrania. En una reunión en Londres, la OPEP+, que incluye a Rusia, anunció que producirá 648.000 barriles por día en julio y agosto, un 50% más de lo previsto inicialmente para esas fechas. Los grandes productores de petróleo del mundo habían realizado recortes en sus producciones tras la pandemia de coronavirus, que llevó a una bajada en los precios.Sin embargo, tras la invasión rusa a Ucrania y las numerosas sanciones impuestas por Occidente a Moscú, los precios del petróleo se dispararon a más de US$100 por barril, los más altos en casi una década. La OPEP, cuyo líder de facto es Arabia Saudita, había resistido durante meses la presión de EE.UU., Reino Unido y otras naciones para aumentar el suministro de petróleo más rápidamente.Funcionarios del gobierno de Joe Biden visitaron recientemente Arabia Saudita para tratar, entre otros, temas de suministros de energía y se espera que el propio mandatario estadounidense visite Riad a finales de este mes tras años de enfriamiento de las relaciones por el asesinato por parte de la inteligencia saudita del periodista Jamal Khashoggi.

En un comunicado en Twitter, la Casa Blanca dijo que "da la bienvenida" al anuncio del aumento de la producción."Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para abordar las presiones de los precios de la energía", dijo la secretaria de prensa de Biden, Karine Jean-Pierre.Sin embargo, la decisión de la OPEP+ no pareció aliviar las preocupaciones sobre la escasez de oferta, y los precios del petróleo en el mercado subieron más después del anuncio, aunque luego bajaron ligeramente. El crudo Brent, el referente internacional, se cotizaba en la tarde del jueves a US$116 el barril tras abrir la jornada con un dólar al alza.

Las causas

En el anuncio, la organización y sus aliados no mencionaron la guerra en Ucrania como la causa para el aumento de la producción, en lo que fue visto como un intento de no molestar a Rusia.En cambio, la declaración aseguró que la decisión obedece a las reaperturas en los "principales centros económicos mundiales" tras las cuarentenas por la pandemia de coronavirus y al final del trabajo de mantenimiento estacional en las refinerías.La OPEP+ es un grupo de 23 países exportadores de petróleo que se reúne todos los meses en Viena (Austria) para decidir cuántos barriles de crudo inyectan en el mercado mundial.En el centro de este grupo se encuentran los 13 miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), que son principalmente naciones de Medio Oriente y África, además de Venezuela.Se formó en 1960 como un cartel, con el objetivo de fijar el suministro mundial de petróleo y así controlar su precio.En la actualidad, los países de la OPEP producen alrededor del 30% del petróleo crudo del mundo, unos 28 millones de barriles por día.El mayor productor individual de petróleo dentro de la OPEP es Arabia Saudita, que produce más de 10 millones de barriles de crudo al día.En 2016, cuando los precios del petróleo eran particularmente bajos, la OPEP unió fuerzas con 10 productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP para crear OPEP+.El mayor productor individual de este segundo grupo es Rusia, que bombea un poco más que Arabia Saudita.Juntas, estas naciones producen alrededor del 40% de todo el petróleo crudo del mundo.