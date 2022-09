La NASA prueba por primera vez su sistema de defensa planetaria estrellando una nave contra un asteroide

NASA/JHU-APL

Ilustración del impacto entre Dart y Dimorphos.

La sonda Dart de la agencia espacial estadounidense NASA se estrelló contra un asteroide este lunes, destruyéndose a sí misma.La colisión fue intencional y diseñada para probar si las rocas espaciales que pueden ser una amenaza para la Tierra podrían se apartadas o desviadas de manera segura.La cámara de Dart ofreció una imagen por segundo, justo hasta el momento del impacto con el objetivo, un asteroide de 160 metros de ancho llamado Dimorphos.Pasarán algunas semanas antes de que los científicos de la misión dirigida por la NASA sepan si su experimento funcionó correctamente.Determinarán el éxito estudiando los cambios en la órbita de Dimorphos alrededor de otro asteroide conocido como Didymos.Más de dos docenas de telescopios en la Tierra harán mediciones precisas del sistema de dos rocas.Antes de la colisión, Dimorphos tardaba aproximadamente 11 horas y 55 minutos en rodear a su compañero de 780 metros de ancho.Esto debería reducirse unos minutos después de la colisión.

NASA/JHU-JPL

Según lo planeado

Según las imágenes llegadas desde una distancia de 11 millones de kilómetros, durante la prueba todo parecía ir exactamente según lo planeado.La sonda Dart, que se movía a una velocidad relativa de, primero tuvo que distinguir la roca más pequeña de la más grande. El software de navegación a bordo luego ajustó la trayectoria con disparos de propulsores para asegurar una colisión frontal.Dart es un acrónimo de Double Asteroid Redirection Test(prueba de redirección de doble asteroide).Fue diseñada para hacer "exactamente lo que dice (su nombre)", apuntó a la BBC el líder de la misión, Andy Rivkin, del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins."Esta técnica, llamada 'técnica del impactador cinético', podría usarse si hubiera un asteroide que se acercara en algún momento en el futuro", detalla. "Es una idea muy simple: golpeas la nave espacial contra el objeto que te preocupa, y usas la masa y la velocidad de tu nave espacial para cambiar ligeramente la órbita de ese objeto lo suficiente como para que no toque la Tierra", explica.Dimorphos y Didymos fueron elegidos cuidadosamente. Ninguno de los dos estaba en camino a cruzarse con la Tierra antes de la prueba, y una pequeña alteración en su relación orbital no habrá aumentado el riesgo de que esto suceda.