La multa contra McDonalds en EEUU por emplear a cientos de menores entre los que se encontraban dos niños de 10 años

Getty Images

Las irregularidades fueron detectadas en 62 locales de McDonald's en EE.UU,

Como cualquier empleado de McDonald's, ellos preparaban y entregaban órdenes de comida; atendían a los clientes en el autoservicio, manejaban la caja registradora y limpiaban el local. Pero solamente tenían 10 años de edad.Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones contra tres franquicias de la empresa de comida rápida McDonald's tras descubrir que habían estado empleando a más de 300 menores de edad, incluyendo dos niños de 10 años, a uno de los cuales incluso se le permitía operar una máquina freidora, cuyo uso por ley está limitado a mayores de 16 años. Los menores estaban trabajando en 62 locales de McDonald's en Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio. La mayor parte (45) están en Kentucky.La legislación estadounidense no prohíbe totalmente el trabajo de menores, pero sí lo regula.Entre las faltas cometidas por estas franquicias se incluye el dejar que los menores trabajaran más horas de las permitidas, que en días escolares están limitadas a 3 por jornada.

"Inaceptable y preocupante"

Según estimaciones del Departamento del Trabajo, en total las tres franquicias.En el caso de los dos niños de 10 años, fueron hallados trabajando sin paga hasta las 2 de la mañana en uno de los locales de McDonald's en Louisville (Kentucky).Bauer Food LLC, la franquicia que opera ese local, señaló quey que la empresa no había autorizado que estuvieran en esa parte del restaurante, según reseñó la prensa estadounidense.Tiffanie Boyd, vicepresidente senior de McDonald's USA, calificó por su parte como "inaceptables y profundamente preocupantes" estas informaciones que -según afimó en un comunicado- no estaban a la altura de las expectativas que existen para esa marca multinacional.Las sanciones contra McDonald's ocurren en un contexto en el que ha habido un aumento de los casos de empleo a menores en condiciones que violan la normativa laboral..Se trata de la cifra más alta registrada desde 2011.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.