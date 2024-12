Your browser doesn’t support HTML5 audio

BBC Laura Cooper (a la derecha) y Alison Law están entre las cientos de mujeres que integran el nuevo grupo de amigas.

Cuando Laura Cooper publicó un mensaje en redes sociales explicando que quería tener amigos, no tenía idea de que la respuesta cambiaría su vida.

Esta trabajadora social de 42 años, que se había mudado de casa y se estaba recuperando de una enfermedad, recibió su primer mensaje en una hora, y estos siguieron llegando.

Al final de esa tarde de finales de octubre, unas 100 mujeres se habían puesto en contacto con ella y había nacido el grupo Scunthorpe Lovely Ladies ("Las simpáticas señoritas de Scunthorpe", un pueblo en Inglaterra), que ahora tiene 300 miembros.

"Los números seguían subiendo y subiendo", dijo Cooper. "Yo estaba como '¡guau!, esto es real, no puedo creerlo".

En cuestión de días, las integrantes del grupo, formado por mujeres y niñas de entre 16 y 75 años, se conocieron en un pub local.

Ahora celebran reuniones periódicas y organizaron una deslumbrante fiesta navideña a la que asistieron 70 personas.

En menos de una hora recibió el primer mensaje

Cooper padece una enfermedad llamada trastorno neurológico funcional, que afecta a su sistema nervioso y a la forma en que su cerebro envía señales a su cuerpo.

BBC La primera reunión fue en un pub.

Su condición, relacionada con el estrés, hizo que estuviera hospitalizada durante algún tiempo.

"Si me pasa algo y hay negatividad en mi vida, entonces es como un 'boom', no estoy bien. Mis ojos parpadean y no puedo caminar ni hablar durante unas tres horas", añadió.

Después de haberse mudado a vivir a Scunthorpe, Cooper, quien trabaja como asistente en el servicio público de salud británico y como asistente de enseñanza, no veía a sus amigos tan a menudo. Así que, un lunes por la noche, publicó su petición de amistad.

BBC Sandra Ferguson en la fiesta de Navidad del grupo.

En menos de una hora, Sandra Ferguson se puso en contacto con ella.

"Vi la publicación de Laura y pensé: esto es lo que estaba buscando", dijo Ferguson.

Las dos mujeres se llevaron bien desde el principio.

"Si solo hubiéramos sido Laura y yo, creo que habríamos sido amigas para siempre", explicó.

"Laura me siguió enviando mensajes, y se fueron sumando más y más, y así fue".

"Necesitaba salir de la casa"

Jan Gardner, una empresaria que vive sola, también se unió al grupo.

"Cierro la puerta a las cinco o seis de la noche y no veo a nadie hasta el día siguiente", comentó.

BBC Decenas de mujeres llegaron a la fiesta navideña del grupo.

"Esto me animó a peinarme, maquillarme y disfrutar de la vida de nuevo".

Otra de las primeras integrantes del grupo, Alison Law, contó su experiencia.

"Vivo sola y solo necesitaba salir de casa más a menudo. Los fines de semana y durante la semana, me sentaba en el sofá y eso era todo".

Las integrantes del grupo organizan reuniones periódicas los miércoles por la noche, además quedar para tomar café por las mañanas y para comer fuera de casa.

"Me reconforta, me hace sentir que estoy haciendo algo bueno", dijo Cooper.

"A veces, simplemente me aparto y todos están hablando y es encantador. Me molesta un poco, pero de una manera agradable".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección del mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en el nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.